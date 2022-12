Marta Robles: "Los buenos amores, como la primavera, te hacen florecer"

Marta Robles habla en su última novela de cómo el amor, el desamor, las pasiones, el sexo, el abandono o el dolor actúa en la pulsión creativa de los genios. En Lo que la primavera hace con los cerezos , la escritora explora la relación entre las emociones y la creación.

¿Qué hace la primavera con los cerezos?

Los buenos amores, como hace la primavera con los cerezos, te hacen florecer y sacan lo mejor de ti. Y, en ambos casos, todo tiene un tiempo.

¿Con este ensayo qué pretendía?

Este ensayo tiene una intención literaria muy clara que es hablarle al lector de la relación que existe entre el amor, el desamor, la pérdida y la creación. El arte nace de los sentimientos de la persona que lo crea. Los escritores solemos hablar del amor y de la muerte porque nos atormenta y angustia alejarnos de los seres queridos. Para que una obra de arte lo sea, tiene que destilar emoción. Si yo te pinto ahora un dibujito aquí y no tiene emoción, es un dibujito, pero si tiene emoción, es un cuadro; si yo escribo un texto sin emoción, puede ser un apunte, pero si tiene emoción es literatura. Yo creo que es muy importante saber la vida de los grandes creadores y sobre todo cómo sienten para entender el arte. Yo, por ejemplo, cuando veo un cuadro que me estremece y me mueve por dentro, quiero saber cómo es posible que alguien llegue a pintar eso y me pregunto cómo sería esa persona.

¿Usted escribe mejor desde el amor o el desamor?

Tengo la suerte de ser una mujer casada y felizmente enamorada, pero aparte soy muy pasional, con amores de todo tipo, porque reducir el amor sólo al de una pareja es erróneo. Me ha movido escribir este libro mucho más el amor que el desamor.

Muchos dicen que crean mejor desde el dolor que genera el desamor.

Hay de todo. Cuando Ortega dice que el amor es un estado de imbecilidad transitorio no está hablando de amor, está hablando de pasión, de ese momento de pasión desbordada que no te deja pensar en otra cosa. Esa diferencia es importante. Freud, por ejemplo, habla de que la creación nace de un impulso sexual, de una necesidad que, como el comer, te surge desde dentro. El amor lo modela todo, porque como dice Voltaire, ataca de una vez a la cabeza, al corazón y al cuerpo. Y dura lo que dura. La pasión es diferente.

En su ensayo queda claro que la mujer es la que lleva al hombre siempre a su mejor o peor versión.

Por eso me empeño en agrupar a los distintos artistas en distintas categorías. Hablo de los donjuanes; los atormentados; las pasiones más noir; los asesinos; los homosexuales, bisexuales y otras sexualidades diversas; los más promiscuos; las mujeres fatales; los maniáticos, fetichistas y depravados; los misóginos, maltratadores, machistas y malvados; los más liberales; los triángulos amorosos; y los que le robaron el brillo al otro.

¿El amor debilita más al hombre que a la mujer?

Debilita por igual. El amor te puede hacer polvo o te puede hacer maravillas seas hombre o mujer. .

¿Se puede vivir sin amor?

Creo que no y, si se puede vivir, no merece la pena.

¿Cuánto tiempo le ha llevado la investigación para hacer este ensayo?

Creo que llevo investigando toda mi vida porque he leído muchas biografías. Siempre me ha interesado indagar en las capacidades extraordinarias de los artistas e intentar saber cómo es posible que algo me conmueva tanto.

¿Le ha reconfortado escribir este ensayo?

Cuando escribo, a veces soy feliz, pero a veces también sufro mucho.