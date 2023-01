El escritor, presentador y exministro de Cultura Máximo Huerta ha inaugurado en su localidad natal, Buñol, La librería de Doña Leo, un proyecto con el que cumple un sueño. "Siempre quise tener una librería y, además, en mi pueblo, porque no había", ha confesado al tiempo que ha manifestado su deseo de que este nuevo espacio sea "como un refugio".

Así lo ha expresado Huerta durante la inauguración de la librería, ubicada en la calle Cid del municipio. El acto ha contado con la presencia de alrededor de un centenar de vecinos, entre ellos la alcaldesa, Juncal Carrascosa, y de otros representantes políticos, como la directora general de Cultura y Patrimonio y escritora, Carmen Amoraga, la directora general de Promoción Institucional de la Generalitat, María Fernanda Escribano, y el presidente de la Diputación de Valencia, Toni Gaspar.

Máximo Huerta se ha mostrado emocionado, ya que con esta apertura hace realidad un deseo de toda la vida. "Siempre quise tener una librería y, además, en mi pueblo porque no había. Cuando viajo me encanta mirar las librerías y este verano me dije 'sí, adelante, vamos a montarla' y ha sido un trayecto complicado pero divertido. Espero que sea como una de esas novelas largas y maravillosas que se disfrutan mucho", ha relatado.

La satisfacción es doble, puesto que lanza este negocio cultural en Buñol, su "pueblo, casa y origen". "Es como cerrar el círculo, es donde he nacido, donde he estudiado, donde me he perdido, donde empecé a escribir y ahora, al llegar al medio siglo, te apetece pasar la vida disfrutando aquí", ha resumido.

Sobre la denominación del establecimiento, Doña Leo, el nombre de su perra, ha explicado que quiere que la librería sea "como un refugio" y ha recordado que se trata de un animal rescatado que le da "muchas alegrías". "Ella me acompaña cuando escribo, sabe cuándo escribo y cuándo paro, y me parece que es también un homenaje al cariño que hay entre perros y compañeros", ha agregado.

Preguntado por qué hay en este nuevo proyecto de sus vivencias pasadas, como periodista, escritor y ministro, responde: "Muchas fotos de mi trayectoria literaria y vital y el de hoy es un gran recuerdo". "Lo que tenemos que hacer --ha continuado-- es fabricar cosas buenas para poder decir 'sí, he vivido'. La vida está para gastarla".

Dolores Redondo y Luz Gabás, "las primeras en apuntarse"

La librería de Doña Leo se va a convertir en un "punto de encuentro" para escritores valencianos y de toda España. Las primeras en "apuntarse", ha revelado, han sido Dolores Redondo y Luz Gabás. La lista proseguirá con otras destacadas firmas del panorama literario, como Elvira Lindo. "Y yo encantado de que vengan", ha remarcado.

La inauguración marca una nueva etapa para el autor valenciano. "Por las mañanas estaré escribiendo, también he grabado un programa de televisión que sigue adelante y por la tarde vendré a librería a ejercer de farmacéutico de libros".

"Una librería en un pueblo es vital para comentar libros, para recomendarlos... Si te pilla en el momento oportuno, un libro te salva", ha concluido.