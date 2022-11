El próximo 4 de marzo la Ciutat de les Arts i les Ciències se transformará en una discoteca de la Ruta gracias a una nueva edición del Festival Sonido de Valencia Remember Les Arts.

La música correrá a cargo de algunos de los principales DJ de las discotecas valencianas de los 80 y 90. De momento, el festival ha confirmado a Alcapone (Heaven), Arturo Roger (A.C.T.V), Caco (Distrito 10), Coqui Selection (The Face, Woody, Alkimia y Apache), Edu Veneno (Espiral), Jesús Brisa (Espiral), Jorge Peñalva (Rockola Xàtiva), Jose Conca (Chocolate), Javi & Rafa "Los gemelos" (Puzzle), Kike Jaen (N.O.D.), Luis Bonias (Barraca, Puzzle y Spook), Nacho Ortiz (The Face), Rodi (The Face), Salva Gómez (Evento), Spinete (Kum Manises), la cantante Rebeca Moss, Sergi Val (ProDj Cv), Vicente Ferrer (Bananas y Homenaje a la Ruta) y Víctor Perez (The Face y Homenaje a la Ruta y Ximo 3d (Heaven). Todo ello presentado por Bartual de Bikini Club Radio 9.

La principal novedad de esta edición es la apertura del Museo del Remember, una muestra comisariada por Rubén Hernández, que contará con flyers, cartelería y merchadising de las salas de la ruta.

Otra novedad serán los premios a la trayectoria a DJs, empresarios y promotores "que hicieron posible que la Ruta traspasase fronteras", según explican los organizadores. Los primeros premiados ya se conocen: Julio Andújar de A.C.T.V; Clemente Martínez de N.O.D.; Caco -Carlos Monsell (The Face); Carlos Simó (Barraca) y a la discográfica Contraseña Records.

"Para que la fiesta sea completa y València vuelva a revivir el ambiente de la Ruta", los organizadores animan a los asistentes a lucir vestuario y complementos de aquella época. Para que no falte nada, la organización también ha preparado una zona de food trucks para que los asistentes puedan seguir disfrutando durante las horas del festival sin tener que salir del recinto.

El evento está organizado por Fotur y PRODJ CV en colaboración de Turisme Comunitat Valenciana, Fundación SGAE, Consumo Moderado y la concejalía de Turismo e Internacionalización del ayuntamiento de Valencia.

Las entradas ya están a la venta en la web de Sonido de Valencia. Las entradas de la zona VIP salen a la venta el 2 de diciembre.