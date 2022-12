"La literatura es una de las llaves que tenemos para abrir esa puerta que nos conecta con lo mágico"

Se le conoce por su faceta de ilustrador y también de músico. ¿Cuándo se le despertó su vocación literaria?

No me considero un escritor. Escribo, sí, pero no le dedico el tiempo que por ejemplo le dedico a la música o a la ilustración, que son mis maneras de ganarme la vida. Sin embargo escribo desde siempre. Me recuerdo haciendo redacciones en el colegio, siempre de temática fantástica, y tomándomelo muy en serio.

¿Qué busca en la literatura que no encuentre en sus otras dos pasiones?

No separo una cosa de las otras. Finalmente terminan siendo lo mismo: maneras de plasmar las cosas que imagino. Siempre digo que más que un artista soy un inventor. Invento cosas: dibujos, pinturas, relatos, canciones, esculturas, da igual. De adolescente acuñé unas siglas para definir esto: E.C.P. (Estado de Creación Permanente). Solía decirme a mí mismo que no debía irme a dormir sin haber creado algo que ayer no existía. Inclusive me había hecho unas tarjetas de visita que ponían "Alejandro Blasi: Imaginador". Siempre fui un tímido muy caradura.

Su único libro publicado hasta la fecha data de hace ya quince años.

El árbol de los prodigios, que fue editado en Argentina en 2006. Está formado por 48 relatos cortos que van desde lo fantástico hasta lo delirante. El argumento es el siguiente: en un sueño me encuentro con un árbol gigantesco y prodigioso que tiene unos extraños frutos. Paso todo el sueño recolectando esos frutos y cada uno de ellos es uno de los relatos que lo conforman. Es un libro que me dio muchas satisfacciones, entre ellas haber ganado el 1er Premio Mallorca Fantástica, Festival Nacional de Fantasía y Ciencia Ficción de Balears, en 2008.

¿Por qué decidió presentarse a este concurso literario de Zenda Libros?

Me enteré de la propuesta por casualidad, y tenía un relato breve que me parecía que podía funcionar por la temática. El concurso se llamaba Historias del futuro y tenía que ser, obviamente, un relato de ciencia ficción. Lo envié y, por supuesto, me olvidé del tema. Me sorprendí cuando recibí el mail diciéndome que había ganado el segundo premio, sobre todo porque había sido seleccionado entre más de mil relatos [1.045]. Todavía no puedo creerlo. Es una alegría enorme. Un generoso aliciente del cual estoy muy agradecido, además de un premio en metálico que nunca viene mal.

¿Qué nos puede contar del relato presentado a concurso?

Se llama Galardón y es un relato que coquetea con el absurdo. Imagino un futuro muy lejano (transcurre en el año 3127) en el que los artistas se enfrentan al dilema de que cada vez es más difícil crear algo realmente original dado que tienen sobre sus espaldas toda la historia de la humanidad. Finalmente se le otorga el Premio Nobel de Literatura a un manual sobre el tratamiento del pavimento antideslizante, ya que en uno de sus capítulos contiene tres palabras unidas de manera absolutamente original y que no habían sido dispuestas de esa manera en toda la historia de la literatura.

¿Cuál es el mayor premio que le da la literatura, el hecho de escribir?

Te contestaré no solamente sobre el hecho de escribir, sino también sobre el de leer: para mí la literatura es una de las llaves que tenemos para abrir esa puerta que nos conecta con lo mágico.