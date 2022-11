María Adánez: "Con la edad las actrices tenemos más sabiduría y más cosas que contar"

María Adánez (Madrid 1976) es uno de los rostros mas famosos de la pantalla, el cine y el teatro en España. Acapara numerosos premios como mejor actriz de teatro y protagonista de televisión. Ha estado en Ibiza colaborando con un evento de la Asociación Elena Torres contra el cáncer.

-¿Qué proyectos tiene ahora?

-Hemos estrenado recientemente en el Teatro de Rojas en Toledo la obra ‘Ay Carmela’, de José Sanchis Sinisterra, con José Carlos Plaza como director y Pepón Nieto como partenaire. Vuelvo al teatro con muchas ganas después de dos años y medio dedicada al cuidado de mi hijo Claudio.

-Se dice que un hijo cambia la vida. ¿Le ha sucedido a usted?

-Totalmente, 180 grados. No es una frase hecha aunque sea retórica. La paternidad es un ejercicio de 24 horas. Si no estás dispuesto durante un tiempo a atender a un hijo que te necesita absolutamente para todo y olvidarte de ti mismo, no es factible ser papá o mamá. Es el mayor ejercicio de generosidad y amor hacia otro ser humano.

-¿De sus series más populares, como ‘Farmacia de guardia’, ‘Amar es para siempre’, ‘Aquí no hay quien viva’ o ‘La que se avecina’, cuál le ha llenado más a nivel artístico?

-Ha habido series muy importantes que me han ido marcando el futuro y mi carrera. ‘Farmacia de guardia’, que fue la primera sitcom que se hizo en este país con formato de decorado y tres cámaras. Fue muy bonito, además, ya que iba a hacer un personaje chiquitito y al final me quedé varias temporadas. Trabajar con Antonio Mercero en su momento fue muy importante, hay proyectos que te cambian las carreras y otros que las continúan. En este caso para mí fue vital hacerlo también con Concha Cuetos en una gran etapa. Luego con ‘Pepa y Pepe’, otro de los grandes éxito de la televisión, logramos casi un 40% de share, lo que hoy en día es una barbaridad, pero entonces solo había tres canales y se repartía la audiencia, algo inviable hoy en día por la cantidad de formatos que hay, pero ‘Pepa y Pepe’ también fue una etapa crucial y que luego llevamos al cine.

-¿‘Amar es para siempre’ la catapultó como actriz?

-Esta obra habla por sí sola, ya que ha sido el gran éxito de la televisión española a día de hoy, y repetimos con ‘La que se avecina’. En ‘Amar es para siempre’ di un giro con los personajes dramáticos llevados a la televisión y lo consigo con Charo, una mujer muy atormentada psíquicamente. Hago ahí un trabajo distinto al que el público estaba acostumbrado a ver.

-¿Y cuál es el papel en el cine que mejor ha desarrollado?

-Estoy muy contenta con el resultado y con el personaje de ‘El lápiz del carpintero’, de la novela de Manuel Rivas. Es una gran película con gran fuerza porque es una historia real. El rodaje fue muy emocionante, ya que pudimos conocer a la protagonista, que, pese a ser muy mayor, estaba emocionada con la película. Me quedo con este film junto a Tristán Ulloa y Luis Tosar.

-Ha hecho cine, televisión y teatro. ¿Con qué faceta se queda?

-Cuando los periodistas preguntáis esto es difícil responder, son amores distintos. En mi caso, como soy feliz en los tres medios, es difícil elegir, pero diría que toda mi alma y mi conciencia ha estado en el teatro en los últimos años y por eso he hecho grandes personajes, como ‘Salomé y Óscar Wilde’, con Miguel Narros, ‘La señorita Julia’, ‘Insolación’, ‘El pequeño Poni’ y ‘Divinas Palabras’, nominada al Premio Valle Inclán. Lo que más representa a María Adánez está en el teatro.

-¿A los 40 años una actriz deja de ser interesante para la televisión, la edad es determinante?

-La edad en las mujeres ha sido muy importante a lo largo de la historia de las actrices aquí, en Hollywood y en todos sitios. A raíz del movimiento Me Too las tendencias están cambiando con series como ‘Big little lies’, en la que todas las protagonistas tienen más de 40 años, o el gran trabajo de Candela Peña para la serie ‘Hierro’, de los hermanos Coira. Ahora se piensa en mujeres de más de 40 años como protagonistas y con historias interesantes que contar. El hombre no ha tenido esa crisis, hay ejemplos claros como Humphrey Bogart y Lauren Bacall. Cuando desaparece la juventud quedamos para papeles de madre. Todo esto está cambiando en Hollywood y esto marca tendencia. Con la edad tenemos más experiencia, sabiduría, somos mejores actrices y tenemos más cosas que contar.

-Se ha puesto detrás de la cámara para dirigir un cortometraje. ¿Volverá a hacerlo?

-Fue un ejercicio más bien egoísta de ver como transitar la muerte de un padre, cuando falleció el mío, y se convirtió de repente en algo muy interesante, bonito y que fluyó bien. Me sentí como pez en el agua, es un sitio al que quiero volver a investigar.

-¿Qué personaje le gustaría interpretar?

-Hacer ‘Ay Carmela’ es para mí un sueño hecho realidad, vi el montaje de Miguel Narros con Verónica Forqué y Santiago Ramos y me gustó. Es una función que me agrada no solo por lo que cuenta, el motor principal es la memoria histórica, pero a la vez trata la vida de los cómicos en un conflicto como la Guerra Civil. Siempre me ha dado ternura ver la facilidad de nuestro gremio sobre un escenario. En 2007 vi la función de Verónica y Santi y pensé: Un día quiero hacer Carmela. Canto las canciones ‘Suspiros de España’, ‘Mi jaca’ y otras, llevo preparándome cuatro años.

-¿Se define como actriz?Versátil en comedia, drama.

-Me gusta cantar y no descarto hacer un musical. Me gusta viajar por todos los formatos, no me encasillo. Mi carrera en el teatro no tienen que ver nada con lo hecho en televisión y con personajes dramáticos.

-¿Ha cambiado el cine español tras la pandemia?

-Lo veo muy en forma, igual que le televisión, la llegada de las plataformas y la sede de Netflix en Madrid ha hecho que la producción sea enorme. A pesar de la pandemia la producción ha seguido, se ha trabajado con mucho esfuerzo, pero sin parar los proyectos, especialmente de televisión.