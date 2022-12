La directora del teatro La Rambleta, Lorena Palau, ha fallecido a los 47 años. Fuentes municipales y personas cercanas al entorno de la gestora cultural han confirmado su muerte en la noche del lunes. Lorena Palau (1975) era licenciada en Economía por la Universitat de València y llevaba desde 2012 al frente del centro cultural valenciano, un espacio municipal aunque de gestión privada.

Maite Ibañez, concejala de Acción Cultural en el Ayuntamiento de València ha sido una de las primeras personalidades en mostrar sus condolencias. En un post, a través de una conocida red social, ha expresado su pesar y ha puesto en valor la figura de Palau al frente del teatro: "¡Cuánta tristeza! ; Conocí a Lorena al poco de llegar a la concejalía y desde el principio conectamos. Ví en ella a una gestora cultural profesional, volcada en programar calidad, en trabajar los públicos. La ilusión siempre por delante, su amor por la cultura, por el teatro, por la música. Nuestro último encuentro fue hace unas semanas, en “Una noche sin luna”, el homenaje a Lorca con Juan Diego Botto. Lorena la volvía a programar y, con brillo en los ojos, me pedía que no me la perdiera. “Inolvidable. Enhorabuena”, fue mi mensaje al salir. Así fue su labor, como mujer y como gestora".

Espai Rambleta, es uno de los centros culturales de referencia en València. Inaugurado en 2012 y bajo la dirección de Palau, el espacio reúne todo tipo de manifestaciones artísticas y de vanguardia. Con la muerte de Lorena Palau se pone fin a una etapa en la gestión cultural del centro.