Cultura busca un «encaje» con poco coste de los fondos de Bombas Gens en el IVAM

Cinco años después de su irrupción en el panorama cultural valenciano como una de las iniciativas privadas más importantes dedicadas a la exhibición y promoción del arte contemporáneo, la fundación Per Amor a l’Art ha tenido que pedir la colaboración de la Generalitat para poder mantener la viabilidad de su proyecto estrella, el centro cultural Bombas Gens, tal como esta mañana ha adelantado Levante-EMV y ha confirmado la Conselleria de Cultura.

Aunque Bombas Gens solo dejó de funcionar durante la pandemia, desde que esta tuvo lugar la fundación ha paralizado su actividad coleccionista de arte y ha ralentizado el funcionamiento del centro cultural. Además, la institución creada por la doctora en psicología Susana Lloret y el empresario y coleccionista José Luis Soler ha experimentado la marcha, entre otros, de su principal asesor, el exdirector de la Tate Modern Vicent Todolí, y de su primera directora, la actual responsable del IVAM Nuria Enguita.

Y ahora es el IVAM, con Enguita al frente, quien ha recogido el guante lanzado por Per Amor a l’Art para su posible salvación. De momento, ni la fundación ni la conselleria han querido hacer públicos los términos de la propuesta ni determinar cuáles podrían ser las «vías» con las que el IVAM encarrilaría de nuevo el proyecto de la antigua fábrica «art decó» de Marxalenes para que este mantenga su viabilidad y su sostenibilidad económica.

Contactos desde hace meses

Según ha podido saber este periódico, fue hace una semana cuando la consellera de Cultura, Raquel Tamarit, recibió formalmente por parte de Lloret, vicepresidenta de la fundación, la propuesta de que la Generalitat colaborase a través del IVAM en la gestión de sus fondos artísticos y de su sede.

Pero los contactos entre la conselleria y la fundación vienen de más lejos. De hecho, las primeras conversaciones «informales» al respecto se produjeron entre Lloret y el anterior conseller de Cultura, Vicent Marzà -quien dimitió de su cargo el pasado mayo-, aunque sin llegar a concretarse.

Al parecer, Per Amor a l’Art también ha llegado a sondear a otras instituciones como el Ayuntamiento de València en busca de un pacto para la gestión de su vertiente artística (la fundación también se dedica a la obra social). Pero finalmente, y tal como ha publicado Levante-EMV, ha sido Cultura de la Generalitat la que ha atendido a la propuesta de Per Amor a l’Art de «buscar vías» que permitan dar un «nuevo sentido» a Bombas Gens, según ha reconocido hoy la conselleria en un comunicado.

«En estos momentos no están fijados los detalles y términos de la posible gestión del espacio por parte del IVAM», informó esta mañana Cultura en su comunicado. No obstante, el departamento sí avanza que el acuerdo puede incluir tanto el funcionamiento del centro cultural como la «protección y difusión» de los fondos artísticos de Per Amor a l’Art, una colección de fotografía y arte contemporáneo que consta de más de 2.250 obras de unos 220 artistas reunida bajo la dirección de Vicent Todolí.

Además, y según ha confirmado también la conselleria, el IVAM dispone de recursos financieros en el capítulo de compra de bienes y gastos de funcionamiento (G2) de los Presupuestos de 2023 para hacerse cargo del coste de la operación en el caso de que el acuerdo con la Fundació per Amor a l’Art se concrete.

Cesión de espacios para exposiciones

Tal como ha publicado Levante-EMV, una de las posibles vías de colaboración a explorar entre la Generalitat y Per Amor a l’Art es que la fundación ceda al IVAM algunas naves de Bombas Gens para la programación del instituto público a partir del segundo semestre de 2023.

En cuanto a la gestión de los fondos, el gobierno autonómico puede plantear una cesión temporal de las obras (sin contraprestación al propietario), una compra por parte de la administración o un comodato con el que dispondría de los fondos asumiendo el coste de su custodia.

Lo que sí quiso esta mañana dejar claro el equipo de Tamarit es que la operación no se ha emprendido «para salvar un proyecto privado con los recursos públicos de los valencianos y las valencianas» sino «para enriquecer el conjunto de nuestra sociedad».

«Por parte de la Consellería y del IVAM se busca un encaje real para mantener la coherencia y el discurso artístico de nuestro museo de referencia de arte moderno -explica la conselleria en un comunicado-. Hay que respetar los términos en que se pueda asimilar la propuesta, estudiarla bien y buscar las mejores condiciones sociales y económicas del posible acuerdo en coherencia con los mandatos que rigen los criterios de gestión cultural pública, que se debe, ante todo, a los valencianos y las valencianas».

Una partida para recursos energéticos... O Bombas

En los presupuestos de la Generalitat de 2023 el IVAM dispone de 7,6 millones para compra de bienes y gastos de funcionamiento. El incremento respecto a 2022 del 31,65 % es mayor que en ejercicio anteriores, algo que Cultura justificó ayer en la necesidad de cubrir el aumento del gasto energético del edificio y de reafirmar la inversión en programas o exposiciones. Aun así, reconocieron que, en caso de que se produzca la colaboración con Bombas Gens, los recursos para asumir la operación vendrían de este capítulo.