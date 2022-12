Zoo va aconseguir dissabte una fita històrica en la seua carrera reunint a 15.000 persones al Palau Sant Jordi, després d’haver actuat el passat 3 de desembre al WiZink Center de Madrid davant 8.000 persones. La banda de Gandia va escollir la capital catalana per acomiadar la gira «Llepolies», el seu darrer disc. Les lletres reivindicatives i la combinació d’estils musicals han portat els Zoo fins a consagrar-se a l’altura d’altres grups referencials com «Obrint Pas» o «La Gossa Sorda».

La feina ben feta d’aquest grup format el 2014 es va fer palesa oferint un concert amb vint-i-nou cançons i una cinematografia i posada en escena d’una qualitat excel·lent. El públic també va formar part de l’espectacle corejant les cançons a l’uníson i il·luminant el Palau amb les llanternes dels mòbils quan va sonar «Correfoc». Altres artistes com Toni Mejías (Los Chikos del Maíz), Míriam Ferrero (Lisasinson) i Sandra Monfort i Selma Bruna (Marala) no es van voler perdre la festa i també van pujar a l’escenari per acompanyar els «monets».

El Palau va viure totes les cançons del nou disc, però com no podia ser d’altra forma també van sonar himnes com «Vull», «Camins», «Corbelles», «La Mestra», «Esbarzers», «Estiu» i els últims dos senzills, «Grauera» i «Panya». El concert va acabar amb «Tobogan», la cançó que més repercussió ha tingut del nou disc.

Sens dubte, la millor notícia de la nit per als fans de Zoo la va donar Toni Sánchez «Panxo» (veu i compositor) quan, micròfon en mà, va anunciar que Zoo seguiria en actiu. Panxo també va voler recalcar que quan van crear el grup fa vuit anys tenien dues coses clares, la primera era gaudir fent música i la segona no perdre mai la seua essència i principis.