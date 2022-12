Grandes ‘hits’ a piano y trompeta

Simant Dúo acaba de lanzar su segundo disco y, al escucharlo, no cabe duda de que han disfrutado y se han divertido en su grabación. Los jóvenes Antonio Morant (València, 1991) y Rubén Simeó (Vigo, 1992) tienen una alta formación en música clásica, pero en «Skyward» —el nombre del álbum— reinventan ocho éxitos de los 70 hasta hoy.

El reto, pues, no era fácil, al tratarse de canciones de Queen, Michael Jackson, Europe, Madonna o Coldplay, ampliamente conocidas por todos. «Como ya son hits, es imposible mejorarlos, lo que hacemos es dejar volar la creatividad», explica Morant, que es pianista, mientras Simeó toca la trompeta. «Lo que teníamos claro es que no queríamos hacer un disco de las típicas versiones de YouTube», afirma.

Y «Skyward», publicado hace apenas una semana, no lo es. En él suenan «Black or White» (Michael Jackson), «Clocks» (Coldplay), «The winner takes it all», Like a prayer» (Madonna), «Hero» (Mariah Carey) o «The final countdown» (Europe) de una manera diferente a la habitual. Pero, además, Morant y Simeó cuentan con dos colaboraciones de lujo: el violinista Ara Malikian (en «Don’t stop me now», canción original de Queen) y el trompetista Arturo Sandoval en «September» (Earth, Wind & Fire).

En el disco también participan —de forma más extensa— el Cuarteto de Cuerda Valencia y el percusionista Cristian Rodríguez, que acompañan al dúo en buena parte de los temas que conforman el disco. Los arreglos corren a cargo del compositor y productor César Saura, que ha dado a las canciones nuevos toques de jazz, música clásica, rock y de distintos géneros de música electrónica y ecléctica, detalla el dúo. «El último ‘ok’ siempre lo da él», apunta el pianista.

De hecho, esta es la característica de Simant Dúo desde su creación, en 2018, y la publicación de su primer disco «New way», de 2019 y más centrado en bandas sonoras. «Queremos que la gente escuche uno de los temas icónicos y que digan: ‘¡Qué original!’», afirma el integrante valenciano de la formación. «El mercado ya está tan saturado y salen tantas covers, que es muy difícil aportar algo; jugamos con la ventaja de que creo que no hay ningún dúo de trompeta y piano, tampoco a nivel internacional. Es novedoso con estos instrumentos», reconoce.

Más allá de la sonata

Así, los Simant Dúo apuestan por romper barreras entre géneros. «En el mundo de la música clásica es muy común que haya tabú a la hora de interpretar otros géneros. Rompemos con este prejuicio y no solo tocamos una sonata de Beethoven, sino también ‘Clocks’, de Coldplay, por ejemplo», asegura Morant que, además, es catedrático y profesor del Conservatorio Superior Joaquín Rodrigo de València, y doctorando de la Universitat de València. Por su parte, Rubén Simeó da clase en el Conservatorio de Plasencia.

Sobre cómo se ve la carrera musical de Simant Dúo en el aula, Antonio Morant explica que los alumnos «lo reciben con mucho entusiasmo y les motiva tener un profesor músico en activo». Él, que también fue estudiante, reconoce que es «impresionante» y «un sueño hecho realidad» haber tocado en «Skyward» junto a Arturo Sandoval —«toda una leyenda del jazz», ganador de nueve Grammy, seis premios Billboard y un Emmy— y Ara Malikian, «mi referente de adolescente».

De gira en 2023

De cara a 2023, preparan seis conciertos en España —Madrid, Bilbao, Vigo, Sevilla, Barcelona y València (25 de marzo en La Plazeta)—, y en Londres, París, Lisboa y Milán. No será su primera gira, pues ya llevan a sus espaldas más de 50 actuaciones en dos temporadas. «La reacción del público siempre es positiva: los músicos aprecian la dificultad de lo que hacemos y los no melómanos quedan sorprendidos porque no esperan que una trompeta y piano hagan lo que hacemos; nuestra propuesta siempre ha sido bien acogida», reconoce Morant.