El escritor valenciano Juan José Millás ha recogido hoy el Premio de las Letras de la Generalitat 2022 de la mano del presidente Ximo Puig. "València es mi paraíso perdido, un lugar mítico en mi imaginario", ha asegurado hoy el autor, colaborador de Levante-EMV. El acto ha tenido lugar esta mañana en el Palau de la Generalitat y ha contado con la asistencia de decenas de escritores valencianos y autoridades.

"Nací en València, pero salí de la ciudad con 6 años por razones familiares. Me instalé en un barrio que sarcásticamente se llamaba Prosperidad. Esto significa que mi vida se divide entre el antes y el después de salir de València. Fue pasar de una ciudad donde éramos muy felices, donde íbamos a la playa todos los fines de semana, donde disfrutábamos de la luz y de la temperatura del Mediterráneo, a estar en un espacio muy hostil, en el Madrid de los 50. Era un lugar feo, un suburbio frío, espantoso. Conocimos por primera vez los sabañones, que eran terroríficos. Si te rascabas era peor, porque te picaban más", ha recordado el escritor sobre sus primeros años en la capital.

Una puerta al mar

"Hay un libro de Rosa Montero donde cuenta que ella hizo una encuesta según la cual un porcentaje muy alto de escritores han tenido en una época remota de su vida una pérdida real o imaginaria, y parece que sin esa pérdida es imposible ponerse a escribir. Si el escritor escribe es para reparar esa pérdida y coser esa herida que no tiene sutura. Desde Madrid, y desde esa situación donde habíamos caído, empecé a pensar en València como mi espacio mítico, como mi paraíso perdido. Recuerdo que en nuestra casa de Madrid había una pared con unos cables que dibujaban una puerta, y yo me imaginaba que daba acceso a la playa de València", ha relatado el escritor.

Los lugares de Millás

Millás ha reconocido que era tal su fascinación por València que no volvió a visitar la ciudad hasta su veintena. "Tardé mucho en volver a València porque tenía miedo de contrastar mi fantasía con la realidad. Lo primero que hice al volver, fue visitar la casa donde nací, a la calle Vestuario. Caminé al azar y de súbito me encontré con el Mercado Central y me quedé fascinado. Esta visión iba acompañada de la humedad en la cara y en las manos. Las impresiones que tenía de València eran muy primarias y en ese momento recibí las sensaciones que me faltaban. Después fui a la plaza Redonda, donde hacían cosas de ganchillo en mi infancia. Volví a Madrid y la imagen no se había roto. València seguía siendo mi lugar mítico, una estancia separada del resto de las cosas de la vida. Y en ninguno de mis viajes a València se ha roto ese encanto. Con este premio se cierra el círculo que me une con esta tierra",

"Son 70 años los que han transcurrido desde que Millás dejó València para vivir la vida misma. Hoy, al regresar a su primera casa, después de casi 50 libros escritos y miles de artículos, aquí le espera nuestro humilde reconocimiento. Es un honor incorporar tu nombre a este premio, ofrecido a Paco Brines, Laura Gallego, Marc Granell o Manuel Vicent", ha destacado el presidente Ximo Puig. "Lo que parece que se ha dislocado es la propia realidad. La incultura está ganando espacio público, y es algo que no deberíamos consentir sin más", ha añadido Puig, poniendo en valor el papel de la literatura.

La anécdota de Millás en la playa de València

Según el escritor, en la playa de València le sucedió algo que le cambió, un "milagro" que le ha obsesionado durante años. "En esa playa me sucedió un milagro. Nosotros íbamos a la playa los sábados y los domingos y un día, en la víspera de esas visitas, soñé que haciendo un agujero encontré una peseta. Desperté y no estaba la moneda. Fui a la cocina donde mi madre estaba preparando los bocadillos para irnos a la playa. Cuando llegamos, mi madre se puso la silla y la sombrilla y me quedé a su lado. Me dijo que hiciera un agujero a ver si encontraba la peseta del sueño. La encontré. Era un sueño que se hacía realidad. Este fue un suceso fundacional para mí. Lo he recordado con mucha frecuencia a lo largo de mi vida, cada 6 meses. Tendría 5 años. Un día, en el diván del psicoanálisis, se lo conté. A medida que lo contaba me di cuenta que había sido mi madre quien había metido la peseta, pero yo jamás se me ocurrió que mi madre hubiese estado implicada en este asunto. Pero gracias a esto, salí a la vida con la ventaja de creer que me había pasado un milagro.

Encuentro de escritores

"Desde su primera novela, encontramos una interesante producción literaria que está poblado por personajes corrientes que se ven inmersos en situaciones extraordinarias. Sus obras han estado traducidas al danés, al noruego o al inglés. Su producción periodística destaca por la sutileza la hora de tratar temas sociales. Millás ha atraído un gran número de lectores en colaboraciones nacionales y autonómicas en medios como El País, Levante-EMV o Cadena Ser. En reconocimiento a esta exquisita trayectoria el Consell ha acordado conceder el Premi de les Lletres a Juan José Millás", anunció Aitana Mas al inicio del acto institucional.

El acto se ha iniciado con un poema de Marc Granell, 'L'arbre vell', recitado con la música de una guitarra de Miquel Pérez Perelló. Vicent Camps fue el encargado de iniciar de acto con los versos de Granell, después recitó los versos de María Beneyto, un poema del propio Millás, uno de Miguel Hernández, 'Antes del odio' y un fragmento del 'Tirant lo Blanch', obra cuya primera impresión marca el Día del Llibre Valencià el 20 de noviembre, en conmemoración de la primera impresión del 'Tirant'.

Al acto, han asistido decenas de escritores, como Fernando Delgado, Marc Granell, Susana Fortes o Puri Mascarell. Entre las autoridades, han asistido la vicepresidenta del Consell, Aitana Mas; la consellera de Cultura, Raquel Tamarit; la directora general de Patrimonio, Carmen Amoraga; el presidente de la Diputación de Valencia, Toni Gaspar; o la presidenta de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), Verònica Cantó. También asistieron familiares del escritor, que se trasladó a vivir a Madrid con tan solo 6 años.

Juan José Millás nació en València en 1946. Es uno de los periodistas más reconocidos del ámbito nacional. Pasó en la ciudad los primeros años de su vida, y en la década de los 50 se trasladó con su familia a Madrid. Colabora con varios medios de comunicación, entre ellos, Levante-EMV. Ha ganado el Premio Nacional de Narrativa, el Premio Planeta, el Premio Nadal o el Premio Nacional de Periodismo Miguel Delibes. Su obra ha sido traducida a una veintena de idiomas.