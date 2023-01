David Rubín: "El Apocalipsis está aquí y no queremos verlo, pero es ‘low cost’"

"Sí, el Apocalipsis está aquí y no queremos verlo. Pero es un Armagedón ‘low cost’, cutre, porque ocurre poco a poco. Las cosas cada vez serán más difíciles hasta que veamos que ‘Mad Max’ ya no es ciencia ficción sino género costumbrista. Como sociedad no nos merecemos ni la grandiosidad de que caiga un meteorito y se lo cargue todo", asegura por teléfono el dibujante gallego David Rubín (Ourense, 1977), dos días después de pillar el covid y aún tocado por el virus. Mucho debe a la pandemia su último y más ambicioso, visceral, "experimental y desesperanzado" cómic, ‘El fuego’ (Astiberri), que, como dice su colega y profesor Fernando de Felipe en el epílogo, es "una de las obras más impactantes, intensas, amargas, conmovedoras y traumáticas. Alguien lo llamará ecodistopía de tintes dantescos pero se queda corto".

Prefiero no pensar en el futuro porque solo veo algo oscuro y terrible

En apenas un mes en librerías, ‘El fuego’ ya se ha alzado como el mejor cómic de 2022 en la lista de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, del grupo Prensa Ibérica. En él, meses antes de que un asteroide colisione contra la Tierra y la destruya, un famoso arquitecto, Alexander Yorba, debe crear una colonia en la Luna para salvar a una parte de la humanidad. "Debe aprender a convivir consigo mismo y sus decisiones y errores. Tiene bastantes sombras, una doble vida y una doble moral, pero a medida que busca su redención empatizamos con él. Tiene un tumor letal: es una metáfora de la sociedad que lo rodea. Como esta, se va destruyendo antes de la caída del meteorito. No es ningún héroe. Y más que antihéroe, es un pobre diablo que ha construido su vida y su carrera como un castillo de naipes hecho de mentiras, y cuando se derrumba debe enfrentarse a quién es y a la mierda que escondía bajo la alfombra", explica el dibujante de ‘Beowulf’ (con Santiago García).

"Aspiro a vivir y disfrutar el presente y me aferro a la risa de mi hija. Porque cada vez tengo menos esperanza respecto al futuro. Prefiero no pensar en él porque solo veo algo oscuro y terrible. Es en gran parte lo que represento en ‘El fuego’ -cuenta Rubín-. Es ciencia ficción, uno de los mejores vehículos para hablar del presente y avisar del futuro, y lo utilizo para compartir mis inquietudes con los lectores, sobre la sociedad que nos rodea, sobre cómo protegernos del cambio climático, que no es ninguna ficción, para hablar de lo que somos y hacia dónde vamos, sobre el ser humano en un mundo cada vez más interconectado pero en el que nos sentimos cada vez más solos, en que todo está polarizado, en que la gente se enfada porque no te gusta una peli de Marvel…".

Estamos peor que antes de la pandemia. Quien era un cabrón o un desalmado, hoy lo es el doble

Llega Rubín como autor completo con este esperado ‘El fuego’ tras publicar en octubre ‘Cosmic Detective’, con guion de Jeff Lemire y Matt Kindt (ambas en Astiberri y en gran formato), un homenaje a Jack Kirby donde da rienda suelta a su espectacular potencial gráfico en una historia entre la ciencia ficción y el género negro protagonizada por un detective que trabaja para una mística sociedad secreta.

El futuro del cómic español se escribe en femenino. ¡Ya tocaba, que olía a cerrado con tanto ‘señoro’!

