A diferencia de la mayoría de sectores productivos, las librerías vivieron un periodo dorado durante los meses pandemia. «La gente recuperó su hábito lector, y quien no lo tenía, lo creó para matar las horas muertas del confinamiento», recuerda Juan Pedro Font de Mora, presidente del Gremi de Llibrers, entidad que hoy celebra el Día de las Librerías con diferentes actividades en las tiendas de libros valencianas y un descuento del 10% en las compras.

Las venta de libros subió un 5% el año pasado, cuando todavía teníamos reestricciones. Es por ello que ahora, sin restricciones que valgan, los libreros temen que las cifras de facturación vuelvan a ser las de antes del coronavirus. «Las librerías estamos viviendo el efecto postpandemia este año», asegura Font de Mora en relación a la leve caída de las ventas. Aunque no lo sabrá a ciencia cierta hasta el año que viene, cuando se publica el informe de la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros (Cegal) con las cifras de ventas, que dependen de otro fenómeno relativamente reciente, el de la venta de libros por internet. Sobre todo, desde la aparición de la plataforma todostuslibros.com, donde los usuarios pueden comprar los libros que le interesan de cualquier librería de España. «La plataforma ha dado mucha visibilidad a las librerías independientes, las que no pertenecen a cadenas comerciales. Los usuarios descubren las tiendas de libros más cercanas a ellos», relata. Le ha pasado a él, pues Font de Mora no es solo resposable de la Librería Railowsky de València, sino también de la Railowsky de Moncada. «Muchos vienen gracias a la plataforma porque antes no sabían que existía».

Según el presidente del Gremi, el sector valenciano vive un cierto entusiasmo, pues en los últimos años no han cerrado librerías, sino que han abierto nuevas. La Rossa o La Repartidora, ambas de Benimaclet, son ejemplo de ello. Además, celebran que la ciudad de València cuenta con la mejor librería de España según el ministerio, la Ramón Llull, junto al IVAM.