La Fundación Bancaja ha presentado esta mañana la exposición antológica "Pepe Gimeno. Diálogos entre arte y diseño", una muestra en la que la obra gráfica y la obra plástica del creador valenciano se contraponen y descubren como se alimentan la una de la otra.

"Esta exposición -ha explicado Gimeno- trata de ser de trayectoria, en la que aparezca mi obra de 50 años". Una trayectoria marcada por su paso en la década de los 70 por la Escuela de artes y oficios, "donde tuve una formación muy deficiente, de donde salí con la sensación de no saber nada, pero que me hizo buscarme la vida para aprender de forma voluntaria. Por eso toda mi trayectoria he intentando aprender cosas y cuando he dominado algo, lo he abandonado y a veces lo he retomado después".

Según Gimeno, durante su carrera siempre ha intentado dar respuesta a los encargos que le hacían otros como diseñador y a las preguntas que se hacía él mismo como artista. "Arte y diseño tienen los mismo principios: los ojos y la mente. Yo a veces miraba a un lado y a veces a otro y eso me ha hecho trasladarme del arte al diseño y del diseño al arte".

Por eso, en la exposición destaca sobre todo la presencia de la obra plástica (dibujos, pinturas, esculturas y videocreaciones) de Gimeno, desde sus primeras pinturas figurativas de la década de los 70 a las obras más contemporáneas, que se acompaña con paneles de sus diseños más conocidos, mostrando así como, visual y conceptualmente, siempre ha habido una relación entre los unos y los otros. "A Pepe siempre se le caracteriza como diseñador pero es un error -ha comentado em comisario de la exposición, José Miguel Arce-. Por eso esta exposición, ha añadido, "e una dignificación del diseño gráfico como una vía de expresión del arte. El diseño no es un fragmento del arte sino que forma parte de él"