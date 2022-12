Últimamente tengo la sensación de que estamos almorzando por encima de nuestras posibilidades. Ya sé que el esmorzaret es un derecho fundamental de los valencianos que ya se contemplaba en els Furs y que al escribir esto estoy atentando contra una de nuestras más preciadas señas de identidad, pero es que se me está haciendo bola tanta botifarra en torno a un acto que, hace unos años, lo recuerdo natural y sencillo. Algo desprovisto de la coentor que lo asalta entre colas kilométricas, peregrinaciones absurdas, turnos acelerados, reservas con semanas de antelación y maqueos propios de un bodorrio. Que hay sitios que parece que hagan casting para dejarte entrar a comerte un pinche bocadillo, rediós.

Vivimos inmersos en la pornografía del almuerzo. Se ve en los locales, decorados con mil y un trastos alusivos a la huerta, al cine cutre, al valencianismo embustero, a la música bakalao y a esa ruta destroy que ya lleva más tiempo de celebración remembera que de existencia. Se ve en los profesionales disfrazados, en sus fotos colgadas en las paredes, en sus redes sociales, en las ofertas de ‘si se come la barra de a kilo le ponemos otra gratis’. Péguese la fartà del gos tort con auténtico cacao del collaret procedente de Estados Unidos, vino manchego y birra murciana en medio de una falla o de una peli de Berlanga. Consiga la triple corona en una misma mañana hinchándose el papo en el pódium de bares laureados.

Oficinistas que necesitan nueve mil calorías para hacer girar la monstruosa rueda que genera la electricidad de su ordenador, jubilados chandalistas que después de arreglarse el Sintrom en el ambulatorio se hinchan a panceta, funcionarios que antes de colgar el anorak ya están organizando los turnos del almuerzo porque reciben la visita de un compadre que viene a comparar precios y tallas del condumio.

Los policías son los nuevos camioneros. Dos o tres lecheras bloqueando un chaflán no revelan un control o una redada. Es que en ese bar se almuerza de vicio. Un fiero pelotón almorzador de coletas rubias brillantes, barbas perfiladas magníficamente, cocacolas cerocéricas, bandejas de hidratos y proteínas que desaparecen rápidamente, barras pesadas, largas y calientes como una Mossberg 590 acabadita de vaciar. Más carne de caballo que en el Derby de Kentucky. Almorzar y proteger, el lema oficioso de la pasma valenciana.

La peña se lava los dientes por la noche pensando en la nueva creación gastronómica que degustará a la mañana siguiente. Duerme mal por si llega tarde y los canallas más madrugadores se han terminado el embutido. O por si va demasiado pronto y las brasas todavía no están a punto. Hacen cola en la calle con la mala gaita provocada por el hambre al no haber desayunado y temen escuchar el siniestro susurro que desencadena el psicodrama: ese cabrón se ha acabado la lleterola.

Proliferan las romerías en busca del último bocadillo con pintoresco nombre propio: el pascualet, el paquito, el putito colesterolito. Que se me caiga la mezcla por los dos lados, que yo luego no como, dicen esos sepulcros blanqueados con alioli, trasegando falsos cremaets hechos sin ciencia ni corazón. A ese perro, un euro más, que nos hunde la paraeta, sentencian al tragaldabas. Se suceden las combinaciones delirantes que provocarían arcadas a un cuajado boina verde con tal de que queden bien en el vídeo del influencer.

El otro día almorcé en un lugar donde me contaron que, antaño, unos punkis pasaban un speed impresionante. Allí seguían los okupas, que le habían dado al local un espectacular lavado de cara. Una limpieza quirofánica, unos delantales impolutos, unos piercings refulgentes, unas rastas esponjosas y suaves. Caballero, nosotros mismos torramos nuestro propio cacao, mire allá esas matas, dígame como nos está saliendo, me dijo el andoba. Horroroso, no descuidéis lo otro, que es lo que os sale bueno de verdad y esto del almuerzo es una burbuja, le contesté enigmático. Al lado, dos ejecutivos presionaban a otro ex pies negros para hacerse con el local y meterlo en su franquicia de golfos almuercistas de diseño aséptico y producto insípido y desalmado. Espero que no cedieran al espectro neoliberal del brunch emboscado. Y ustedes, no me odien por haber cometido un crimen de lesa valencianidad por haber escrito esto y ríanse si saben, que la risa ayuda a quemar calorías, so sangoneras.