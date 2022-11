El libro que salvó a la ciudad de València

En 1972, la València del futuro no iba a ser como la de ahora. Hace 50 años políticos y urbanistas imaginaban una autopista atravesando la ciudad y los coches circulando a toda velocidad por donde siempre fluyó el Túria. También imaginaban bosques de apartamentos donde crecían los árboles de la Devesa del Saler y edificios brutalistas y largas calles en el centro histórico donde durante décadas languidecieron los antiguos palacios señoriales.

Pero, por suerte, no todos pensaban igual y, al mismo tiempo que algunos proyectaban una València desarrollista, hormigonada y motorizada, otros -arquitectos, geógrafos, historiadores, artistas, colectivos vecinales- vislumbraban ya que otra València del futuro era posible. Y muchas de estas personas adquirieron esa conciencia gracias a un libro que, curiosamente, no hablaba de la ciudad del futuro sino la del pasado.

Este libro lo había escrito en ese mismo 1972 un filólogo e historiador valencianista y republicano represaliado que se llamaba Manuel Sanchis Guarner y que tituló su trabajo como La ciutat de València. Síntesi d’Història i Geografia urbana. El éxito fue tan inmediato que en apenas cuatro meses el libro publicado -en valenciano- por el Círculo de Bellas Artes se agotó y desde entonces ha sido reeditado en numerosas ocasiones.

«Pese a todo el tiempo pasado, La ciutat de València de Sanchis Guarner sigue siendo el mejor libro para entender el espíritu cívico, patrimonial e histórico de la ciudad», afirma el profesor de geografía y comisionado del Gobierno para el corredor mediterráneo, Josep-Vicent Boira.

Boira es también el comisario de «Hacia la ciudad monstruo», una exposición que se inaugura este martes en la Nau de la Universitat de València para celebrar los 50 años de La ciutat de València.

Rescate de la ciudad y la memoria

Es, según explica el profesor, una exposición con un triple objetivo. El primero, rescatar la figura de Sanchis Guarner, «que en los últimos años está un poco oscurecida». El segundo, reflexionar sobre la ciudad de València, «porque la exposición va sobre cómo era la ciudad y qué temas urbanísticos y arquitectónicos se debatían entonces». Y el tercero, por supuesto, poner en valor este libro que cambió la percepción que hasta aquel momento se tenía de la evolución urbana y del patrimonio de la capital valenciana.

Boira tiene claro el papel que jugó el libro de Sanchis Guarner en el desarrollo final de la ciudad y la influencia que su lectura tuvo en investigadores, urbanistas y arquitectos como Trini Simó, Maria Jesús Teixidó, Alberto Peñín o Carles Dolz. «En aquel momento -subraya Boira- la ciudad tenía tres grandes problemas planteados. Uno era la autopista del Túria, otro era la urbanización del Saler y el tercero era la destrucción del patrimonio y el centro histórico. Solo entre 1940 y 1980 desaparecen medio centenar de edificios históricos patrimoniales o de cierto valor».

Según el comisario de la exposición de la Nau, el libro de Sanchis Guarner es el primero en ofrecer «una narración de que la ciudad de València no puede desaparecer, que por ejemplo no se pueden sacrificar los puentes del río para construir un autopista. Si la ciudadanía no era capaz de entender el valor patrimonial e histórico de los puentes, es imposible que se protegieran».

Despertar el cariño por València

La obra de Sanchis Guarner recorre la evolución de València desde su fundación romana hasta los años treinta del siglo XX. «Al darle una narración a la ciudad -defiende Boira- lo que hace el autor es contribuir de una manera notable a despertar el cariño por ella, no solo entre los ciudadanos sino sobre todo en los jóvenes profesionales de la época: arquitectos, historiadores, geógrafos, que comienzan a entender que la ciudad era mucho más que los planes urbanísticos y sociales del franquismo que ya se estaban visualizando en el proceso de construcción del nuevo lecho del Túria».

Cuando publica La ciutat de València, Sanchis Guarner tiene 60 años y ya es un intelectual referencial dentro de los ambientes más valencianistas y progresistas de la época. En 1933, con solo 22 años, publicó La llengua dels valencians y en en 1949, cuando aún seguía castigado por su militancia republicana durante la guerra, la Introducción a la historia lingüística de Valencia. Durante los 50 y 60 publicó libros sobre filología, literatura valenciana, etnografía o historia. Había participado en la elaboración de las Normes de Castelló y había sido expulsado de Lo Rat Penat por ingresar en el Institut d’Estudis Catalans y defender la unidad de la lengua.

«En parte -recuerda Boira- La ciutat de València responde al hecho de que Sanchis Guarner no fuera nombrado cronista de la ciudad, tal como había propuesto el alcalde, que contó con el rechazo de los concejales franquistas. Pero no es una venganza porque el libro ya estaba preparado de antes y porque, al final, este trabajo es fruto del cariño de Sanchis Guarner, que había nacido en la plaza de l’Almoina y que seguramente era el mejor exponente de la València cívica y progresista, tenía por su ciudad»

Una exposición para los jóvenes

La «obsesión» de Josep-Vicent Boira es que «Hacia la ciudad monstruo» sea visitada por jóvenes que, por supuesto, no habían nacido aún cuando Sanchis Guarner publicó su libro. «No entenderemos el presente y futuro de la ciudad de València sino conocemos su pasado. Quiero que la gente joven vea cómo era la València del 72, el espíritu político, la opresión pero también la rebeldía». Por eso la muestra que se inaugura el martes usa vídeos, fotografías, mapas, maquetas y, sobre todo, nuevas tecnologías, para enseñar cómo fue, cómo iba ser y cómo es la ciudad. También incluye objetos personales de Sanchis Guarner y piezas artísticas de autores de la época en la apareció «La ciutat de València» y cuya actitud vanguardista contrasta con el inmovilismo de las autoridades.