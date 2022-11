El dúo artístico formado por Julia Fuentesal (Huelva, 1986) y Pablo M. Arenillas (Cádiz, 1989) es el ganador de la octava edición del Premio Colección Cañada Blanch que se entregó ayer por la noche en València.

La obra ganadora, presentada por la galería Luis Adelantado, se titula Jarife IV (un paseo con Kike y Alex) I, II, de 2020. Se trata de una "lona, trapillo y agujas de cabeza sobre bastidor entelado y madera de sapeli”, de 234 x 104 x 12 centímetros. De la propuesta galardonada, el jurado ha destacado “el uso original e innovador de los materiales, la vuelta a lo tradicional, la mirada hacia lo cotidiano y la recuperación del oficio y los saberes artesanos”.

El anuncio se realizó anoche durante la inauguración en el Centre Cultural La Nau de la Universitat de València de la exposición ‘Fer i desfer. Pensant amb les mans’, que podrá visitarse en la Sala Estudi General hasta el 18 de diciembre, y que muestra las 19 propuestas que han optado al premio.

Los miembros del jurado afirman sobre la obra galardonada: “Utilizan formas del patronazgo textil que evocan un despiece de los cuerpos, con una presencia fantasmal y una gran limpieza técnica”.

Al acto de presentación asistieron, entre otros representantes de las entidades promotoras de la iniciativa, la vicerrectora de la Universitat de València, Ester Alba; Juan Viña, presidente de la Fundación Cañada Blanch, y Salomé Cuesta, vicerrectora de Arte de la UPV.

19 propuestas artísticas

Las propuestas artísticas que han optado al premio, y que ahora se pueden visitar a La Nau, son de Fuentesal Arenillas (Jarife IV. Un paseo con Kike y Alex I, II), Judith Egger (Secret chapel), Cristina Alabau (Espacio Hombre-Naturaleza), María Muñoz (Cambiar la Piel I y II), María Perceval Graells (Filant Prim I), Ernesto Casero (Una historia de lo natural), Antonio Alcaraz (Serie variaciones distrito minero, Linares), Ángel Peris (Abstracción sobre papel 20220624, Cuerpo de tinta C), Antonio Fernández Alvira (El fluir en lo fijado), Melanie Teresa Bohrer (Conversion of objects), Inma Femenía (Serie Llum), Marcos Juncal (Metodologia arqueològica), Alejandro Mañas (Serie Instantes de visiones), Elena Aitzkoa (Oxígeno y Amapola, suave despuntar), Pamen Pereira (Rewired), Carlos Sebastiá (Adolescencia en la terraza del club náutico), Beatriz Díaz Ceballos (Poesía líquida), Lluc Margrau (Colección I), i Alex Gambín (Relación de elementos).

Las galerías participantes en esta edición han sido las 19 que actualmente conforman LAVAC: Luis Adelantado, Aural Galería, Galería Benlliure, Jorge López Galería, Canem Galería, Rosa Santos, Galería Cuatro, IB Isabel Bilbao/Galería de Arte, Gabinete de Dibujos, Galería Vangar, House of Chappaz, Alba Cabrera Art Contemporani, Shiras Galería, Galería Thema, La Merceria, Espacio Nivi Coll Blanch, The Liminal, SET Espai d’Art y Tuesday to Friday.

Conocido y desconocido

Juan Viña, presidente de la Fundación Cañada Blanch, ha destacado que en la exposición “sorprende la mezcla de aquello conocido con aquello desconocido, que crea sorprendida y nos hace valorar la creatividad. Pensamiento y manso, un binomio excelente. Si añadimos sensibilidad, tenemos un trío irresistible”.

Por su parte, Rosa Santos, presidenta de LAVAC, ha remarcado que la importancia del premio “no solo se traduce en la adquisición de obra, sino que, además, supone una proyección de unidad de las galerías en la Comunitat Valenciana, reafirmando su unión y el trabajo que hacen todos los agentes a sus espacios, en nombre de seguir participando en la construcción del tejido cultural de nuestra comunidad”.

La comisaria de la muestra, Sara Vilar, ha subrayado que los objetivos de la iniciativa son "fomentar la difusión de la cultura y del arte contemporáneo, visibilizar y promocionar el trabajo que llevan a cabo las galerías y ayudar a crear tejido cultural y artístico en la ciudad, serían algunos de los objetivos de este premio”.