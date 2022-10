"Intento sacar de mi vocabulario el concepto de ‘música tradicional’"

Asegura que el concepto de «música tradicional» ya no está en su vocabulario. Lo ha substituido por «nuestra tradicional manera de hacer música». La visión de Vicent Torrent sobre aquello tradicional ha cambiado sustancialmente desde los 80. Ahora ha decidido plasmar la evolución de su mirada en un libro, ‘Sobirania musical’, editado por la Universitat d’Alacant, que presenta hoy a las 17 horas en la Plaça del Llibre de València.

Se trata de una obra que recopila decenas de artículos, conferencias, presentaciones, prólogos o debates que van de 1982 a 2019. En cada uno de ellos, Torrent expresa su opinión sobre el estado del sector de la música valenciana. Están ordenados cronologicamente, a excepción de dos artículos, ubicados al principio y al final de la obra. «El libro arranca con una charla que ofrecí en Alicante en 1994 sobre identidad cultural», explica. En esta transcripción destaca la importancia de relacionar la música tradicional valenciana con nuestra identidad cultural. «Si perdemos eso, perdemos nuestra manera de contribuir a la riqueza cultural universal», señalaba.

«Durante los últimos años, he cambiado mi visión», confiesa citando la obra que publicó en los años 90, ‘La música popular’ (Alfons el Magnànim), donde Torrent hacía una reivindicación de la música tradicional valenciana. «Al principio era radical en el sentido musical. He cambiado. De hecho, intento sacar de mi vocabulario lo de ‘música tradicional’. Digo ‘nuestra tradicional manera de hacer música’, es decir, el lenguaje musical de la tradición valenciana. Esta manera de hacer música no puede sobrevivir si no es con los nuevos músicos, y con ellos, sus temas actuales, su manera de componer, etc. No podemos pasarnos la vida cantando las canciones que hicieron nuestros bisabuelos y tatarabuelos. Eso tiene un interés etnológico tremendo, y también musical, pero si no hacemos canciones a nuestra manera los sonidos y lenguajes tradicionales no podrán sobrevivir», explica Torrent.

Un fenómeno venido de Xàtiva

El músico también reconoce que en los últimos años ha habido fenómenos musicales en la Comunitat Valenciana que podrían contradecir su tesis, como el éxito de «El Botifarra», que llena escenarios de todo tipo, incluso auditorios no solo en València, sino también en Barcelona. «Cuando Pep empezó a tener el éxito tremendo que tiene no daba crédito. Era un milagro, lo que me dio a reflexionar. A parte de que Pep tiene un don increíble para contactar con la gente sobre el escenario, ha sabido captar al público que quería volver a sentir las raíces valencianas. Es lo mismo que nos pasó a nosotros en Al Tall. Pep canta como cantaban nuestros abuelos y a la gente le emociona. Él ha tenido la virtud de revivir el sonido que continuaba vivo en el oído de varias generaciones de valencianos. Si no hubiese sido por su trayectoria, seguramente, muchas generaciones estarían desconectadas del sonido de la música tradicional. Sería una cosa exótica. ‘El Botifarra’ nos ha hecho un gran favor», añade.

Els Jóvens, Tesa o Marala

Torrent también cita a los hermanos Penalba, Jonatan y Christian, que no solo hacen conciertos, sino que participan en producciones escénicas, como ‘Âtman, el comiat’, de Ananda Dansa, estrenada en 2019 en Les Arts. «Ahora, el campo de la música tradicional se podría dividir en dos. Una parte está formada por aquellos que rescatan la manera de cantar de generaciones anteriores, como los hermanos Penalba, y la otra cuenta con aquellos que adaptan el sonido tradicional a otros géneros», añade Torrent, quien menciona a Obrint Pas, que adaptó la dolçaina al ska, Tesa quien adapta el sonido al rap o Marala que lo mezcla con sonidos electrónicos.

El músico recuerda con especial cariño el fenómeno de Els Jóvens, el grupo de Sant Vicent del Raspeig que tan solo estuvo dos años en activo. «Me alegró mucho ver un repertorio tan actual, tan generacional, con sonidos de laúdes y bandúrrias».

Esta nueva manera de hacer música ha cambiado su manera de ver la música tradicional. «Es un camino al que yo no daba mucho crédito en los 80, porque defendía que la nueva creación en música tradicional debía hacerse desde las raíces. No creía en el pop folk y esas cosas. Obviamente he cambiado mi opinión de manera decisiva», confiesa Torrent. De hecho, considera que «es muy positivo que músicos de otros lenguajes se acerquen con curiosidad y emoción al sonido de antaño».

Los que llenan estadios: ZOO

El músico también menciona a La Fúmiga, que actúa en gran parte de festivales valencianos, o Zoo, que llena tanto el Wizink Center de Madrid como el Palau Sant Jordi de Barcelona. «Llama la atención el éxito que tienen las bandas que cantan en valenciano en las principales ciudades españolas. Sin embargo, la radiofórmula todavía se resiste a pinchar música en otra lengua. Es una anormalidad que indica que cantar en valenciano continúa viéndose como algo reivindicativo pese a que una canción hable de la amistad o del amor».

El libro se cierra con un artículo inédito escrito en 2016. Se trata de un ejercicio utópico en el que Torrent se imagina el futuro de la música valenciana. En él aprovecha para reivindicar las claves que podrían ser determinantes para la supervivencia de ‘nuestra manera de hacer música’ en el futuro. «Necesitamos una política cultural que aborde la rehabilitación de los estilos tradicionales para estimularlos». En este artículo, Torrent vaticina que en unos 50 años, la sociedad valenciana podría olvidarse del sonido folklórico porque este se habría adaptado a la música contemporánea gracias a una diversidad de bandas con gran éxito dentro y fuera de nuestras fronteras gracias a la creatividad. Un escenario que podría formar más parte del presente de lo que imaginamos.