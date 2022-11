El cineasta valenciano Javier Polo ha sido el encargado de dirigir el spot publicitario con el que la estrella del fútbol mundial Leo Messi se ha presentado como inversor y embajador de Sorare, el juego francés de intercambio de NFT.

“Finally out!!", ha escrito Polo en sus redes sociales en un mensaje que acompaña al vídeo protagonizado por el delantero del Paris Saint Germain. "El último trabajo que he tenido la suerte de dirigir con el G.O.A.T. (acrónimo de Greatets Of All Time, es decir, el Más Grande de Todos los Tiempos) Lionel Messi!!! Team Messi para Sorare y la productora Kosmos Studios”, añade.

Curiosamente, el anterior post en Facebook del director valenciano es del pasado agosto y en él solo se ven dos fotos del estadio del PSG acompañadas por la palabra “scouting”, que en términos futbolísticos es el trabajo de recoger información para un posible fichaje.

Entre otras producciones, Javier Polo es el director del documental “The Mistery of the Pink Flamingo”, estrenado mundialmente en el festival South by Southwest, nominado a mejor documental en los premios Gaudí y ganador de tres premios Berlanga. Además, es el responsable la productora Hermanos Polo con su hermano Guillermo, que el pasado octubre inició el rodaje de la película “Lo carga el diablo”.

Intercambio de cromos digitales

El vídeo dirigido por Javier con Messi como protagonista dura algo más de 20 segundos y en él podemos ver al astro del fútbol entrando en un pabellón deportivo en penumbra y, a continuación, empezar a dar “toques” a pelotas de diferentes deportes a las que el jugador “transmite” su electricidad.

Estas imágenes se han estrenado hoy para anunciar el acuerdo entre Messi y Soare para que el argentino ayude a la empresa de NFT a “establecer nuevos estándares en la forma en que los fans se conectan con los clubes y los jugadores”, según ha comentado la compañía en un comunicado.

También trabajarán juntos para crear nuevos contenidos y experiencias para los fans, agregó Sorare.

Messi ha adquirido una participación accionaria en Sorare como parte del acuerdo, dijo la compañía, sin ampliar el tamaño de su participación u otros términos. Nicolas Julia, director ejecutivo y cofundador de Sorare, dijo que la asociación con Messi marcó un "gran hito" para la empresa.

Sorare permite a los usuarios intercambiar tarjetas de jugadores digitales y administrar equipos de cinco en torneos de fútbol de fantasía. Las tarjetas son en sí mismas tokens no fungibles, o NFT, artículos coleccionables virtuales que mantienen un registro de propiedad que se rastrea en el “block chain”.

Películas, cortos y anuncios

Además de dirigir documentales como “The mistery of pink flamingo” o “Europe in 8 bits”, cortometrajes como "El Ascensor" o "Catharsis with Marie Lou Desmeules", y videoclips musicales para diferentes artistas como Johnny B. Zero, Javier Polo también tiene experiencia en spots publicitarios con trabajos para Benetton o la Generalitat Valenciana.