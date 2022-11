Jose García: "Podemos ser varias personas en un mismo cuerpo"

¿Qué le impulsó a escribir esta novela?

La idea surge de una conversación con una amiga en la que me cuenta algo que nunca hubiera imaginado de ella y eso me lleva a la reflexión de que creemos conocer a nuestros amigos y no es así. Guardamos secretos que no contamos ni a nuestros mejores amigos. Esta historia va de secretos, de silencios que cambian el rumbo de la vida. Los capítulos van desvelando que la amistad tiene recovecos insondables y las personas muchos pliegues. Podemos llegar a ser varias personas en un mismo cuerpo.

¿Por qué ese título?

Es divertido. Pensé que podría resultar un imán para el lector. Despertar la curiosidad y animar a comprarlo. Mae West dijo que las mujeres buenas van al cielo y las malas a todas partes. Las protagonistas de esta novela caminan y van por todas partes.

¿Se siente buena o mala?

Yo soy de las que quiero caminar y explorar la vida.

El mundo anda escaso de gente buena. O, al menos, parece que se les oye menos que a los malos.

La buena gente es mayoría, afortunadamente. Lo que pasa es que la mala es más ruidosa y sobre todo ahora con las redes sociales que cualquier tonto tiene su minuto de gloria.

¿Cómo se siente una ante la primera novela?

Expectante. Es mi primera vez. No sé si interesa lo que he escrito. Quien la ha leído dice que ‘engancha’ y para mí eso es un halago. Como lectora valoro mucho que una historia me atrape, que no pueda dejar de leer.

¿Qué hay de autobiográfico?

Las dos protagonistas son mujeres de mi generación. Tienen unos perfiles antagónicos: una es muy ordenada y la otra es despistada. No me identifico con ninguna de ellas porque tengo algo de las dos.

València puede ser un buen escenario de un thriller como otro cualquiera. No hace falta que no vayamos a Madrid o Barcelona.

Casi toda la literatura nacional que he leído pasaba en Barcelona o Madrid y siempre me preguntaba por qué los personajes no se movían por las calles de València que era lo que conocía. Esto ha cambiado y por fin València también es protagonista en la literatura, está consiguiendo su espacio como escenario de novelas.

¿Quién fue la primera persona en leer su novela?

Comencé a escribir la historia en las vacaciones de verano de 2020 y cuando llevaba tres capítulos se los pasé por correo electrónico a mi amiga Ana, que me dijo: «sigue, que quiero más». Y conforme escribía un capítulo se lo enviaba. Ella leyó la novela por entregas, como se hacía antes, pero con los medios tecnológicos de nuestra era.

¿Tiene más textos para publicar?¿Hay próxima novela a la vista?

Tengo otra novela terminada que estoy repasando. Hay otra pendiente que empecé hace diez años y no logro concluirla y me está rondando en la cabeza una idea a la que tengo que darle forma y personajes. Y luego están los relatos, que es el género en el que me siento más cómoda.

De hecho, le han dado varios premios. ¿Eso no anima a publicar más?

El mundo de los concursos es inescrutable. Yo soy aficionada a presentar mis relatos a concursos y rara vez me los premian, pero cuando lo hacen es una recompensa muy grande. Una persona que no te conoce de nada reconoce tu texto.

¿Cuáles son sus referentes?

Mi preferencia es la literatura escrita en español, como también me gusta el cine con firma nacional. Depende de mi edad me han gustado más unos autores que otros. En las estanterías de mi casa hay muchos libros de Muñoz Molina, Javier Marías, Almudena Grandes, Dolores Redondo, Isabel Allende, Pérez Reverte, Rosa Montero... Y de un autor valenciano que escribe fabulosamente bien: Javier Alandes.