Una coctelera de estilos musicales, un viaje psicodélico, pero también una falla ‘kitsch’. Todo eso es «El cantor de México», la opereta que llega el próximo viernes al Palau de les Arts con Rossy de Palma y el tenor José Luis Sola como protagonistas. Se trata de una coproducción del Teatro de La Zarzuela de Madrid y de la Ópera de Lausanne, basada en un libreto de Félix Fandera y Raymond Vincy, llevado al escenario en 1951 con el famoso cantante Luis Mariano como protagonista.

«Este espectáculo es una fantasía y es un placer traerlo a València, una tierra de música», señaló este lunes la actriz almodovariana Rossy de Palma durante la presentación a los medios. La acompañó el tenor José Luis Sola, que interpreta el papel de Luis Mariano; el director musical Óliver Díaz; la coreógrafa Nuria Castejón; y Jesús Iglesias, director de Les Arts.

«Esta es la primera vez que traemos una opereta al coliseo valenciano. Este es uno de los espectáculos más aplaudidos en los últimos años en Europa. ‘El cantor de México’ es una obra fresca, ágil y de gran colorido, pensada para que el público disfrute, cante y se emocione», explicó Iglesias, uno de los asistentes junto a De Palma al reestreno de esta obra en el Théâtre du Châtelet de París en 2006. «Los profesionales del sector todavía nos acordamos de ese día», apuntó.

Jazz, boleros, mambos y hasta swing

«La trama se desarrolla en París y México, pero la pieza también cuenta con referencias al País Vasco, ya que tanto el autor como Luis Mariano eran vascos. En ‘El cantor’ hay jazz, swing, bolero, mambo...Es una partitura tremendamente dinámica que permite que tanto la orquesta como los solistas se luzcan», destacó el director musical, quien alabó el trabajo tanto de la Orquesta de la C. Valenciana (OCV) como el del Cor de la Generalitat. «Son de lo mejor que tenemos en España». «No sabéis lo que tenéis aquí. El personal técnico es excelente», añadió la coreógrafa Nuria Castejón, la encargada que todos los géneros musicales también estén sobre la pista de baile. «Es una montaña rusa sobre la que están subidos tanto los cantantes y bailarines como el público».

Rossy de Palma: "Tengo poco de diva"

Rossy de Palma interpreta a una «diva» Eva Marshall, que tiene serios problemas para soportar al protagonista, un pintor que ve cumplido su sueño de cantar en una gran producción. «Quienes me conocen saben que yo tengo poco de diva», reconoció la actriz. «Cada vez que interpreto a Eva está más insoportable. Si no lo hago bien cantando sobre el escenario es culpa de ella, no mía», bromeó Rossy de Palma, pese a que no es su primer papel sobre el escenario. En el Palau de les Arts interpretó a a Sul en «La corte del Faraón» y participó en el «Romancero gitano» y en «El sueño de una noche de verano» de Mendelssohn-Bartholdy. «Me quedaría a vivir en Les Arts», aseguró la actriz después de ojear las producciones d ela temporada».

Hace poco que la actriz visitó la Ciutat de les Arts i de les Ciències. Lo hizo para estrenar el escenario del CaixaForum València junto a su amiga Pi Piquer, que presentaron el espectáculo surrealista 'Brossy'.

Escenografía hecha en València

Daniel Bianco ha sido el encargado de la escenografía, con ocho cambios durante las dos horas y media que dura la función. Se ha confeccionado en Estudios Odeón, en València. La pieza principal es una falla muy colorista con referencias a México.

Odeón también diseñó la escenografía para el reestreno de la opereta en París. Sin embargo, la estructura no ha podido adaptarse a otro lugar, ya que el Théâtre du Châtelet es conocido por ser uno de los teatros con el escenario más profundo del mundo.

'El cantor de México' se representará el 4, 6, 9, 10 y 12 de noviembre.