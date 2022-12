"Quiero eliminar las copias extrañas que atacan el prestigio de Centelles"

Octavi Centelles Martí es el segundo hijo del fotógrafo Agustí Centelles i Ossó (1909-1985), y junto a su hermano mayor Sergi, ha vivido en primera persona los acontecimientos relacionados con el Archivo Centelles. He pasado a visitarle para agradecerle el acceso a su colección de copias de autor e interesarme por su salud, al preguntarle cómo se encuentra, me responde con una frase enigmática de Voltaire: “A los vivos se les debe respeto, a los muertos nada más que la verdad.”

Una magnífica noticia es que Octavi Centelles i Martí ha invitado al fotoperiodista valenciano José Aleixandre Porcar, amigo de su padre, miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos para que escriba el prólogo de la nueva edición del libro “Años de muerte y esperanza” previo convenio con el Ministerio de Cultura.

Mi padre estaría muy contento de esta nueva edición, otro reconocimiento, porque a esta documentación él no tuvo acceso, ni se conocía a finales de noviembre de 1984, cuando recibió el Premio Nacional de Bellas Artes. ¡Cuánto me hubiera gustado asistir a la entregaba compañando a mi hermano Sergi, puesto que nuestro padre no pudo asistir! Pero la familia no me informó del acto.

Octavi, ¿cuál es “su verdad” de la frase de Voltaire?

La legalidad muestra que tanto mi hermano Sergi como yo fuimos los herederos de los bienes materiales de mi padre, en conjunto: del archivo y de los derechos de explotación de las imágenes. Como tales vendimos el archivo fotográfico, los negativos y la totalidad de derechos de reproducción y exhibición a favor del Ministerio de Cultura.

Al decir cuantivativamente, ¿a qué se refiere?

En primer lugar, por la totalidad de la venta el Ministerio de Cultura nos abonó 700.000 euros; y durante los dos años siguientes nos permitió, fuera de contrato, percibir los derechos de reproducción de las fotografías, la posterior copias originales en positivo que vendimos posteriormente a la Fundació Vila-Casas, y la venta del fondo publicitario e industrial, todos los derechos de reproducción y exhibición fueron vendidos al Ministerio de Cultura, sin excepciones.

Sin duda, fue una venta millonaria, única e irrepetibe; pero hablemos del futuro... ¿qué proyectos tiene en mente?

Como se dijo en el programa temático 'Documentos', en Radio Nacional: “Lo importante son los fotografiados.” Así que todo proyecto que esté centrado en la figura de Agustí Centelles i Ossó tendrá mi apoyo, pero no mi protagonismo ni el de terceros. En Premià de Mar, en Salamanca o en el MOMA.

¿Tiene usted otros proyectos con mayor visibilidad para el público en general?

La edición revisada y actualizada de “Años de muerte y esperanza”, asumiendo todas las tasas de uso con sus propietarios y la liquidación de derechos de autor a la heredera de Pons Prades. Todos los materiales de la obra original serán revisados cuidadosamente en una nueva edición. Este proyecto editorial coincide y cumple con toda la normativa legal vigente para iniciativas empresariales en particular.

¿Qué otros proyectos tiene en mente?

Completar la Sala Agustí Centelles i Ossó situada en el edificio noble del Centro Documental de la Memoria Histórica, en la plaza de Bandos de Salamanca, dedicada a la obra de mi padre, donando mis fondos documentales personales (generados entre los años 2009 y 2022). También deseo descontaminar la obra de mi padre de la cantidad de copias digitales, reprints, que están apareciendo en el mercado. Por eso pediré peritajes para determinar todas las copias reprint digitales que han aparecido después de la venta y también su trazabilidad, puesto que puedo afirmar que ninguna es de mi procedencia. También la depuración de fotografías incorporadas al Archivo Centelles de otros autores, que detallaré en una próxima pieza periodistica. ¿Recuerdas que te he dicho que “a los muertos se les debe la verdad”? Pues, a cada uno lo suyo. La presencia de estas imágenes que no son de mi padre en la exposiciones sobre Centelles desacredita su prestigio profesional y demuestra el trabajo deficiente de terceros, y agravia el trabajo de otros grandes fotoperiodistas poco investigados.

¿Cuál es el origen de la contaminación de la obra fotográfica de Centelles?

El canon básico de la obra de nuestro padre son los dos libros editados, “Años de Muerte y de Esperanza” y “Catalunya republicana”. La contaminación prodece de varias fuentes. La primera es la falta de trabajo riguroso al documentar las imágenes, puesto que se ha trabajo en un cúmulo de retroalimentaciones sin investigación previa. Pondré uno de los muchos ejemplos: en un catálogo editado sobre la “Primavera Fotogràfica a Catalunya”, en 1986, avalado por autores y comisarios y editado por el Departament de Cultura, se afirma sobre la imagen de portada: “Pau Casals al Vendrell. Fotografia inèdita d'Agustí Centelles”. Pues bien, la imagen no es de mi padre ni es inédita, puesto que el reportaje se publicó en Esplai, Illustració Catalana, el 18 de marzo de 1934, y está firmado por Joan Andreu Puig-Farrán, colaborador habitual de este medio. Pues bien, esa imagen se ha expuesto erróneamente como Centelles y se continúa atribuyendo. Este catálogo contiene otros despropósitos de la documentación sobre la obra de mi padre, pero esta vez, aunque los autores que firman el catálogo deberían haberse documentado, creo que la gran equivocación procede del entorno familiar, y no soy yo.

¡Mira que yo también me creí el epígrafe! Resulta que el voluntario antifascita internacional ni es George Orwell, ni es británico, ni es el cuartel de Pedralbes. Es un voluntario francés delante de la Capitanía General en el puerto de Barcelona. La desinformación esta vez ha salido del entorno familiar porque en una copia de la imagen, junto al sello Centelles aparece manuscrito el siguiente texto “Orwell en la Caserna Lenin pocos días después del 19 de julio”. La caligrafía y el texto son pruebas irrefutables del autor irresponsable del epígrafe. Mi padre se hubiera enfadado mucho si se hubiera enterado de que sus fotografías cambiaban de escenario, de personaje y de fecha, pues este brigadista llegó el 19 de noviembre de 1936, y no poco después del 19 de julio. El voluntario francés luce las medallas obtenidas en la Gran Guerra, pero es que además el reportaje también se publicó en la prensa de época. También hay otros múltiples errores en la documentación, y he de decir que alguno proviene de nuestro propio padre, difundido en un programa de televisión, como en el caso de la visita de Companys a Azaña en agosto de 1934, del que he separado la documentación anexa. Como ves, tengo mucho trabajo por delante, pero el verdadero protagonista es Agustí Centelles i Ossó, “mi maestro”.

¿Podría decirse que esta semana ha sido una especie “semana trágica” en el recuerdo?

Sí y no. Sí por las fechas, entrega del Premio Nacional de Bellas Artes (30 de noviembre), muerte de mi padre (1 de diciembre), venta del Archivo Centelles (finales de noviembre). No, por el futuro. Trece años después tengo información para honrar a mi padre depurando su obra gráfica, puedo aportar documentación extensa sobre su difusión nacional e internacional, quiero completar la Sala Agustí Centelles del Centro Documental de la Memoria Histórica, y establecer convenios personales para centrar el protagonismo en nuestro padre, “mi maestro”, eliminando del mercado todas las copias extrañas que atacan el prestigio y la obra de nuestro padre.