Historia de una lengua irreductible (por ahora)

«O hacemos del valenciano la lengua de los valencianos, o nos podemos preparar para ser definitivamente otros». Con esta rotundidad (y en valenciano) se expresa el profesor y escritor Carles Fenollosa (València, 1989) en el epílogo-manifiesto con el que cierra Irreductibles. Una història de la llengua i la literatura dels valencians (Drassana, 2022). Un ensayo que, como su propio autor explica, es una «reacción» al momento actual de un idioma escrito y estudiado y respetado institucionalmente, pero que está cada vez más cerca de perder la calle: «Se está deshaciendo un pilar fundamental que nos ha identificado y ligado durante siglos como pueblo sin que el relato político dé respuesta a este proceso de disolución».

Por eso Fenollosa quiere que Irreductibles sea un «arma de combate» que cuenta «nuestra historia como pueblo y la historia de nuestra lengua y literatura». Una historia con épocas esplendorosas y otras más oscuras, una historia llena de obstáculos que hasta ahora se han logrado superar. «La lengua nos ha llegado hasta el siglo XXI por una serie de factores como la rutina (hasta finales del XIX no necesitamos otra lengua para subsistir), la existencia de unas instituciones que la han protegido, por el importante caudal de letra escrita acumulado y porque ha habido una voluntad de parte del pueblo que, pese a las traiciones de la clase dirigente, se ha movido para devolverle un prestigio y una utilidad».

En el manifiesto de Irreductibles, Fenollosa compara al valenciano con un «monumento» que ha ido cambiando a lo largo de los siglos.

Siglos XIII y XIV: «Un monumento iniciado y elevado»

«El valenciano definió el Reino desde su nacimiento», destaca Fenollosa. «Creas un reino donde no lo hay y en ese reino la lengua oficial con el latín es el valenciano, que entonces se llamaba catalanesch o romanç porque es el que hablaba la mayoría de los nuevos habitantes». Eso es importantísimo porque a nivel político, desde el principio, hay una producción de escritura jurídica y literaria de gran nivel. «Es una lengua que crece y se consolida rápido, en seguida tienes a Ramon Llull y tienes las crónicas. Y ya en el siglo XIV escritores como Eiximenis o los sermones de Sant Vicent Ferrer». También destaca el filólogo el papel clave que juega en esta consolidación la labor administrativa impulsada por Pere el Ceremoniós y la Cancilleria Real, «lo que permite crear una lengua poderosa y sostenida».

Siglo XV: «Un monumento sublimado»

Este es el siglo de la plenitud del valenciano como lengua y literatura. «El valenciano es la lengua mayoritaria entres los cristianos que habitan el reino y en las instituciones, es el idioma del pueblo, de la burguesía y de las clases altas», subraya. Y es también el siglo de oro de nuestra literatura en todos los géneros: «Ausiàs March deja de lado el provenzal para escribir nuestra mejor poesía y Joanot Martorell crea la primera gran novela moderna, que es el Tirant. Isabel de Villena demuestra que la lengua había llegado a tal normalidad que hasta la abadesa del convento importante escribe en valenciano una obra fundamental en la literatura europea como es Vita Christi y hasta Isabel la Católica pide que la editen». Pero, tal como avisa Fenollosa, en este periodo dorado también se vislumbran las primeras fragilidades.

Siglo XVI: «Un monumento alargado»

El valenciano se sigue hablando en la calle, en el mercado, en la iglesia, en los salones de la burguesía y en las instituciones; se siguen escribiendo e imprimiendo obras en valenciano, pero la fragilidad que empezaba a asomarse en el periodo anterior se consolida con el debilitamiento de la aristocracia local frente a la influencia creciente de la castellana. «Ya hay una lengua de Corte que no es el valenciano sino el castellano -explica Fenollosa-. En el tiempo que se forman las grandes cortes europeas y se crean los estados modernos, el valenciano ha pasado a un segundo plano». La lengua pierde la literatura de élite, las letras en castellano ganan camino, pero la vida diaria es otra cosa.