A la colonia de la Luna de ‘El fuego’ solo irá quien pueda pagárselo. "Solo el 1% de la humanidad, la más pudiente. Pero eso no es ciencia ficción: lo hemos visto en Madrid con el covid. ¿Cuántos ancianos murieron desatendidos en residencias porque la Comunidad de Madrid y [su presidenta, Isabel Díaz] Ayuso, firmaron que no se les llevara a los hospitales? Solo se trasladó a los que tenían seguros privados", recuerda Rubín, que cree que hoy "estamos peor que antes de la pandemia, que hizo aflorar lo mejor y lo peor". "Quien era un cabrón o un desalmado, hoy lo es el doble. Quiero creer que hay gente que sí es mejor persona, pero viendo las noticias no hemos aprendido nada, vamos hacia atrás. Solo hay que ver Madrid, es un caos absoluto, un sálvese quien pueda, una capital del neoliberalismo más exacerbado. Tantas muertes no han servido de nada. Se nos ha olvidado que hace tres años aplaudíamos en los balcones a los profesionales de la medicina y ahora los despiden cuando deberían estar blindados para afrontar futuros problemas como este", denuncia indignado.

Ha ido cocinando este ‘fuego’ desde que acabó el díptico ‘El héroe’, en 2012, "cuando estalló el 15-M y aún era optimista y tenía esperanzas ante unos cambios de la sociedad que se han venido abajo". Redondeó el borrador en la gira de ‘Gran Hotel Abismo’ (con Marcos Prior), "en aeropuertos, estaciones, hoteles…", y envió el guion a Astiberri en 2019. Pero mientras lo dibujaba llegó el covid. "En estos diez años me han pasado un montón de cosas, buenas y malas, que me han hecho madurar y que se filtraron en la historia: he sido padre, me he mudado de Galicia, mi tierra, a Madrid. Y la pandemia. A diferencia de amigos que pasaron solos el confinamiento y la enfermedad, yo tuve la suerte de estar con mi hija y mi pareja, apoyándonos mutuamente. Aprendí a valorar más las cosas pequeñas de las que nos privó, como ir al cine, tomar un café, ver a un amigo. Nos costó tanto quitarnos el miedo… -constata-. Todo eso me hizo reflexionar y cambié cosas del guion para hacerlo más sencillo, para que llegara a los que no suelen leer cómics. Dejé lo imprescindible para hacer avanzar la historia, dando lo máximo con la narrativa y el dibujo". Para indagar más en su proceso de trabajo, solo en formato digital y a precio reducido, ofrece un ‘making of’ del cómic, 'El fuego nunca se apaga’.

Apuesta por el mercado español

Rubín lleva años trabajando con éxito en el mercado estadounidense, en series como ‘Ether’ (con Matt Kindt), ‘Rumble’ (con John Arcudi), ‘Black Hammer’ (con Jeff Lemire), o dos ‘spin offs’ de ‘Battling Boy’ (con Paul Pope). Pero como hizo con ‘Gran Hotel Abismo’, ha apostado por publicar ‘El fuego’ primero en España, aunque le haya supuesto estar un año sin cobrar: "Hay que predicar con el ejemplo. Podría haberlo vendido antes en Estados Unidos y ganado más dinero de entrada, pero así no crearemos nunca una industria fuerte del cómic español. Quiero ayudar creando obra autóctona y vendiéndola y promocionándola aquí para luego exportarla y que los beneficios repercutan aquí". Por ello, también se ha empeñado en publicar ‘El fuego’ en gallego, su lengua, y en una editorial gallega, Demo.

Ante la actual escena del cómic en España sí es "optimista". Pese a "inclemencias como la crisis económica de 2008, que llegó cuando la novela gráfica empezaba a expandirse por las librerías generalistas llegando a nuevos lectores, luego el covid, y ahora la crisis del papel, que encarece los libros, hay señales de que se va por el camino correcto para tener una industria fuerte que permita a los autores publicar aquí". Y las enumera: "Hay más lectores y publicaciones, más cómic de autores españoles y de editoriales de aquí, mucha calidad, voces jóvenes e innovadoras que nos dan mil vueltas a la hora de contar historias. Y muchas autoras. El futuro del cómic español se escribe en femenino. ¡Ya tocaba, que olía a cerrado con tanto ‘señoro’!"

'El fuego' David Rubín Astiberri / Edición en gallego en Demo Editorial 256 págs. 35 euros Disponible solo en digital: 'El fuego nunca se apaga. 'Making of' de El Fuego' (7 euros)