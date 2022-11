Clara Andrés: "Mi lentitud parece una reivindicación"

«Capfico» es la palabra que utilizan los mallorquines cuando se sumergen en el agua y es el refugio submarino donde se encuentra la cantautora valenciana Clara Andrés con su cuarto disco. Después de tres álbumes, Dies i dies (2007), Huit (2010) i Entrelinies (2014, y la colaboración con la también banda valenciana Júlia, que dio su fruto en 2019 con L’Eix Radical, llega Capfico, un disco con el cual la cantante de Oliva surca nuevos horizontes de manera luminosa y resplandeciente.

Es un disco que en apenas 22 minutos transmite pausa, lentitud, intimidad, claridad, cierta confortabilidad. ¿Ha querido hacer un disco que se enfrenta -o que sirve de refugio- a estos tiempos tensos, rápidos y convulsos?

Pienso que todas mis canciones, también las que forman parte del nuevo disco, transmiten mi manera de ser y de estar en el mundo. El trabajo creativo al final te traduce y no puedes huir demasiado de cómo eres. Lo que pasa es que tal como está el mundo ahora mismo, mi tranquilidad y mi lentitud parecen una postura reivindicativa.

«Estar encallada a un llit», «no tindre cap motiu de pes que amague dins del pensament», «deixar de fer una llista de propòsits»... ¿En qué medida este disco es producto de esto tan necesario, y que tanto nos cuesta, que es no hacer nada?

«Hacer nada» es mi gran declaración de intenciones. Cuando presento esa canción a los directos siempre digo que «hacer nada» no significa estar mirando el móvil o una serie en una plataforma. Significa exactamente no hacer nada y esto no nos resulta nada fácil. Las redes sociales no solo te ocupan el tiempo sino que también te hurtan la mirada. Y esto es un drama. Desde las canciones busco esa postura contemplativa y propia de mí misma y de aquello mío.

«Capfico». ¿Es difícil reproducir en la música esa sensación casi fetal de zambullirse en el mar y que todo quede en calma por unos instantes?

Difícil e innecesario porque ese momento pide silencio. No le hace falta en absoluto ni la palabra ni la música. Pero buscar hacerlo es muy tentador.

En «Dins» habla de la «barandilla» en la que mirar desde dentro. ¿Qué pasa cuando esto ocurre? ¿Es de esta mirada de donde salen sus canciones?

Pienso que todo el mundo mira desde su «dentro», desde sus experiencias y su sensibilidad. Cada una tiene su propia barandilla y esta va cambiando a lo largo del tiempo. Dos personas tienen dos miradas diferentes del mismo lugar o del mismo momento y yo, claro, tengo mi mirada y desde ella escribo las canciones.

«Primavera» habla del mar, de los caminos, de los campos de la tarongina... No he podido evitar recordar muchos poemas de su paisano Francisco Brines. ¿Se imagina una artista Clara Andrés de otro lugar, de otro paisaje?

No me lo imagino porque cada cual es de dónde es y yo tengo la suerte de ser de Oliva que tiene un paisaje precioso de mar y naranjos. Que Brines sea de Oliva es uno de los mayores orgullos y lujos que tenemos como pueblo. Ya querrían muchas capitales estar en sus versos.

Sus canciones suelen contraponer la concisión instrumental con la evocación narrativa. ¿Es buscado este contraste?

Creo que lo que intento evocar narrativamente pide poca instrumentación, o una instrumentación mucho de detalle porque yo no hablo nunca de momentos extraordinarios.

Hay veces, como en «Tren», que la narración y la música no contrastan sino todo el contrario, van prácticamente en paralelo. ¿Cómo surge esta canción?

Pues justamente porque surgió primero la música y el ritmo me evocaba un viaje en tren. Desde ahí, y con alguno verso suelto que ya tenía escrito, todo me encajó.

La aportación electrónica de Estela Tormo es como la de un instrumento analógico más, nunca se impone. ¿Cómo ha sido su trabajo juntas para este disco?

Desde nuestro encuentro, en 2019 con el proyecto común de l’Eix Radical, hasta los casi dos años que hemos estado construyendo las canciones de Capfico, trabajar con Estela ha sido un refugio artístico tan fácil como necesario para mí en este momento. Creo que tenemos una complicidad musical casi natural. Por otro lado soy una gran admiradora de sus líneas melódicas, especialmente con la guitarra.

‘Capfico’ es su cuarto en 18 años. ¿Cuál es su relación con la creación musical? ¿Qué es lo que le lleva a grabar y publicar un disco cada cierto tiempo?

Me lleva grabar y publicar un disco cuando tengo un repertorio de canciones nuevas que considero que son válidas porque encajan en mi exigencia creativa. El propósito de grabarlas me tiene que compensar artísticamente, independientemente de su «éxito», porque supone un tiempo, un dinero y una dedicación que tengo que gestionar porque no me sobran.

¿Cómo se siente respecto a la industria musical? No me refiero a la gran industria, sino a esa cosa más próxima de los artistas que intentan sacar discos en busca de una recepción más o menos amplia para poder tocar en directo lo máximo posible.

Con el tipo de música que hago no habría podido asumir económicamente el riesgo de dedicarme a hacer canciones de manera exclusiva. Al menos ahora mismo y en mi contexto. Por eso cada disco lo hago cuando creo y lo autoproduzco con mis ahorros. Esto me hace perder la oportunidad de dedicar todo mi tiempo a la creación musical, pero por otro lado a no sufrir de aquello que va más allá de ella (de la creación) y que creo no depende solo de mí.