Maniatic, el Festival Internacional de Cine Fantástico de Manises, entregó el sábado por la tarde los premios a los cortometrajes y largometrajes que competían en la sexta edición de este certamen. La entrega de premios se ha celebrado en la el centre Cultural La Beneficencia, en el acto de clausura que ha puesto punto y final a una de las ediciones con más éxito de público de las vividas hasta el momento. Maniatic ha tenido lugar este año en los Cines Babel de Valencia debido a las reformas que se llevan a cabo en el Auditori Germaníes de Manises, sede habitual de este festival.

Nightbreakers y Vesper

El premio al mejor cortometraje ha sido para Nightbreakers, de los realizadores españoles Gabriel Campoy y Guillem Lafoz, autores también del guion. En este corto, un grupo de personas avanza pesadamente por un laberinto de túneles del subsuelo urbano. Van rompiendo la absoluta oscuridad con las abundantes linternas que llevan sujetas al cuerpo, en unos barrocos trajes cargados de baterías y luces de muchos tipos. En su travesía tendrán que enfrentarse a los peligros que acechan en la oscuridad y, lo que es peor, a ellos mismos.

El premio al mejor largometraje ha sido par la producción belga Vesper, dirigida por Kristina Buozyte y Bruno Samper. Ambientada en un futuro distópico después del colapso del ecosistema de la Tierra, Vesper, una niña de 13 años que lucha por sobrevivir con su padre paralizado, conoce a una misteriosa mujer con un secreto que obliga a Vesper a utilizar su ingenio, su fuerza y sus habilidades de bio-hackeo para luchar por la posibilidad de un futuro.

Dos cortos estadounidenses, premiados en Mejor dirección y Mejor FX

Además de los dos premios principales, Maniatic ha entregado más galardones en diferentes categorías. Así, la mejor dirección ha sido para el estadounidense Eli Powers, autor de Skin & Bone, un corto protagonizado por Amanda Seyfried, que también ha recibido el premio a la Mejor Fotografía. Don't Go where I can't find you, una producción irlandesa, ha recibido la Mención Especial del jurado. El premio al Mejor Guion ha sido para el corto francés You're dead, Helen.

En cuanto a las interpretaciones, el premio a la mejor actriz ha sido para Marie Ruane (Don't Go), y el de mejor actor ha sido entregado ex aequo a Michael Socha (Edicius), y

Laurent Capelluto (Essentiel). La producción estadounidense The Following Year ha sido reconocida con el premio al Mejor FX, mientras que la belga Transfer ha recibido el premio especial del jurado.

El público también ha emitido su veredicto y ha premiado al largometraje español La paradoja de Antares, de Luis Tinoco, y al cortometraje francés King of sea.

Un jurado de garantías

El jurado de la sexta edición de Maniatic está compuesto por profesionales de diferentes oficios relacionados con el cine: el actor Fernando Albizu, el también actor Gorka Lasaosa, la guionista Sofía Cuenca, el maquillador valenciano José Quetglás, siete veces ganador del Goya al mejor maquillaje, la productora Lorenza Tuan, y Laura Pérez Granel, ilustradora y autora de cómic.

Sofía Cuenca ha manifestado que en la selección de cortos “ha habido una calidad de cine, de auténtico largometraje; soy gran fan de todo lo que he podido ver en este festival”. José Quetglás habla de “una evaluación bastante alta. Además, ha habido un gran consenso a la hora de premiar los trabajos, y partimos de la base de que todos los trabajos son extraordinariamente buenos porque se hacen con ilusión, y los largometrajes igual. Recomiendo Maniatic para futuras experiencias”.

El actor Fernando Albizu asegura que Maniatic “es un festival maravilloso, capaz de atraer trabajos de gran calidad; ha sido complicado decidir quién se llevaba cada premio, pero al final hemos llegado a un consenso. Os recomiendo que vengáis a ver todos los cortos en próximas ediciones”.

Más de 800 asistentes

Las diez sesiones de proyección y la gala de clausura han atraído a más de 800 espectadores a la propuesta del festival Maniatic. Víctor Palacios, director del certamen, se ha mostrado muy satisfecho con la edición de este año. Tanto por la calidad de los trabajos como por la alta asistencia de público. “El cambio a Valencia se ha notado, ha habido una afluencia más regular de público y hemos roto algún que otro récord de asistencia. A las proyecciones de los largometrajes ha habido muchísima más asistencia que el año pasado. Todas las sesiones de cortos han superado el centenar de asistentes y ayer la sala 3 de los Cines Babel, de 150 butacas, estaba a reventar. La gente ha agradecido el hecho de que nos viniéramos a Valencia, parece ser que les ha gustado mucho y han aceptado la propuesta con mucha calidez”.

La celebración de Maniatic y la dotación económica de los premios no serían posibles sin el patrocinio de dos entidades: el Ayuntamiento de Manises y el Institut Valencià de Cinematografía (IVAC).