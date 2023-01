Venga, vamos a hablar de comida, que después de estas fiestas veo que muchos de ustedes se han quedado con hambre. Lo normal, después de unas semanas adornadas por cenas de empresa, ágapes familiares, tapeos absurdos, atracones a deshoras e ingestas innecesarias cuando caemos víctimas del hambre fulera después de las copitas de un tardeo russafí. Esos ataques compulsivos a las bandejas de polvorones, dátiles, turrones y panfígol que nos ponen a las entradas de las casas para que, antes de repartir besos, regalos y felicitaciones, nos pongamos dos mil calorías en el cuerpo para empezar a jugar. No es una comida navideña hasta que el último bocado no provoca la arcada. Oigan, y no aprendemos. Hasta la figurita del roscón me tragué yo el otro día porque nadie cantaba el haba. Me dije, ojo, que por los recortes han puesto solo una movida, traga o paga. Y tragué.

En el mundo del rock, propenso a lo excesivo, nos gustan los festines. Lo cantaban los Nikis en «La fiesta medieval», divertidísima, como todo lo que hicieron. Otro que quedó para la historia fue el banquete de mendigos que, en plan Viridiana de Luis Buñuel, organizaron los Rolling Stones para presentar su fabuloso «Beggars Banquet» en el elegante y londinense hotel Gore. Convidaron a la prensa y a un montón de VIPs a una cena formal para la que ellos se vistieron con harapos. Entre borrachos y graciosones, Mick y Brian, como tus cuñados en Nochebuena, empezaron a hacer el tonto, y morritos acabó estampándole al rubio una tarta en toda la jeta, iniciando una guerra de comida entre los asistentes. El día de Acción de Gracias de 1976, The Band no sólo ofreció un legendario concierto lleno de célebres invitados, sino que antes dio de cenar a los 5.400 asistentes en el mismo Winterland Ballroom de San Francisco. La entrada costó unos 100 euros de hoy en día y se sirvieron 220 pavos con 500 muslos adicionales, toneladas de salsa y guarnición, y 136 kilos de salmón ahumado de Nueva Escocia que trajo Bob Dylan en su avión. Ay, mante, y tú que pones mala cara cuando la tía Doloretes te dice de rellenar catorce volovanes. El rock le ha cantado a la deliciosa y reconstituyente soul food afroamericana, a la espectacular gastronomía cajún, a las hamburguesas, a la pizza, al helado y a las más variadas golosinas, pero yo les propongo comenzar un último atracón con el equivalente británico a nuestro adorado esmorzaret. Paradójicamente ellos, los inventores del sándwich, no se lo comen entre pan, lo ponen en plato. Para la portada de su disco Sell out Roger Daltrey, cantante de los Who, se metió en una bañera llena de alubias guisadas con salsa de tomate, las célebres baked beans de Heinz, ingrediente imprescindible para un full breakfast. Las proteínas, en forma de longaniza y dos huevos, también están en la foto. Verse, no se ven, pero están. A mediodía, algo de pasta, como aquellos espaguetis que protagonizaron el incidente al que se refieren los Guns and Roses en su disco de despedida, aquel hecho con versiones. Unos dicen que el título viene de una pelea entre Axl y Steve Adler, lanzándoselos. Otros, que tiene que ver con una apuesta entre Nikki Sixx y Tommy Lee de Mötley Crüe, porfiando a ver quién se lavaba menos. Al cabo de muchos días, una chavala le hizo una felación a Sixx y vomitó el plato de espaguetis que se había comido antes en cuanto cató el miembro del bajista, que tenía los calzoncillos como el papel de las madalenas. De postre, yo les sugiero una ‘Key Lime Pie’, que aparte de ser el título del último disco de mis queridísimos Camper Van Beethoven es una tarta con lima, yemas, leche condensada y masa de galleta cracker (qué magnífica ironía), que me sale pero que muy bien. Si no, le metemos mano a una caja de bombones Mackintosh, e investigamos todos esos sabores que cuenta George Harrison en «Savoy Truffle», un homenaje a la afición por el dulce que tenía su colegón Eric Clapton, al que también le molaba lo amargo, pero mejor chutado que chupado. Todo de okey alto, que dice ‘el tipo que nunca cena en casa’, de envidiable pluma y paladar, pero para cena espléndida la que nos recetaban Pink Floyd en una tarjeta dentro de la carpeta de Atom heart mother: se rellena un pollo con un huevo duro, se mete el pollo dentro de un cordero lechal, con el que se rellena a su vez un cabrito hermoso, que va a parar dentro de un camello medianito al que le clavamos 450 dientes de ajo y embadurnamos con mantequilla. Hacemos un espeto con el bicho y a rodar sobre una hoguera hasta que esté listo. Que nunca falte un buen camello en una cuchipanda de ley.