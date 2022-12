Hay un Pepe Gimeno diseñador, reconocido con premios nacionales e internacionales, que trabaja por encargo y a contrarreloj, resolviendo los problemas que le plantean los demás, creando marcas tan populares como la de la EMT, las Corts, Roca o la «palmera» de Turisme Comunitat Valenciana. Y un Pepe Gimeno artista plástico, que trabaja para sí mismo, que reflexiona sobre el ser humano o la posverdad, que se da el tiempo que necesita y que busca las respuestas a las pregunas que él mismo se plantea. Los dos nacieron al mismo tiempo, cuando allá por la década de los 70 empezaron a estudiar en la Escuela de Artes y Oficios de València y se dieron cuenta de que aquello no les iba a servir de mucho. Los dos viven el uno del otro. Los dos -que no dejan de ser el mismo- exponen desde hoy su creatividad y sus vidas paralelas en la Fundación Bancaja.

La exposición antológica «Pepe Gimeno. Diálogos entre arte y diseño», organizada junto a la Capital Mundial del Diseño 2022, reúne a través de un centenar de piezas medio siglo de obra gráfica y obra plástica del creador valenciano, contraponiendo la una a la otra y mostrando al espectador que una no existiría sin la otra.

Trayectoria de 50 años

Esta exposición -explicó Gimeno ayer durante la presentación de esta exposición que podrá visitarse hasta el 19 de febrero de 2023- trata de ser el resumen de una trayectoria que viene marcada por su paso en la década de los 70 por la Escuela de Artes y Oficios. Allí, reconoció Gimeno, «tuve una formación muy deficiente y salí con la sensación de no saber nada. Pero eso me hizo buscarme la vida y aprender de forma voluntarista. Por eso durante toda mi trayectoria he intentando aprender cosas y cuando he dominado algo, lo he abandonado y a veces lo he retomado después».

Según Gimeno, durante sus 50 años de carrera siempre ha intentado dar respuesta a los encargos que le hacían otros como diseñador y a las preguntas que se hacía él mismo como artista. «Arte y diseño tienen los mismo principios: los ojos y la mente -reflexionó-. Yo a veces miraba a un lado y a veces a otro y eso me ha hecho trasladarme del arte al diseño y del diseño al arte», subrayó.

Por eso, en la exposición destaca sobre todo la presencia de la obra plástica -dibujos, pinturas, esculturas o videocreaciones- de Gimeno, desde sus primeras visiones figurativas en la década de los 70 a las creaciones más contemporáneas como la colección «Posverdad» que realizó durante la pandemia. Estas piezas aparecen acompañadas con paneles de sus diseños más conocidos, mostrando así como, visual y conceptualmente, siempre ha habido una relación entre plástica y diseño.

Urgencias y certezas

«La gráfica es una disciplina en la que la urgencia, la prisa y el tiempo son importantes» y en la que «has de acertar, dar repuesta a un problema que te plantean», resumió Gimeno. En cambio, «en la plástica no, te haces preguntas y las intentas responder con mayor o menor certeza».

«A Pepe siempre se le caracteriza como diseñador pero eso es un error -comentó ayer el comisario de la exposición, José Miguel Arce-. Por eso esta exposición, añadió, «es una dignificación del diseño gráfico como una vía de expresión del arte. El diseño no es un fragmento del arte sino que forma parte de él».

En la exposición de la Fundación Bancaja, las «exploraciones» de Gimeno -es decir, su obra plástica- aparecen acompañadas por paneles con sus trabajos de diseño gráfico para mostrar el diálogo entre una y otros. «No es una exposición epatante -señaló Gimeno-. No pretende que nadie la vea y se caiga de espaldas. Es muy didáctica, sincera, en la que pretendo mostrar cuál ha sido mi desarrollo de trabajo y trayectoria, en qué se han fundado todas las cosas que veis».