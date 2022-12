Pepe Gimeno: "Cuando aprendo a hacer algo y lo domino, me deja de interesar"

¿Qué tienen en común unas letras, una bolsa de alambres y un serie de esculturas? No se trata de un acertijo sino más bien de una cadena de acontecimientos que tiene como feliz desenlace la obra del diseñador valenciano Pepe Gimeno. El Premio Nacional de Diseño inaugura este jueves en la Fundación Bancaja -para la que también diseñó su logotipo en 2020- la exposición antológica «Pepe Gimeno. Diálogos entre arte y diseño», en la que enfrenta su faceta como diseñador a su yo artista. Lo hace a través de más de un centenar de ejemplos creados entre los años 70 y la actualidad.

¿Cómo es la exposición?

Es una exposición en la que mi trabajo gráfico dialoga y comparte sala con el trabajo artístico. No es que estén separadas, sino que hay una relación entre ambas. Yo hago trabajo gráfico de marcas, carteles, tipografía... y, por otra parte, tengo piezas artísticas; y en esas dos vertientes confrontamos piezas de ambas disciplinas que por distintos motivos, ya sea morfología, concepto o composiciones, están unidas.

¿Y qué tienen en común?

Las dos actividades parten de un mismo sitio, que son los principios de la percepción. Generalmente, lo que he aprendido en una de esas facetas siempre repercute en la otra. Hay muchas obras a las que les ocurre eso. Por ejemplo, cuando hice la tipografía ‘Pepe’, con rasgo irregular, empecé a apreciar que tenía una fuerza innata. Eso me sirvió para, años más tarde, valorar la fuerza expresiva que tiene una bolsa de alambres que me regalaron. De ahí salió una serie de esculturas que se llama Green Bag. Si no hubiera desarrollado la tipografía seguramente esa serie de esculturas no existiría.

La exposición tienen a José Miguel Arce como comisario. ¿Cuánto ha participado usted en la selección de la obra?

Mucho, porque el que conoce su obra soy yo y he tenido que facilitarla al comisario. Él aporta su concepto y yo el conocimiento de mi obra. No es una selección de la obra más representativa, sino que buscamos el concepto del diálogo de unas piezas con otras. Hay algunas que no son tan importantes pero sí han sido motivo de otra, tienen una consecuencia detrás.

Una exposición antológica ayuda al creador a ponerse delante del espejo de toda una trayectoria. ¿Qué ha visto reflejado?

La reflexión es que me he visto muy curioso. Me doy cuenta de que cuando he aprendido a hacer algo, cuando lo domino, me deja de interesar y me ha interesado hacer otra cosa. La curiosidad siempre me ha llevado a otras cosas. También me he dado cuenta de que aquello que he aprendido lo he retomado años después. He desarrollado una línea de trabajo, la he dejado dormir, he continuado por otro camino, y al cabo del tiempo he vuelto a ese camino anterior con madurez y otra visión. Pero eso lo ves ahora, con la distancia, ves esos recorridos y cómo se conectan unas cosas con otra. Es un bagaje que tienes en la espalda y que sale en cualquier momento.

¿Se reconoce en piezas de los años 70?

La verdad es que me han sorprendido porque tienen mucha fuerza y son bastante atemporales. Si yo ocultara las fechas de algunas piezas resultaría difícil decir en qué fechas están hechas.

Si algo hemos aprendido en estos 12 meses de València como Capital Mundial del Diseño es que el buen diseño es atemporal.

(Ríe) Entonces, si le llamamos buen diseño, mejor todavía.

Hablando del tema. ¿Qué le ha parecido la Capitalidad Mundial del Diseño?

Ha sido una movida muy importante. ¿Que todos deseábamos que hubiera sido todavía más grande? Pues sí, diez veces mayor también. Pero ha sido un hito muy importante. Sobre todo por la relación que se ha establecido entre empresas, la Administración pública, diseñadores, asociaciones y los medios. Toda esa red ha salido muy fortalecida y eso es muy importante. Esos círculos muchas veces no se conectaba y conseguirlo era muy difícil. Una vez eso se consigue es más fácil continuar y el desarrollo el mucho más sencillo.

Su exposición en Bancaja, que también inauguró no hace mucho una dedicada al mueble valenciano; el Centre del Carme expone a Jaime Hayon y la casa del futuro; y el IVAM dedicará el año que viene una muestra a La Nave. ¿El diseño ha llegado para quedarse en los museos?

Yo creo que sí. Hay una convivencia de artes plásticas y diseño, que son disciplinas que tienen el arranque común de los principios de la percepción. Aunque las intencionalidades son muy diferentes. Sin embargo, comparten muchas elementos. Es fácil y lógico que el diseño esté en los museos.

¿Quiénes son sus referentes?

A parte de los grandes maestros del diseño norteamericano, suizo, anglosajón, italiano… te podría decir gente autodidacta porque yo he tenido una formación también casi autodidacta. Aprendí a base de ver, mirar, copiar. Hay que copiar y copiar bien. Pero también he aprendido de otros artistas que me han enseñado muchas cosas. Por ejemplo, Mondrian me ha enseñado a maquetar una página de un libro. Cuando coges una pagina de libro distribuyes elementos y un cuadro de Mondrian está totalmente aprovechado. No hay espacio en el que sobre nada. Y en maquetación pasa eso, es tan importante lo que llenas como lo que se deja vacío. O la fuerza de los surrealista, su capacidad de sorpresa,... la fuerza de Picasso, lo dibujos de Saura. No tengo un santo, tengo millones.

Dice que es casi autodidacta. ¿Las nuevas generaciones lo tienen más fácil?

Cada generación tiene sus ventajas e inconvenientes. Mi generación es casi toda autodidacta. Nunca pudimos trabajar en un estudio como los de ahora porque no existían. Teníamos que inventar lo que ya estaba inventado en otros sitios, no teníamos un modelo y crear algo sin un modelo cuesta 10 veces más. Hemos desarrollado un estudio en función de a dónde creemos que teníamos que dirigirnos. Ha sido todo muy intuitivo, nadie nos había creado normas y estructuras. A mí me ha marcado esa curiosidad de saltar e ir de una cosa a otra. Es la dinámica que he tenido siempre: aprender, aprender y aprender.