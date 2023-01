«Dicen que mi novela es brutal, pero la realidad lo es mucho más»

Un thriller con policías, psicópatas, voyeurs y víctimas de explotación sexual es la carta de presentación de Reyes Vargas (Sevilla, 1970), abogada, doctora en Derecho Tributario y máster en Neurocriminología por la UV. La autora publica «Hijas olvidadas» (Sargantana, 2022), una novela coral, de ritmo trepidante y en el que refleja la maldad humana con diferentes facetas.

Ha decidido estrenarse con Hijas olvidadas, una novela que no parece sencilla, con personajes e historias que se entrelazan y temas complicados de abordar, como la explotación sexual o la violencia machista. ¿Por qué?

Creo que es lo que más me preocupa. Es una pasión que tenía un poco escondida, que no he desarrollado tanto en mi faceta profesional y que ha ido saliendo. Me imagino que hay muchas circunstancias que influyen en ello, pero sobre todo es mi preocupación por la mente violenta y la maldad humana lo que me ha llevado a escribir esta historia.

¿Ha sido difícil que encajen todas las piezas, con varios personajes, en una obra tan extensa?

Tiene 639 páginas, pero al ser una novela coral se hace relativamente fácil encajar las vidas. No me ha parecido complicado, porque en cada capítulo pones la vida de cada personaje hasta que hay un punto de inflexión; aquí son dos partes que conectan a través de una investigación policial y de uno de los personajes.

Viene del mundo del Derecho (en concreto, el tributario), ¿Cómo surge su interés por la escritura? ¿Por ser buena lectora?

La lectura me encanta. Poesía menos, pero leo de todo, sobre todo la novela negra, como los thrillers y el suspense. Lo que más despertó mi interés fue Stieg Larsson, el autor de Millenium, tristemente fallecido. No me puedo comparar con él, pero esa es la línea. Aunque es diferente, en España me parece maravillosa Dolores Redondo. No sé decirte cómo empecé a escribir, creo que es un proceso a lo largo de la vida. He recibido algunos premios a nivel local y autonómico, pero cositas pequeñas de relatos y cuentos. Quizás, cuando reuní el valor suficiente, me senté delante del ordenador y la novela brotó, directamente: la escribí en tres meses en 2019.

¿Cree que su formación en Neurocriminología (máster que ahora finaliza en la Universitat de València) le ha ayudado a que la historia sea más redonda?

Me ha servido más que, antes del derecho tributario, trabajé también en derecho penal, como todos los abogados. El derecho penal me apasiona, pero le veía como defecto que busca la reinserción social del penado y eso no se conseguía. Decidí —igual que uno de mis personajes, Tomás—, dejarlo, por una especie de desilusión. Con la neurocriminología he aprendido de la mente humana y sí que he visto un camino hacia la reinserción a través de tratamientos, pruebas... Ha complementado lo que para mí estaba cojo.

¿Su experiencia profesional le ha ayudado a desarrollar mejor el perfil psicológico de sus personajes?

Claro, sí. En derecho por desgracia ves cosas horribles. Me han dicho que la novela es «brutal», pero es que la realidad es mucho más brutal. Te sientas ante una persona, la miras a los ojos y te confiesa lo que ha hecho, como algo natural. Son personalidades antisociales de entornos antisociales, con trastornos de personalidad, parafilia... y para ellos la violencia es normal.

¿Y sabe de dónde surge la maldad? ¿Ha llegado a alguna conclusión?

He aprendido que es un conjunto, una confluencia de elementos los que hacen que la persona se comporte de manera violenta. Es una estructura determinada de cerebro, unas conexiones neuronales, desequilibrios bioquímicos, personalidades, la crianza, una moral en la educación, o la genética. Cuantas más circunstancias, más posibilidades hay de incurrir en una conducta violenta.

Uno de los personajes del libro deja el derecho penal, como usted. ¿Hay otras referencias a su vida o rasgos autobiográficos? ¿Málaga, por ejemplo?

Sí, soy de Sevilla, pero me encanta Málaga y es donde vivo. El mar me parece casi un personaje, un entorno idílico en el que ocurren algunas escenas. Además, siempre está al fondo, acompañando el estado de los personajes. Muchos tienen cosas mías, porque todos han salido de mi cabeza. Fue tremendo cuando escribí, me convertí en cada personaje; una experiencia que aconsejo a todas las personas que tengan inquietud por la literatura: que escriban, porque es una catarsis.

Dice en el libro que «ninguna hija es olvidada». La obra refleja un cierto compromiso con la igualdad y contra la violencia machista.

Sí. No tengo ánimo moralizador, pero expongo la situación de explotación de unas persona sobre otras. No me meto en temas de prostitución sí o no, pero cualquier tipo de trata de personas de cualquier manera me parece horrible. La frase hace referencia a las chicas que traen engañadas a España, con promesas de trabajo y amor para prostituirlas, como una de los personajes.

¿Cree que el de la explotación sexual es un tema que, como sociedad, tenemos olvidado?

Me parece mentira que eso no se aborde, es como si los derechos humanos no fueran con esas personas.

Tiene otras dos obras escritas. ¿Puede adelantarnos algo? ¿Son la continuación de «Hijas olvidadas»?

No, no tiene nada que ver ni es una trilogía. La segunda es fuerte también, sobre la pederastia, y en la tercera, sí que recupero uno de los personajes, Valentina, que me gusta cómo ha evolucionado, y la llevo a València a estudiar Criminología, en una obra que trata el grooming y la venganza, entre otras cosas. Pero no tienen nada que ver. Ojalá se publiquen, es una experiencia muy bonita y con Sargantana ha sido fenomenal. Tuve otra oferta y me pedían endurecer el final de Hojas olvidadas, pero yo necesitaba que fuese como ha salido; tiene un final equilibrado.

Todas sus historias parece que sí que tienen en común el trasfondo de lo penal, los sucesos y lo más turbio del ser humano...

Sí, el eje vertebrador es la maldad humana, detrás de temas universales como el amor (el maduro y el adolescente), el dominio de unos sobre otros, la justicia, las patologías (aparecen el voyeurismo y dos psicópatas)...