Siglo XVII: «Un monumento conservado»

El valenciano ya no es la «lengua total» que fue hace apenas dos siglos. «Ya tienes consolidada una situación en el que la lengua de corte, poder y alta literatura es el castellano -señala Fenollosa-. Y aunque la de las clases medias, el pueblo y las instituciones sigue siendo el valenciano, quien quería progresar en aquella sociedad lo tiene que hacer en castellano». Ya no hay Martorells ni Marchs ni Vita Christis, pero sí «figuras fantasmales» como la del Pare Mulet y el «Tractat del pet», que «son un buen ejemplo de cómo estaban las cosas: literatura muy popular o ligada a los sermones o a las celebraciones de la historia del reino».

Siglo XVIII: «Un monumento refugiado»

Como hemos visto, el «Almansa» de la lengua y la literatura valenciana venía produciéndose desde bastante antes de 1707, pero la victoria de los borbones y el decreto de Nueva Planta estuvieron a punto de infligirle la estocada definitiva. Por suerte, el pueblo seguía ahí. «Es el que aguanta al valenciano -destaca Fenollosa-. La guerra de sucesión fue un golpe brutal porque antes tenías unas instituciones que escribían en valenciano y para relacionarse con ellas a la gente no le hacía falta otra lengua. Pero de repente eso se ve destruido». La lengua con la que Jaume I creó su reino, la que ya había perdido ser lengua cortesana, de alta política, de alta literatura y de imprenta, pierde con la desaparición de los Furs la última trinchera culta que le quedaba.

Siglo XIX: «Un monumento desempolvado»

Por aquella época al valenciano se le llamaba «la morta viva», recuerda Fenollosa. Era una lengua muerta a nivel de cultivo literario o de lengua culta, pero se seguía hablando y escribiéndose -El Mole, La Donsayna o El virgo de Visanteta- a nivel popular. Además, en este periodo, un sector reducido de las clases más cultas -los Teodoro Llorente o los Constantí Llombart- se «reenganchan» a la Renaixença catalana, aprovechan la potencia popular y consiguen devolverle al valenciano sus usos literarios. «El problema -lamenta el ensayista- es que esa Renaixença valenciana no pasa de la poesía y no se crea novela ni publicaciones periódicas». «Y si Blasco Ibáñez…?», se pregunta Fenollosa. «Hasta bien entrado el siglo XX no tenemos propuestas para darle normalidad a la lengua. La Renaixença tuvo un impacto social reducido y no consiguió que las clases dirigentes cambiaran».

Siglo XX: «Un monumento modernizado»

Para la lengua valenciana no hay un siglo XX sino dos. «Hasta la guerra civil se lucha para modernizarla, para que haya un teatro contemporáneo, para que haya novela moderna, para que haya una cultura urbana en valenciano, para que entre en el colegio», explica Fenollosa. Este impulso se ve sobre todo durante la II República e incluso la Guerra Civil, con los debates para modernizar y oficializar la lengua: «Ahí vislumbramos lo que podría haber sido el valenciano si la guerra hubiera tenido otro resultado». Pero la guerra tuvo el resultado que tuvo y, según el filólogo, el franquismo le propinó «el golpe más brutal en la historia» a la lengua de los valencianos. Y lo hace con «armas inéditas» a nivel demográfico, de medios de comunicación o de desprestigio en los colegios. «Es la tormenta perfecta, pero hay figuras que, antes y después de la guerra, se rompen la cara para montar que recupere el prestigio». Hablamos de Enric Valor, Sanchis Guarner, Joan Fuster, Vicent Andrés Estellés, Raimon, Alfons Cucó, Josep Vicent Marqués, Marc Granell, Josep Piera, Joan Francesc Mira o Carmelina Sánchez Cutillas. O incluso del Lo Rat Penat de Xavier Casp, casi la única institución que, como recuerda Fenollosa, «antes de convertirse en una caricatura», mantuvo la débil llama del valenciano escrito en los tiempos más oscuros e incluso educó con sus cursos a las capas intelectuales que determinarían la recuperación del idioma tras el franquismo.

Presente y futuro

Llegados a este punto, el valenciano se lee, se estudia y se escribe más que nunca, está en las aulas y pisa moqueta. Pero, para Carles Fenollosa, no se habla lo suficiente en las calles, sobre todo en las de las ciudades. «Con toda seguridad -prevé el autor de Irreductibles-, el valenciano se mantendrá como lengua de cultura durante décadas, porque hay una estructura social y económica que lo asegura. Pero sí puede ocurrir que solo se use a nivel escrito pero no a nivel social». Y como dijo Joan Solà, «a la llengua no la salvaran ni la gramàtica ni la normativa: la salvarà l’ús».