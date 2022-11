El Museo Nacional del Prado ha presentado su programa 'Prado Extendido' para reordenar sus fondos en préstamos -que comprenden 3.448 obras depositadas en instituciones de distintos lugares de España- y dar visibilidad a una actuación que ya había sido puesta en marcha con escaso éxito.

"Sabíamos que esos 'mini-prados' de los que se ha hablado hace tiempo no son asumibles, así como esas peticiones de sucursal de algunos responsables de instituciones que se han hecho por desconocimiento de la actual situación. Nosotros lo que queremos es que, si hay ya obras del Prado por toda España, que se sepa", ha señalado durante la presentación el director del museo, Miguel Falomir.

En general, hay más de 3.400 obras del Museo del Prado fuera de su sede histórica en el edificio Villanueva o el Casón del Buen Retiro, una realidad que el museo considera que "no es suficientemente conocida". A lo largo de los más de 200 años de historia de la institución se han formalizado depósitos, pero estos respondían a criterios más circunstanciales que museográficos, artísticos, científicos, educativos o técnicos.

Ahora, el museo ha decidido revertir esta situación con la creación de una etiqueta -'Museo Nacional del Prado Extendido'- que será obligatorio de mostrar para las obras depositadas. Además, se están moviendo algunas obras que no encajaban en algunos sitios y viajan a otros donde sí se requieren, principalmente por cuestiones geográficas de los autores.

"Esto es una colaboración con el resto de museos, nada se va a hacer de forma unilateral", ha explicado Falomir, quien no obstante ha remarcado la importancia de preguntar a los museos antes de enviar obras. "No se trata de hacer de policía y estar controlando, pero es evidente que si mandas una obra fuera no lo haces para que esté en almacenes", ha matizado.

'Desvestir santos'

El programa ya ha dado sus primeros pasos y se ha empezado con proyectos piloto como el del Museo de Bellas Artes de Oviedo -que en el último año y medio ha recibido diez obras del Prado y hay otras cinco en camino- o el de Bellas Artes Gravina de Alicante, al que han llegado 28 punturas de maestros alicantinos en el último año.

"No es una cuestión de calidad, sino de interés: lo que no interesa en un sitio, puede interesar mucho en otro", ha apuntado el director del Prado, después de confirmar que este proyecto conllevará el cambio de localización de miles de piezas distribuidas por España. En cualquier caso, ha aclarado que no habrá "subsedes" del Prado, aunque sí "refuerzo" de varios museos estatales.

También ha aclarado que ninguna de las obras colgadas en el museo -en la actualidad, en torno a 1.600- saldrá a otras pinacotecas españolas. "No se va a desvestir ningún santo, alguna obra de almacenes puede salir, pero nunca una pieza que pensemos se pueda exponer en los próximos años o décadas. La movilidad es para esas obras que está en sitios donde no se exponen", ha destacado, reconociendo que es un proyecto "sin fecha término".

Iceta: "Desconcentración museística"

El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, ha felicitado al Prado, explicando que se trata de una "optimización de un patrimonio incalculable" y "animando" a otros museos nacionales a emular esta iniciativa. "El ministerio no ordena, somos respetuosos con la autonomía de los museos, pero un museo nacional es de toda la nación y ahí no hay un único código postal", ha afirmado.

Además, ha recordado que en la política de adquisición del Ministerio hay fondos destinados para obras a las comunidades autónomas. "Una vez hablé de federalismo cultural e igual habría sido mejor hablar de desconcentración o vocación real de museos nacionales: este proyecto pone en práctica todo lo que queremos", ha concluido.