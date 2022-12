El Flea Market se celebra de nuevo este domingo 18 de diciembre de 11 a 19:30 en el club social Satchmo Swing. El Barrio Ruzafa acoge dos veces al mes este mercadillo organizado por la asociación I Quartierre. La entrada al mercado de segunda mano cuesta un euro, al igual que todos los productos que se venderán a lo largo de la jornada. Esta última edición del año es otra de sus exitosas “Todo a un euro”. La supuesta última fecha anunciada por la organización para este 2022 se celebró el pasado 11 de diciembre, sin embargo, su éxito total ha impulsado otro de estos especiales para dar la bienvenida a las Navidades.

Los particulares venden todo aquello que tienen y ya no usan para darle una segunda vida

El Flea Market fue el primer fleamarket o ‘mercado de las pulgas’ organizado en València. El concepto se refiere a un tipo de mercado de segunda mano en el que particulares venden todo aquello que tienen y ya no usan para darle una segunda vida, como el rastro de Madrid o Londres. De su primer nombre ‘mercado de pulgas’ dista mucho en realidad, aun que ha permanecido lo más importante y tan difícil de encontrar: la libertad de venta y la sostenibilidad de sus productos. La organización explica que la idea es que cualquier persona pueda vender todo aquello que ya no usa. Su edición a precio de euro acompaña a las ediciones normales una vez al mes y la celebran como “una forma divertida de hacer hueco en el armario vendiendo la ropa que sabes que ya no te vas a poner”. “Es una forma transgresora para fomentar la segunda mano”.

La organización Il Quartiere trabaja en un consumo más sostenible, defiende la venta de segunda mano y comparten su pasión por “hacer barrio”. Las personas que organizan este mercadillo dinamizan el barrio de Ruzafa con ello. Empezó siendo El creativo, mercado de diseño de los domingos hasta 2021. Desde enero 23 de 2020 cuando se clebró el primer mercadillo llamado Íl Market bajo el lema One man’s trash is another man’s treasure, (la basura de unos es el tesoro de otros). Tuvo que cerrar durante la pandemia pero no tardó mucho en recuperarse y triunfar. Tras algunos ajustes de nombre y diseño, este año ha marcado todos los records acercándose a la veintena de ediciones en un solo año.

Los mercadillos de moda sostenible y eventos relacionados están cada vez más de moda y son una opción para las compras de último momento

Los mercadillos de moda sostenible y eventos relacionados están cada vez más de moda y son una opción para las compras de último momento y para encontrar conjuntos para las fechas más señaladas del año y se encuentran a la vuelta de la esquina. Otros de los eventos que se celebran este fin de semana son: un Festival ‘Christmas is coming’ y una Swap Party (fiesta de intercambio). El primero propone crear tus regalos más navideños en Elche con talleres variados como de macramé, customización de vaqueros, o bordado. Lo organiza la tienda La Cabinet en L’Excorxador Centre de Cultura Contemporània d’Elx durante todo el fin de semana.

La fiesta de intercambio tendrá lugar en el espacio The Circular Project. La edición es especial Nochevieja en honor a la ropa que se compra para ocasiones especiales y no se aprovecha nunca. Para intercambiar esos conjuntos navideños que solo te “puedes poner en una ocasión” debido a la normalización o maldición que la sociedad actual ha adquirido frente a repetir outfit. Un evento para todas las personas que no quieran ‘salir con el mismo vestido que el año pasado en las fotos’ ni renunciar a sus valores sostenibles. Será el viernes 16 de diciembre a partir de las 19 horas, acompañado por un vermouth.