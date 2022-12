Berklee Valencia y el grupo Il Divo han establecido el fondo de Becas Carlos Marín en memoria de su compañero, Marín, quien falleció a finales del 2021. Gracias a este gesto, a partir del otoño de 2023, un estudiante de voz del campus de Berklee en València recibir esta beca. “Es un honor y un privilegio poder establecer este fondo de becas con Berklee College of Music en nombre de Carlos Marín”, dijeron los miembros de Il Divo Urs Bühler, Sébastien Izambard y David Miller. “Carlos es uno de los mejores cantantes e intérpretes que jamás haya existido y lo echamos de menos todos los días. Esperamos que esta iniciativa ayude a apoyar y cultivar a muchos aspirantes a cantantes en los años venideros”.

Il Divo rompió el récord de Led Zeppelin que hasta el momento había sido la única banda en lograr un álbum número 1 sin haber lanzado un single previamente

Il Divo fue descubierto por Simon Cowell en 2003 para su sello Sony Music Syco con los cuatro miembros originales: el tenor suizo Urs Bühler, el tenor francés Sébastien Izambard, el tenor estadounidense David Miller y el barítono español Carlos Marín. Il Divo debutó en 2004 con un éxito sin precedentes. El cuarteto fue pionero en el género de la ópera pop. Con canciones en cuatro idiomas, su álbum debut homónimo, Il Divo, estuvo entre los primeros 4 puestos en las listas de 19 países, alcanzando el número 1 en ocho, y rompió el récord de Led Zeppelin que hasta el momento había sido la única banda en lograr un álbum número 1 sin haber lanzado un single previamente.

Acercándose a su vigésimo aniversario, Il Divo ha vendido más de 30 millones de discos, logrando obtener 160 discos de oro y platino en más de 33 países, y ha protagonizado el espectáculo Il Divo—A Musical Affair en Broadway. La banda ha grabado 10 álbumes de estudio (The Christmas Collection, Siempre), dos álbumes en vivo (An Evening with Il Divo: Live in Barcelona y Live in Japan), un álbum recopilatorio (The Greatest Hits), además de numerosas ediciones especiales con colaboraciones con artistas como Celine Dion, Toni Braxton y Kristin Chenoweth, entre otros. El álbum de 2021 del grupo, For Once in My Life: A Celebration of Motown, fue un tributo a la música y a los artistas de Motown Records.

“Estamos extremadamente agradecidos a Il Divo y conmovidos por este regalo tan especial. La Beca Carlos Marín será una hermosa manera de mantener la memoria de Carlos resonando en las voces de los estudiantes que llevarán este honor”, dijo María Martínez Iturriaga, Senior Vice President, International Learning Environments de Berklee y directora ejecutiva de Berklee Valencia.