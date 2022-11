“El cómic se hace mejor que nunca y se vende menos que nunca”

Hace poco anunció el fin de su personaje Superlópez, icono del tebeo español, ¿por qué tomó esta decisión? ¿Considera que ya no tiene público o es más una decisión personal, de cansancio o creativa?

La verdad es por falta de lectores, al menos de aquellos a los cuales me dirigía: chicos de 8 a 12 años y constatar que estos tiran más a móviles y tabletas que a revistas de cómic y que estas cada vez se vendían menos, hasta desaparecer. Solía hacer tres títulos al año y la editorial me pidió que hiciera solo dos porque había exceso de novedades editoriales, decían. Y es cierto, pero sé contar y viendo que con la jubilación ganaba más y sin hacer nada, demasiados motivos para dedicarme a hacer lo que me diera la gana. Ahora no me importa si tengo muchos o pocos lectores: hago lo que me gusta. ¡Cansado no estoy!

En cincuenta años, ¿cómo cree que ha cambiado el tebeo en España con su personaje?

Mi personaje ha evolucionado a la par que la sociedad, como un reflejo de esta que es, igual que yo como autor. La verdad es que el cómic se hace mejor que nunca, interesa más que nunca y paradójicamente se vende menos que nunca. Algo tendrá que ver el pirateo… si buscas podrás descargarte, de Internet, en PDF todos los títulos de Superlópez.

En paralelo, ha vuelto a retomar otros entrañables personajes como Don Talarico y Super Rayón, ¿piensa en continuar con esas series? ¿Qué proyectos tiene?

Ahí ya te digo que ahora hago lo que me gusta y disfruto haciéndolo. No hago planes a largo plazo. SuperRayón es una antigua historieta que tenía parada porque nadie la quería, como tenía el guion totalmente terminado, me di el gusto de acabarla. De Talarico te diré que nunca renuncié a hacerlo y ya hay cuatro títulos (el cuarto pendiente de salir), el año que viene haré el quinto. Actualmente trabajo con un nuevo personaje de ciencia ficción llamado Rich Tex Format, del que ya circula un título y estoy acabando el segundo. Será una trilogía: el tercero espero sacarlo en 2024. Más adelante no sé: como decía la poeta Aymerich “la muerte ya no es mía”.

Con su larga experiencia en el mundo editorial de cómic en España, con Bruguera y luego con editoriales independientes, ¿en qué aspectos considera que ha mejorado o empeorado la situación para los autores?

Mirando por mi propia experiencia y situación… ha mejorado en el sentido de tener mayor control sobre la propia obra, y la elevada calidad a la que se ha llegado. Pero ha empeorado en cuanto a posibilidades de vivir de ello, sobre todo si lo intentas en el país: con suerte acabas trabajando para otros países como Francia, Italia o EEUU o compaginando con un empleo.

¿Y al público cómo lo ha visto evolucionar? ¿Qué tipo de feedback recibe de ellos, pequeños o mayores?

A los lectores los he visto crecer, y sé que he influido en muchos, y me lo han demostrado a menudo con gran afecto, pero crecen y se salen de mi campo. Eso está bien, pues hay que madurar y no quedarse en la infancia como Peter Pan. La cuestión es que no son ya el mismo tipo de lectores que cuando empecé y como tales no me valen como destinatarios, lo mío no es el cómic para adultos. Desde luego percibo el cariño de los que recuerdan lo que hice para ellos en otros tiempos: Es la misma nostalgia que yo tenía o tengo para con el Krazy Cat, Prince Valiant o Flash Gordon. Cada época tiene sus cómics.

¿Quedó contento con la adaptación cinematográfica que se hizo recientemente de Superlópez?

Desde luego, captaron la esencia del personaje, y resultó bastante divertida. Creo que gustó mucho a los chicos, todavía recuerdo a uno que corrió por el pasillo del cine para darme un abrazo. Sin embargo, yo no tenía nada que ver: fue un buen trabajo de Javier Ruiz Caldera, Dani Rovira, Maribel Verdú, Julián López…y todo el equipo.

Hace diez años renunció a la Medalla de Oro al mérito de Bellas Artes por ética personal antes las circunstancias políticas y sociales de entonces, ¿cómo ve la situación actual, con los años tan difíciles que hemos pasado con la pandemia?

Sí que fueron años difíciles… pero no cambian el hecho de que tenemos un régimen monárquico, y sé cuál es su origen. Cada vez más parece que vamos camino de volver al anterior… Lo de la medalla, que no era de chocolate precisamente, se debió a que el ministro de educación de entonces, de cuyo nombre espero no acordarme, soltó en el Parlamento que se proponía “españolizar a los niños catalanes…” o sea socavar desde la base toda la cultura de un país… nada nuevo. No quiero premios de carácter estatal. Me hacen feliz cuando vienen de instituciones como Ayuntamientos, Salones de Cómic o asociaciones culturales, como el Splash del Festival de Sagunto.

¿Qué significa para usted recibir premios como el de este festival? Sin duda son un reflejo del legado que ha dejado su trabajo en posteriores generaciones.

Dicho está, nunca me lo espero y me pillan despeinado, como digo siempre, pero la alegría no se pone corbata. Estoy muy contento y espero que los que me lo dan estén contentos de dármelo. O sea que prometo portarme bien.

¿Algún consejo para jóvenes que deseen dedicarse al cómic?

¡Ay, la pregunta del millón! Sé que tengo mucha experiencia pero nada que sirva para los tiempos actuales, muy diferentes de los que he estado viviendo y en los que he desarrollado mis trabajos y mis días. Solamente les diría que procuren estudiar siempre, toda la vida, tener cultura amplia y ser muy observador, que hacer cómic no consiste solamente en ser el mejor dibujante del mundo, yo no lo soy; intervienen muchas otras cosas. Hay que saber escribir y expresarse, comunicar y ser uno mismo, porque te reflejarás en lo que hagas. Si quieren una profesión difícil, ahí la tienen.