Vade retro, Halloween

Un cole concertado católico de València dice que pasa de Halloween. Que cambia la exaltación festiva del terror, la muerte, el ocultismo, la brujería, el vampirismo, la licantropicidad y otras herejías por algo más acorde con el espíritu cristiano que les gobierna. Así que, en lugar de rendir culto a ese falso ídolo cucurbitáceo y satánico que es la calabaza, y para que los tiernos pequeñuelos disfrazados no vayan por la calle acojonando abominablemente al personal con sustos, trucos y tratos, pobrecitos míos, van a poner en marcha una iniciativa llamada ‘Holywins’, que suena parecido a la americanada de marras, pero significa ‘la santidad vence’. Estos días, la chavalada ha confeccionado alitas de angelito no caído, trenzado cestas para los típicos dulces de temporada, huesitos, panellets y buñuelos de viento, que simbolizan las virtudes de los santos y ha preparado una exposición de modelos de santidad o de ‘santhéroes’, a modo de superhéroes, en los pasillos y la entrada del colegio. Tócate el parsifal.

No me mola Halloween. No me gustan los disfraces, ni aguantar a un mogollón de niños puestísimos de azúcar vociferando y saqueando los comercios del barrio, víctimas de la colonización cultural estadounidense. Pero qué vas a hacer. Maquillas a los nanos, los vistes de espantajo y tiras a la calle cuidando de que no se atiborren de chucherías y rogando por no pasar el mocho de madrugada. En las ciudades grandes estas chorradas acaban enterrando muchas de las tradiciones locales y, la verdad, echo de menos ver un Tenorio de vez en cuando. Recuerdo uno en el que José Luis Matrán paró la función para reñir a un gilipollas de la primera fila que hacía globos de chicle en plena escena del sofá. Hoy por hoy, con suerte, pillas alguno en la tele o en algún pueblo. Si no, siempre te puedes poner otras obras ya clásicas como ‘Pesadilla antes de Navidad’, ‘The Rocky Horror picture show’ o los especiales de los Simpson.

Y es que, pese a que la fiesta los trate de manera cómica o los infantilice, los muertos vivientes, los vampiros, las brujas, los hombres lobo, los fantasmas, los espíritus, Satanás y otras monstruosidades llevan a cuestas mucha y muy buena literatura, muy buen cine y mucho rock and roll desde que Robert Johnson vendió su alma al diablo. Los Misfits son el paradigma de banda con filia por lo espeluznante, mezclando el punk con pelis de terror y ciencia ficción, pero antes hubo otros.

El gran Screamin’ Jay Hawkins se maqueaba de gran brujo vudú lo mismo que tú te pones el chándal para bajar a por el pan. Su émulo Screamin’ Lord Sutch también cantaba a lo sobrenatural y lo lúgubre, disfrazado de Jack el Destripador y escudado por grandes genios musicales británicos de la época. Alice Cooper se inspiró fuertemente en él para montar sus espectáculos de shock rock y, ahora mismo y por aquí, Mossen Bramit Bromera i els Morts le cantan a la oscuridad más siniestra. «Qui s’ha mort», «Nicomedes», «L’home del sac» o «El Butoni» ahondan muy literariamente en lo más negro y peludo de nuestra crónica macabra mediterránea, utilizando un potente ryhtmn and blues garajero y unas actuaciones divertidísimas, con velas, calaveras, revolcones, mordiscos y una agitación tan tenebrosa y brutal que dirías que su cantante necesita un exorcismo. No se los pierdan si tienen la ocasión, lo pasarán de miedo. Buahahaha.