El historietista Vicente Ramos, creador del personaje de "Chispa" que durante la década de los 50 protagonizó el suplemento de cómic del periódico Levante, ha fallecido hoy en València a los 93 años, según ha informado a la página web especializada Gotham News la familia del dibujante. El funeral tendrá lugar a las 12 horas en el tanatorio de Tarongers.

Nacido en Casas Ibáñez (Albacete) pero adscrito a la Escuela Valenciana, Ramos era conocido sobre todo por su personaje "Chispa", creado para el suplemento "La hora del recreo" del periódico Levante. Además, trabajó para Editorial Maga en "Cartucho y Patata" y "El espía", y realizó algunas páginas de "Jaimito" en Editorial Valenciana. También fue el creador de la revista "Españolín", de corta vida.

Tal como señala el experto en cómics Carlos Ciurana, responsable de Gotham News, el personaje de Chispa -cuyas aventuras se publicaron en Levante hasta 1962- era un muchacho vendedor de periódicos en América, de origen español, y cuya vida editorial se desarrolló durante más de veinte años.

Por su parte, la revista "Españolín", creada por Ramos en 1968 era una publicación quincenal para jóvenes, que pretendía repetir el éxito del suplemento de Levante "La hora del recreo", pero tan solo duró 10 números. En "Españolín", Ramos se rodeó de autores amigos como Miguel Quesada, Eustaquio Segrelles, Miguel Rosselló, el propio Ramos con seudónimo, el ya fallecido José Lanzón, y Leopoldo Ortiz.

Historias del Oeste, la guerra y el periodismo

La carrera de Ramos, que hasta no hace demasiado tiempo seguía creando historietas por diversión, tuvo también cierto vuelo internacional. En Francia dibujó para la editorial Imperia, para Editrice Universo en Italia y para Bastei en Alemania.

Tal como también recoge Gotham News, desde mediados de los 60 Ramos trabajó para el mercado británico en la editorial D.C. Thomson, y uno de los personajes que dibujó fue este "The Swamp Rat" para la revista The Hornet. Situando la acción en alguna parte del Sureste Asiático durante la Segunda Guerra Mundial, The Swamp Rat es un héroe con el cuerpo cubierto de tatuajes que libra su propia batalla contra los japoneses, siempre acompañado por una mangosta llamada Mong. Es muy hábil nadando y elude a sus enemigos buceando bajo el agua de los pantanos, tomando aire mediante una caña hueca.

Tal como también informa Ciurana en su web especializada, Ramos trabajó en la década de los 70 y 80 en la revista alemana de terror "Gespenster Geschichten", publicada por la editorial Bastei, al igual que muchos de sus compañeros de la editorial Maga como Miguel Quesada, José Ortiz, Rafael Boluda y otros como Manuel Benet o los hermanos Vañó.

En Alemania también dibujó durante un par de años para la revista alemana "Conny", publicada por la editorial Bastei. Estaba destinada al público femenino entre 8 y 14 años y en ella se publicaban historias de chicas y caballos, con una vida editorial que abarcó desde 1980 a 1989 y que, curiosamente, también se vendía en zonas turísticas españolas frecuentadas por alemanes. Ramos realizó el trabajo a través de la Agencia Ortega, publicándose entre 1985 y 1987 hasta que dejaron de llegarle guiones.

En Francia, donde residió a finales de la década de los 50, Ramos trabajó en la revista mensual de pequeño formato "Punch" de unas 100 páginas. Allí creo el personaje de Kiki Sprint, un periodista y fotógrafo del periódico L´Eclair, que se veía envuelto en aventuras con su compañera Annie Leblonde, de la publicación Paris Jour. El personaje de Kiki Sprint tuvo publicación propia en septiembre de 1958, de salida bimestral y que duró seis números. La editorial cesó sus publicaciones en 1961, ya que su responsable tuvo problemas con las leyes francesas por el contenido realista y violento de sus revistas.

Por esa misma época, y también en Francia, Ramos trabajó para la editorial francesa Imperia en la revista quincenal "Indians", con historietas del Oeste en formato de bolsillo que se publicó durante 60 números entre agosto de 1957 y febrero de 1960, con portadas de Rino Ferrari. Ramos se encargó de realizar varias historias de Kid Cheyenne, un personaje creado por él mismo con guión y dibujo propio. Contenía dos historias por número, reproduciendo comics americanos con personajes de la editorial Fiction House (Long Bow, Indians), del editor Ajax-Farrell (Lone Eagle), Magazine Enterprises (White Indian) y otras de creación propia.