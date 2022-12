Hay que cruzar tres pabellones de Feria València, entre centenares de amantes a los videojuegos que visitan los estands o participan en las actividades organizadas, para encontrar, detrás un escenario donde muchos jóvenes se divierten con las andanzas de los tres 'streamers' de "Yo, interneto", en un rincón cuya oscuridad solo rompen las pantallas de los ordenadores y los leds de colores que adornan las cajas, teclados, ratones y cascos, para encontrar el espacio de la LAN Party, por el que en el que unos 2.500 jugadores se han reunido durante este fin de semana con motivo de la DreamHack Winter Valencia, que acababa anoche.

Han sido cuatro días con 24 horas de conexión en los que, si bien el objetivo principal era estar pegado a la pantalla hasta desfallecer, son muchos y muchas los que reconocen que, en realidad, lo imporante es poder disfrutar de un gran ambiente, conocer las novedades del sector y compartir unos días con personas que comparten las mismas aficiones.

Chema, por ejemplo, se encuentra en la zona de baloncesto montada por el Valencia Basket. Lleva chándal y sudadera pero unas zapatillas de andar por casa para estar cómodo mientras juega una partida. Explica que "aprovecho el día cuando están en marcha las actividades para participar en ellas y visitar la expo, ver gente, y ya por la noche, juego". Este joven vecino de València explica que "debo ser de los que menos horas juego", ya que calcula que pasa "unas tres horas" ante el ordenador. "Para mí es más disfrutar del ambiente y la experiencia. Al final, jugar lo puedes hacer en casa pero aquí estás con gente, duermes aquí, es lo que me gusta".

Francisco es de Castelló y, como curiosidad, explica que "yo duermo aquí junto al ordenador porque no me gusta separarme de él". Asegura que lo mejor de este evento es que "puedo jugar todo lo que me apetezca".

Un gran despliegue de equipos

Uno de los asuntos más delicados es el transporte de los ordenadores hasta el punto asignado. Hay quien lleva un despliegue impresionante con varios monitores, cajas 'modding' que bien podrían estar en una exposición, televisón para pasar las horas muertas, sus propias sillas 'gaming', etc.

"Es un poco tedioso porque hay que hacer varios viajes. Yo uso la silla, que tiene ruedas, para transportar todos los aparatos", explica otro de los jugadores. Junto a él, Carla, de València, dice que "mucha gente nos pregunta qué diferencia hay entre jugar aquí y hacerlo en casa pero es que no tiene nada que ver porque se vive diferente. Aquí estás con tus colegas y te ríes y diviertes mucho", señala. Respecto a la oscuridad de la zona, la joven explica que "se juega mejor", aunque también señalan que "para montar es un poco más complicado y tenemos que echar mano de linternas". En su caso se pasan "entre ocho y diez horas jugando al día" y "no somos de los que más jugamos".

Javi, de Alaquàs, por ejemplo, destaca que "en este tipo de eventos te encuentras con otras personas con las que a menudo juegas 'online' pero que no le conoces personalmente".

Al margen de la LAN Party, espacio en el que se reúnen jugadores pero también DJ, diseñadores gráficos y otros profesionales que quieren aprovechar el ancho de banda que ofrece la organización, el DreamHack de València ha acogido actividades de 'esports' durante todo el fin de semana, con varios escenarios por los que han pasado los jugadores más importantes de España, que han ofrecido un espectáculo gamer ante miles de entusiastas de esta modalidad.

Ha sido la primera vez que este evento, que se celebra en València desde 2010, tiene lugar en diciembre, ya que habitualmente es en julio. La organización aún no ha decidido si el próximo año repetirá esta edición la invierno por la que han pasado, según las primeras estimaciones, unas 70.000 personas.