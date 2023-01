En este artículo les traigo los mejores discos de 2022 según Algo, Ambros Chapel y Esther, artistas valencianos que sacaron tres elepés fabulosos en ese año. Algo está formado por Alberto Montero y Gonzalo Fuster, dos de los artesanos mejor dotados para encontrar la emoción desnuda en el corazón de una canción. Publicaron su primer tratado sobre la lírica acústica y la belleza híper matizada por unos arreglos brillantes antes de un verano que tuvo un color especial para todos aquellos que nos dejamos hechizar por la riqueza de sus armonías vocales, la dulzura expresiva de sus melodías y la conmovedora interacción entre dos grandes amigos.

Su trio ganador comienza con «You Belong There», el debut en formato largo de Daniel Rossen. «El vídeo y la canción ‘Shadow In The Frame’ me dejaron atrapado varios días. La magia de su folk psicodélico vanguardista me llegó mucho, evoca un lugar que me toca muy de cerca», revelan. Sobre «Motomami», de Rosalía, dicen sentirse «fascinados por su equilibrio entre lo masivo y lo experimental. Es la demostración de que lo comercial también puede ser innovador», explican. Para acabar, subrayan que, en «Calavera Suave», de Tórtel, «Jorge Pérez vuelve a demostrar lo bien que se desenvuelve captando los sonidos más recientes para vestir canciones nacidas desde la guitarra y la voz. Y siempre con certeras letras evocadoras, casi fílmicas».

De Ambros Chapel me fascina su directo potente, oscuro, emocionalmente devastador y técnicamente irrebatible. Publicaron «A New Romance» en otoño. Atmósferas densas, frías y crujientes al servicio de unas canciones sólidas que, desvestidas de su fabulosa producción, todavía brillarían desde su nuclear hermosura inquietante, tal y como expresa su metafórica portada. Angustia e introspección, sí, pero también rock maduro y visceral con un fenomenal corazón pop.

A través de José Rodriguez, su batería, nos recomiendan «Amen», de Get Well Soon, porque «son un punto de referencia a la hora de plantear nuestras composiciones. Combinan clasicismo, austeridad y barroquismo y sus ideas sobre los arreglos y las atmósferas coinciden con nuestra idea de cómo debería ser una canción». De «And in the darkness, hearts aglow», de Weyes Blood, subrayan «la visión setentera a lo Carpenters que tienen sus canciones, que emparentan muy bien con la parte más pop de nuestra música». Sobre los valencianos La Plata, que en 2022 publicaron «Acción Directa», dicen sentirse atraídos «por la manera tan diferente a la nuestra de afrontar el post punk. Lo hacen en castellano, nosotros en inglés, sus influencias son sobre todo de bandas españolas y las nuestras británicas, pero su enfoque nos parece muy atractivo por cómo incorporan los sintetizadores, su minimalismo a la hora de tocar y su evolución».

El primer largo de Esther, «Les cartes que mai vaig cremar» es una absoluta preciosidad. Pop vitalista, dinámico y contemporáneo. Con sabor a mediterráneo, a juventud y a ilusión, pero también a profesionalidad, a inteligencia y a conciencia artística. El aplomo y la soltura con el que teloneó a Ana Torroja en Viveros constató que estamos ante una compositora de lucidez rotunda y, a la vez, ante una intérprete que desborda emoción a través de una voz maravillosa que sabe utilizar muy acertadamente. Compruébenlo el 28 de este mes en el Aula Magistral del Palau de Les Arts.

La de Vinaròs ha escogido «The car», de The Arctic Monkeys. «Es uno de los grupos de mi vida, han tenido una evolución espectacular. A nivel sonoro es una locura de disco, me encanta», destaca. Continúa con «Suposo que l’amor és això», de los catalanes Ginesta, «porque me siento muy ligada a su música, es un pop similar al que hago yo. Es muy sensible y emocional, y eso me transmite mucho siempre». El tercer disco del 2022 de Esther es «La insoportable intensidad del ser», de su amiga Elena Játiva, en el que «inspirada por Milan Kundera nos cuenta un poco su vida. Es una artista muy intensa y su disco es crudísimo, tanto sónica como líricamente», revela. Hale, ya tienen faena. Nada como la música para pasar la resaca de Nochevieja.