Nada, que no tengo vergüenza. La noche de Halloween salí para poner discos en Matisse, la sala de conciertos donde curra mi hermano de técnico de sonido, que me había pedido ayuda con el asunto. Y le compré el paquete completo: maquillaje de zombie, camiseta rajada y ensangrentada, música terrorífica y cubatas de colores. El caso es que, una vez establecida cierta complicidad con el respetable, se me ocurrió pinchar «Yo quiero verte danzar» de Franco Battiato. La peña, como loca, pero hubo una bella vampiresa transalpina que, claramente mosqueada, vino a criticar que, cuando los españoles ponemos al italiano, elegimos hacerlo con canciones traducidas en nuestro idioma, y que eso es faltar al respeto por la obra del genio de Catania y no sé qué más cosas porque yo, en estado subjuntivo y los ojos perdidos en el verde de los suyos, no escuchaba.

Si hubiera estado más ágil le habría dicho que Muzikalia ha publicado un ensayo firmado por Chema Domínguez, ‘Diagonal Battiato’, que demuestra el cariño, el respeto, la fidelidad y la calidad que nuestros músicos y traductores pusieron en las adaptaciones de las canciones de su compatriota. El libro, dinámico, ameno, polifónico, coral, riguroso y exacto, se entiende de lujo. Rastrea y narra la relación de Franco con España dando cuenta de sus apariciones en medios de comunicación, actuaciones, videoclips, crónicas de sus conciertos y críticas a su trabajo a través de un uso espectacular de la hemeroteca y de entrevistas con el propio artista, en un viaje en el tiempo que lo retrata a él y a España a lo largo de 40 años. Por sus páginas pasa gente como Alberto Comesaña, Grupo de Expertos Solynieve, Antonio Luque, Quimi Portet, Xoel López o Ismael Serrano entre otros, proclamando su amor por ese pop ultra inteligente, marchoso y pegadizo, que cobijaba letras complejas, reveladoras, sugerentes y cultas en una perfecta unión de intelectualidad y festerismo en el que, tarde o temprano, todos nos sentíamos cómodos. En este sentido conviene advertir que el libro de Domínguez no sólo es un ensayo con entrevistas de estos músicos que han versioneado a Battiato, sino que también sirve como guía para acercarse a su obra y explorar su discografía, degustando sus canciones con algo de contexto entre las manos, apreciando así todo el genio del ilustre italiano. «Haberle dicho a la vampiresa que Franco sentía pasión por nuestro idioma y que estaba encantado con las adaptaciones. Él mismo las trabajaba con Carlos Toro, Aurora Tagle, Mila Ortiz o con Manu Ferrón y Jota, cuando no era el propio Battiato quien las traducía al castellano», me explica Chema. «Incluso pensaba que «El cuidado» sonaba mejor en español que en italiano. Desde el principio apostó por cantar sus canciones en nuestro idioma, y si no ocurrió más veces, fue por cuestiones contractuales. Él no hubiera parado de hacerlo. ¡Si hasta grabó Nómadas antes en castellano que en italiano!», subraya el escritor. En su opinión, las mejores adaptaciones que se hicieron son ««Perspectiva Nevski» por la calidad de su literatura y su significación, «Nómadas» por ese toque mágico con el que Battiato se enfrentaba a la espiritualidad y las religiones y «El cuidado» porque habla del amor puro. Pero sobre todas ellas, me quedo con «Centro de gravedad permanente» que fue la que siendo un chaval me llevó hasta Franco Battiato», revela. Ay, si yo hubiera tenido esas cuatro estacas para el corazón de aquella chupasangre.