Durante este fin de semana pasado, el Festival Itinera Comunitat Valenciana ha ofrecido dos conciertos gratuitos en los municipios de Senyera y la Puebla de Arenoso. En su compromiso de ofrecer música de calidad en els pobles xicotets de la Comunitat Valenciana, vertebrando el territorio a través de la acción de talentosos intérpretes de los conservatorios de Alicante, Castellón y València y democratizando la oferta cultural sin importar lo pequeño, despoblado o alejado de los grandes núcleos urbanos que esté un pueblo, Itinera llenó de jazz estas dos poblaciones de la Ribera Alta y del Alto Mijares.

El domingo a mediodía, Pep Alcaraz y Albert Climent ofrecieron una sentida y emocionante actuación en la que repasaron grandes clásicos norteamericanos bajo la respetuosa y atenta mirada del centenar de vecinos y visitantes que, buscando un rayo de sol en la estupenda mañana, se acercaron a la plaza del Valencia Club de Fútbol de Senyera. No quedó una silla libre para escuchar la guitarra eléctrica y el trombón de estos jóvenes músicos que, hace tres semanas ya protagonizaron otra actuación llena de encanto ante las ruinas de la ermita de la vecina localidad de l’Énova.

La alcaldesa de Senyera, Francisca Momparler, valoró muy positivamente la llegada de Itinera a su municipio. “Ha sido un concierto que de otra manera no hubiera llegado al pueblo. Tenemos un presupuesto limitado y lo dedicamos a otras opciones, pero consideramos que el jazz es una asignatura pendiente. Y está claro que gusta, por la cantidad de gente que ha venido. Se ha de apostar siempre por los pueblos pequeños, hacer municipalismo de verdad, y creo que este es el camino, invertir en eventos culturales para que todo llegue a todos los sitios. Que vivir en un pueblo determinado no sea lo que te dificulte disfrutar de espectáculos como este, que nos acerca música de calidad interpretada por jóvenes músicos con talento”, explicó.

Futuras actuaciones

En la misma línea se mostró el alcalde de la Puebla de Arenoso, Mateo Luna, quien dijo sentirse “encantado por haber podido tener la oportunidad de escuchar un concierto de jazz, un tipo de música que muchos conocemos y apreciamos, pero que tiene poca presencia en localidades alejadas de las grandes capitales”. Luna se mostró abierto a acoger futuras actuaciones de Itinera en su localidad, aunque “intentaremos que sea en un lugar más calentito”, bromeó.

Y es que el sábado por la tarde hizo frío en este precioso pueblo del Alto Mijares, pero el dúo formado por el guitarrista brasileño Marcos Pinto y el contrabajista valenciano Marcos Llàcer lo combatieron con un repertorio basado en estándards de jazz como “Solar”, “Lady Bird” o “Night and day”, salpicado por clásicos de la bossa nova como “Desafinado” o “Corcovado”. Lo hicieron bien abrigados, al igual que las decenas de personas que se acercaron para verlos tocar bajo las arcadas de la plaza de la Iglesia de Pobla d’Arenós en un escenario fascinante y con un gran valor histórico y paisajístico.

Los músicos, estudiantes del conservatorio superior Joaquín Rodrigo de València, terminaron su actuación muy satisfechos por la acogida que tuvo y por la oportunidad de participar en el festival Itinera Comunitat Valenciana. “La cultura es lo que al final va a hacer que la sociedad mejore, otra cosa no va a ser, ni el dinero ni los móviles lo harán. Esta iniciativa me parece genial, la gente de localidades como la Puebla de Arenoso no tiene oportunidad de escuchar este tipo de música y es inviable que hagan un viaje en coche de dos horas hasta València u otros sitios con una actividad cultural grande para escuchar jazz”, explicó Llàcer.