El IVAM lleva su Renau más político a Valladolid

El Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) inaugura el próximo sábado en el Museo Patio Herreriano de Valladolid la exposición «Josep Renau: hacer el arte operativo. Diseñar el porvenir». La muestra centra la atención en la obra de contenido político realizada por el artista durante su etapa republicana y el largo exilio en México (1939-1958) y en la antigua República Democrática Alemana (1958-1982).

Comisariada por la directora del IVAM, Nuria Enguita, y el conservador del museo, Ramon Escrivà, reúne 200 obras de la colección del IVAM y obras y documentos de la Fundació Josep Renau, entre carteles, revistas, documentos y fotomontajes.

Diversos apartados

La exposición se organiza en torno a diversos apartados que ofrecen una visión retrospectiva de la obra de Renau, marcada por su temprana militancia en el Partido Comunista de España y una concepción del arte al servicio de la revolución y el cambio social.

La muestra inicia su recorrido, y contextualiza la trayectoria de Renau durante su etapa republicana, con la proyección de dos películas documentales ambientadas en la guerra civil española: La obra del fascismo (1936) y Desfile de la victoria (1939). Acompaña esta sección una selección de fotografías documentales de la guerra civil de Agustín Centelles, Robert Capa, Pere Catalá Pic (su célebre fotomontaje Aixafem el feixisme), y John Hearfield, uno de los autores cuya obra marcará la trayectoria de Renau.

Primeros fotomontajes

De este periodo la exposición incluye los primeros fotomontajes realizados por Renau entre 1932 y 1936 para las revistas anarquistas Orto y Estudios, así como para la revista comunista Nueva Cultura. Una etapa en la que el artista pronto abandonó la práctica de la pintura de caballete, para abordar la realización de una obra innovadora, vanguardista, de alto contenido político y revolucionario, cuyas manifestaciones más sobresalientes fueron el cartel de propaganda y, sobre todo, el fotomontaje político.

La segunda parte de la exposición representa el exilio de Josep Renau en México. El mural Retrato de la burguesía (1939-1940) «es una de las joyas del muralismo revolucionario mexicano» -dice el IVAM-, y esta exposición presenta algunos de los fotomontajes que Renau esbozó para su composición. Realizado de manera conjunta por los artistas David Alfaro Siqueiros, Josep Renau, Antonio Pujol y Luis Arenal, la pintura mural fue concebida como un acto de denuncia.

Renau en Alemania oriental

La muestra prosigue durante el exilio de Renau en Alemania Oriental donde su obra como cartelista, muralista e ilustrador continuó disfrutando de una gran reputación, sobre todo en los círculos políticos e intelectuales que promovían la idea del arte como instrumento al servicio de la revolución social. «Su serie de fotomontajes The American Way of Life, dedicada a mostrar las profundas contradicciones de la sociedad capitalista, es ya una de sus principales y más corrosivas aportaciones a la cultura visual contemporánea», añaden desde el centro de arte de la calle Guillem de Castro.

Este nuevo proyecto expositivo que el IVAM llevará al Museo Patio Herreriano de Valladolid hasta el próximo 12 de marzo de 2023 «trata de reconstruir los diversos contextos históricos y creativos a los que tuvo que adaptarse Renau durante su fascinante trayecto vital», concluyen.