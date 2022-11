Juan Echanove: "Las redes sociales están acabando con el sentido del humor"

Fue Francisco Franco en Madregilda, Trujillo en La fiesta del chivo y ahora, en Ser o no ser incorpora a un actor que se disfraza de nazi por exigencias de su guión... ¿Qué tienen los dictadores y sus alrededores que tanto parecen fascinarle?

Yo no voy buscando fascistas, no, no... Lo que sí puedo decir es que nunca pongo en duda la dimensión social, humana y política de estos personajes; nunca los he utilizado para mandar mi mensaje, sino que me he limitado a interpretarlos.

Hace unos meses estuvo en La Roca (laSexta) y vivió un momento muy emocionante con el testimonio de una intérprete ucraniana que estaba viviendo literalmente las peripecias de Ser o no ser. Ustedes montaron esta función antes de la invasión de Ucrania, pero sugongo que la guerra lo habrá redimensionado todo, habrá hecho que lo vivan ustedes todo de una manera más íntima y emotiva.

Que en Kiev haya compañeras y compañeros que viven la misma situación de la obra a día de hoy, en el siglo XXI, es algo lamentable. Hitler invadió Polonia y Putin ha invadido Ucrania. Es lo mismo, sigue pasando. Somos un mundo cíclico, somos un planeta esférico, damos vueltas y siempre terminamos volviendo a las mismas cosas. Lo que ocurrió en los años 20 y 30 del siglo XX es exactamente lo que está ocurriendo ahora, no hemos evolucionado nada.

Ser o no ser reivindica el poder del teatro. ¿Dónde radica su utilidad ahora mismo, en estos momentos?

Si el teatro no fuera un servicio útil, habría desaparecido hace mil años. El teatro, en todos sus formatos, en comedia, en drama, lírico, recitales, siempre tiene una razón de ser, una razón para levantar el telón. Y esa razón vincula al espectador y le hace reflexionar; incluso si le mata de risa durante dos horas como es el caso de Ser o no ser. Da igual el vehículo con el que le conduzcas, pero al final la reflexión se impone.

También la obra reivindica el poder del humor frente al horror, aunque, a veces, sea difícil mantener una actitud cómica ante lo que nos aplasta diariamente. ¿Cómo no caer en el desánimo?

Yo, por ejemplo, procuro vivir lo más lejos que puedo de las redes sociales, porque creo que están acabando con el sentido del humor, haciendo que su recorrido sea cada vez más corto. De vez en cuando utilizo Instagram como vehículo de comunicación y de diversión, pero vivo alejado de Twitter, de Facebook y de todas esas redes que están construyendo un modelo social con el que no estoy de acuerdo.

Ahora Twitter tiene a su propio dictador, el megamillonario Elon Musk, que ya está imponiendo su ley en la hasta ahora bastante libre red de microblogging.

Todos estos megalómanos sólo piensan en su beneficio mientras la gente pasa necesidades. Y creo que se ha permitido llegar a esta situación, con payasos de tres al cuarto como Elon Musk, porque tienen el apoyo popular de gente que renunció a la cultura. Y han ganado tanto dinero en la pandemia que todo ya les da lo mismo, pero son muy peligrosos: desde sus plataformas consiguen manipular y torcer el signo de muchos gobiernos de muchas partes del mundo.

Ante ello, el humor, ¿es un escudo o una espada?

El humor es el humor. Es lo que define al ser humano más interesante, el que tiene la capacidad de reírse de sí mismo y de poner también su puntilla en la piel de los demás. ¿Cuál es el límite del humor? Perder la empatía con la persona con la que estás jugando. El humor en el que yo me he formado es el que tiene que ver con Chumy Chúmez, con Summers, que son verdaderos artistas... Pero si ahora el humor es ver cómo un gato toca un piano de una manera trucada... A mí eso no me hace ni puñetera gracia. A mí me interesa la brillantez del humor, como la de Lubitsch en Ser o no ser.

Por cierto, ¿ha visto muchas veces la película Ser o no ser?

Sí, porque siempre me ha entusiasmado. Pero he seguido el sistema que empleé cuando dirigí la adaptación teatral de El verdugo: cuando me propusieron el proyecto no volví a ver la película. No es que no me quiera mediatizar ni nada por el estilo, pero tú tienes que poner tu mente a trabajar para construir espacios y escenas teatrales, y eso no te lo va a dar una película.

Quizás ahora, tan interesado en su faceta como director, podría iniciar carrera como dramaturgo.

No, por ahora no necesito contar una historia escrita por mí. Hay mucho teatro que hacer que requiere adaptación. Además, lo bueno que tiene el teatro es que puedes jugar con un título como El alcalde de Zalamea y siempre será interesante porque la obra puede tener cada vez connotaciones y lecturas distintas a las de su estreno.

Antes de estrenar Ser o no ser, estuvo a punto de retirarse un tiempo de las tablas y limitarse a la dirección. ¿Por qué?

Veníamos de hacer La fiesta del chivo en plena pandemia, algo que fue complicadísimo, y, además, yo estaba verdaderamente tocado porque veía que mi colectivo profesional estaba herido de muerte y parecía que a nadie le importaba, ni le interesaba. Trabajar para aforos reducidos a veces al 30 por ciento, con el público enmascarado... Hubo un momento en que me dije: «Estoy harto, estoy harto de no estar en mi casa con mi gente. Llevo 44 años en esto, sin parar de trabajar, he dado más de 20 veces la vuelta a España»... Y fue Lucía Quintana [su compañera de reparto en Ser o no ser] quien me propuso que siguiera el mismo elenco de La fiesta del chivo y que recuperáramos el proyecto de Ser o no ser, en el que Bernardo llevábamos años. Y aquí estamos.

Lo que sí tiene claro es que ya no se va a dirigir más.

Si puedo evitarlo, lo evitaré. Porque cuando me dirijo a mí mismo me quedo sin el premio final del director: ver el resultado final de su montaje.

O es que quizás el Echanove actor y el Echanove director no se llavan demasiado bien...

La verdad es que es un coñazo trabajar con el Echanove director, es más exigente con el Echanove actor que con los demás, no le deja vivir, le tiene absorbido todo el día [Risas].

Pasada ya la pandemia, ¿en qué situación ha quedado el sector teatral?

En una situación muy delicada. Los teatros públicos cada vez programan menos días, parece ser que el teatro es una cosa de fin de semana y en el mejor de los casos se programa cuatro veces al mes. En este momento, es todo un triunfo que una compañía que debuta en Madrid con un espectáculo tenga 25 bolos, cuando antes haría del orden de 350. Es cierto que hay una oferta enorme para actores y actrices dentro del audiovisual, pero quitando a los intérpretes protagonistas, la mayoría son trabajos de un día; así que muchos sólo tienen 3 ó 4 sesiones de trabajo al año. La verdad es que me sigue pareciendo que todos los que se dedican a esta profesión son verdaderos héroes.