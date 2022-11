El Col·lectiu Ovidi Montllor celebrarà el pròxim divendres el disseté lliurament dels Premis Ovidi. La gala, que començarà a les 19h al Teatre Auditori de Catarroja (TAC), serà d’accés gratuït per al públic (fins completar aforament) i comptarà amb les comunicadores Amàlia Garrigós i Nerea Sanfe com a conductores, així com la interpretació en directe d’un repertori especial a càrrec de la rondalla Va de Dones.

La directiva del COM, que organitza i convoca els Premis Ovidi Montllor del 2006 ençà, atorga enguany els seus guardons honorífics a la cantant i compositora Eva Dénia (Premi Trajectòria) i a la colònia musical Folksona (Premi Suport). Els artistes amb més nominacions són Xavi Sarrià i El Diluvi (ambdós amb quatre). Els premiats i premiades no se sabran fins al moment del lliurament (18 de novembre, Teatre Auditori de Catarroja, 19h). La gala, que inclourà moments de record i homenatge als músics desapareguts Pau Riba i Jordi Richart, serà transmesa per diferents canals de televisió com À-Punt i Canal 33. Enguany les categories queden conformades de la manera següent: Millor disc de cançó d’autor/a Andreu Valor, Un nou món, Autoedició, 2022

Carles Pastor, Les flors de Txernòbil, Autoedició, 2021

Clara Andrés, Capfico, Hidden Track Records, 2022

Rafa Xambó, Cantata de València, Stanbrook, 2022 Millor disc de públic familiar Dani Miquel, Volem, Autoedició, 2022

DD.AA., Unes festes diferents, Paco Pascual, 2022

Marcel el Marcià, Patxamare, Autoedició, 2022

Trobadorets, Tira-li, Bureo Músiques, 2022 Millor disc de folk Marala, Jota de morir, Propaganda pel fet!, 2022

Miquel Gil i Noèlia Llorens, Arrel, ACPV-Primavera d'Hivern-Bureo Músiques, 2021

Musicants, Una mar de vides, Picap, 2022

Noèlia Llorens, Titana, RC Estudio, 2022 Millor disc de hip hop i electrònica Aina Palmer, Solatge, Autoedició, 2022

JazzWoman, Atlantis, Propaganda pel fet!, 2022

Malparlat, Sentimantral, Autoedició, 2022

Tesa, Rap d'arrel, Temps Record, 2021 Millor disc de mestissatge Auxili, Guaret, Propaganda pel fet!, 2022

El Diluvi, Present, Halley Supernova, 2022

La Fúmiga, Fotosíntesi, Halley Records, 2022

Xavi Sarrià, Causa, Propaganda pel fet!, 2022 Millor disc de pop Carles Chiner, Amateur, 27 Ladridos, 2022

L'Actor Secundari, L'Actor Secundari i les coses que mai et va dir, La Fera CC, 2022

Tenda, Última Generació(N), Autoedició, 2021

Vienna, Després d'un temps de bona relació, un dia vaig anar a sa casa, Picap, 2022 Millor disc de rock Apologia, Eterna tempesta, Autoedició, 2022

Marco Pompero, Deu, La Fera CC, 2022

Neus Ferri, Llar, Maldito Records, 2022

Smoking Souls, La cura, Proganda pel fet!, 2021 Artista revelació Colomet, Massa Benimaclet / Per tu, SG, Autoedició, 2022

Kela, El mirall, Primavera d'Hivern, 2022

Marta Cortell, Quan cau la nit, Autoedició, 2021

Tradifusió, Empeltant arrels, Microscopi, 2022 Millor producció i arranjaments El Diluvi, Present, Halley Supernova, 2022

La Fúmiga, Fotosíntesi, Halley Records, 2022

Musicants, Una mar de vides, Picap, 2022

Smoking Souls, La cura, Proganda pel fet!, 2021 Millor cançó "Llar", Neus Ferri, Llar, Maldito Records, 2022

"Parèntesi", Auxili, Guaret, Propaganda pel fet!, 2022

"Present", El Diluvi, Present, Halley Supernova, 2022

"Vosaltres", Smoking Souls, La cura, Proganda pel fet!, 2021 Millor lletra "Aquella nit", Vicent Torrent, Racons i cançons, Mico Entertainment, 2022

"La cantaora", Xavi Sarrià, Causa, Propaganda pel fet!, 2022

"Ni odi, ni enveja, ni por", Carles Pastor, Les flors de Txernòbil, Autoedició, 2021

"Varada", Clara Andrés, Capfico, Hidden Track Records, 2022 Millor videoclip Edmon per “Cendres” de Cactus

Mut per “A la una” de Musicants

Omar Hachemi, Marc Mayor i Auxili per “Diga-li!” d’Auxili

Pau Berga i Tourmalet.tv per “La nit feritda” de Xavi Sarrià