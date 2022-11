🏅 Pasqual Alapont guanya el Premi de Teatre Infantil Escalante 2022



'Històries del nan Borumballa' guanya la convocatòria amb un cant a la superació i a la ficció com a motors per a la vida



Enhorabona!



