El fallecimiento de la directora de Rambleta, Lorena Palau, ha supuesto todo un golpe para el equipo de personas que forman parte del centro cultural de Sant Marcel·lí, pero también para la identidad de este espacio, ya que Palau era la punta de lanza de la programación de Rambleta, formada por la música, el humor y el teatro de texto.

El consejo de administración de la empresa que gestiona este edificio de titularidad pública está en busca de un perfil que intente llenar el vacío que dejó Palau. Según ha podido saber este periódico por fuentes cercanas al consistorio y a Rambleta, el tipo de perfil que busca la empresa es «continuista», ya que el objetivo es preservar la identidad del centro para los próximos 10 años, el tiempo que resta para que finalice el contrato de alquiler con el Ayuntamiento de València.

Lorena Palau dejó la programación cerrada hasta el próximo mes de marzo, momento a partir del cual será otra batuta la que dirigirá la agenda cultural de Rambleta. La programación de la anterior directora fue aprobada por la Junta de Gobierno.

El nombramiento de este nuevo director/a no pasará por el consistorio ya que la empresa que gestiona el espacio no tiene la obligación de consensuar el nuevo fichaje. Sin embargo, sí que comunicará con antelación esta nueva contratación. Rambleta no ha querido hacer declaraciones al respecto.

La temporada del centro seguirá en 2023 con más producciones dirigidas al público familiar, una línea que se ha impulsado en los últimos años con obras clásicas actualizadas al nuevo siglo, como «Alicia en el musical de las maravillas» de la compañía Trencadís y los musicales en homenaje a Queen, The Beatles o Michael Jackson pensados para los más pequeños. Además, continuará la programación de monólogos con la visita de Pablo Ibarburu, Pablo Chiapella, Sergio Bezos, Patricia Espejo o Facu Díaz.

Lorena Palau estuvo al frente del espacio durante casi 11 años, pues asumió la dirección de Rambleta tras su inauguración en 2012. Era licenciada en Economía por la Universitat de València. El presidente de la Asociación de Vecinos y Vecinas de San Marcelino, Francisco Marín, destacó ayer que Lorena «potenció la relación de Rambleta con el barrio, al que siempre se sintió unida, y respaldó al tejido creativo local». También colaboró con el barrio en muchas iniciativas vecinales de proyectos culturales que Rambleta acogió y apoyó. En este sentido, subrayó la «buena relación» que el espacio cultural mantiene con la asociación de vecinos y con el vecindario del barrio, que se concreta en la celebración de actos como los conciertos de banda de fiestas populares o la exhibición de teatro.

La plaza 'Lorena Palau' en Rambleta

La Asociación de Vecinos de San Marcelino y la Unió Musical l’Horta del barrio han propuesto que se rotule como «Lorena Palau» la plaza que está frente a la fachada principal del Centro Cultural La Rambleta, en homenaje a la que fue su directora desde la inauguración en 2012, recientemente fallecida. La concejala de Acción Cultural, Maite Ibáñez, ha apoyado la propuesta e iniciará la tramitación para proceder a poner el nuevo rótulo. Estas entidades consideran que Palau merece este reconocimiento por su destacada labor en el ámbito cultural del barrio y su apoyo a los proyectos culturales e iniciativas vecinales