mi vida en spotify

Que si no seré astronauta por la cantidad de universos musicales que exploro, me preguntan los de Spotify en mi Wrapped, ese informe anual que me envían por estas fechas y en el que aparecen reflejadas mis actividades con la dichosa aplicación. Entre fragmentos de Los Chichos, Psychedelic Furs, Def Con Dos, The Icicle Works o Tenda, el móvil se pone a escupir una colorida presentación que yo acojo con la misma fe e ilusión que una buena sesión de terapia o la confección de una carta astral. Ese y no otro soy yo, porque al fin y al cabo, somos lo que escuchamos. Al menos, ése he sido yo durante 2022. Y no, no soy astronauta. Soy periodista musical, sea lo que sea que signifique eso.

Comenzando con las estadísticas, el aparatejo asegura que he escuchado a 1.312 artistas diferentes este año y un total de 20.388 minutos de música, un 83 por ciento más que el resto de oyentes españoles. Estas cifras aparecen, obviamente, por razones laborales. Ese perfil premium de Spotify, que un colegón paga puntualmente por mí, se ha convertido en una formidable herramienta no sólo para escribir esta columna de los lunes. Imaginen cuando llega el verano y se abre la veda de conciertos y festivales, cómo escribiría yo las casi 40 crónicas de gente tan dispar y desconocida para mí como Maluma, Stay Homas o Crystal Fighters. Ahí es cuando exprimes el trasto a piñón y te empollas a un artista que a priori no te dice nada para no acudir a su bolo in albis y poder escribir algo medio decente.

Alguna vez te llevas una sorpresa. Este año me ocurrió con Calamaro que, después de no prestarle atención en la vida, se ha convertido en mi artista más escuchado del año. Preparándome para acudir a su concierto de mayo quedé fascinado por su música con y sin Los Rodríguez y encabeza un Top 5 en el que le siguen los Kinks, R.E.M., Beatles e Ilegales. Con estos últimos me pasó tres cuartos de lo mismo que con el argentino, me convertí en un ferviente admirador tras el concierto que ofrecieron en abril.

Además de periodista musical, soy padre de dos criaturas que han infiltrado sus gustos en la lista de mis cinco canciones más escuchadas. Como son pequeños y todavía no tienen teléfono, han utilizado el mío para escuchar música y claro, se ha notado. Un tal Pollito Pío, al que atropella un tractor al final de la copla, ha competido duramente contra Peppa Pig y Pocoyó para acabar en el Top Ten gracias a la insistencia de Greta, mi hija de tres años y medio. Martín, de ocho, conspiró para clavar «The Village Green Preservation Society’», «Yellow Submarine», «Comerranas» y «La Estatua del Jardín Botánico», versión en directo, en el primero, segundo, tercer y cuarto puesto de mi lista. Los libros de Little Niño, el fiestón de Seguridad Social y la maravillosa letra de Auserón fueron los culpables de este resultado. Por mi parte, conseguí colocar con mucho esfuerzo «More Than This» en el quinto lugar. La canción de Roxy me empodera, me anima, me hace sentir masculino, sexy y elegante, mitad truhan, mitad señor, algo bohemio y soñador.

En este sentido, los de Spotify también se aventuran a hacer una lectura arriesgada de mi propia personalidad a través de mis gustos musicales. El principio científico vendrá a ser el mismo que gobernaba aquellos tests de la SuperPop o el Men’s Health, pero tengo que decirles que me reconozco bastante. Dicen que por las mañanas estoy lleno de rabia, angustia y rebeldía. Las paso a solas, enfrascado en las tareas domésticas, y es lógico echar mano de los Black Flag en algún momento. Mis tardes, con los niños en casa, suenan a serenidad, relajación y catarsis, más me vale si no quiero líos con los de asuntos sociales. Por las noches, dicen que mi rollo es alegre, divertido y absurdo, como cualquiera que haya salido de copas conmigo les podrá confirmar. En fin, que los de la compañía sueca aciertan hasta cuando dicen que de noche y de día siempre he tenido algo interesante entre las manos. Me va a tocar ponerle una pegatina a la cámara del móvil, ya verán.