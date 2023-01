De algo les sirve hacerse mayores a Los Zigarros

Hace diez años Ovidi y Álvaro Tormo se plantaron con sus guitarras afiladas ante Carlos Raya para convencerle de que ellos eran la banda de rock’n’roll que el productor de Quique González, M Clan, Fito y Leiva necesitaba. A Raya le pareció que la maqueta que estos dos hermanos y guitarristas valencianos le enseñaron para hacerse valer no era nada del otro mundo. Pero algo vio allí que le gustó. De hecho, acabó alojándolos en su casa y produciendo su primer disco, Los Zigarros, nombre también de la banda que los Tormo habían formado con Adrián Ribes y Nacho Tamarit.

Pasada una década, tres discos más (y otro por venir) y decenas de conciertos, los Tormo han demostrado que sí, que son la banda de rock’n’roll que Carlos Raya -y muchos otros más- necesitaban. La cosa es digna de celebrar y lo harán el viernes en el Wizink Center de Madrid. «Es el concierto más grande que hemos dado nosotros solos. Es el resultado de diez años yendo hacia arriba y hacia arriba. Va a ser una celebración», anuncia Ovidi Tormo.

Desde Los Perros

Cuando Los Zigarros se presentaron ante Raya y, casi inmediatamente, ficharon por Universal, no eran unos recién llegados al asunto. Los Tormo habían estado en varias bandas especializadas en versiones y, sobre todo, en Los Perros del Boogie, formación valenciana que logró hacerse un nombre relevante en el circuito de los tres acordes y la diversión.

«Aquella fue una época maravillosa en la que tocábamos un montón, aprendíamos los clásicos y lo que era estar delante de la gente -rememora Ovidi-. Aprendimos qué teníamos que hacer y qué no, en qué gastarnos el dinero y en qué no». Porque al principio, confiesa, «te lo gastas todo en lo que no te lo tendrías que gastar, pero vas aprendiendo a disfrutar sin arruinarte». «Fueron años fundamentales y las canciones que aprendimos entonces siguen siendo nuestro caldo de cultivo».

Cuando decidieron dejar Los Perros del Boogie (y sus respectivos trabajos no rockeros) y formar su propia banda, los Tormo tuvieron claro que había que salir profesionalmente de València porque el rock’n’roll es complicado en cualquier sitio, pero esta no es especialmente la mejor ciudad».

Una madre de puta madre

Ovidi y Álvaro emprendieron la aventura cogidos de la mano desde el primer momento, como unos Gallagher de Oasis o unos Davies de los Kinks pero al revés. Es decir, queriéndose y demostrándolo todos los días. «Nos llevamos de puta madre, siempre ha sido así y siempre lo será -confirma Ovidi-. Antes de montar la banda ya salíamos juntos y siempre hemos compartido todo. Es una bendición tener a Álvaro a mi lado. Es el que me dice cuando algo no está bien y si no puedes tener a alguien así al lado no puedes hacer canciones».

En esta sintonía entre sus dos líderes clave para el éxito de los Tormo y su banda ha tenido mucho que ver la madre de ambos, «una tía de puta madre que siempre nos apoyó y nos enseñó a pensar por nosotros mismos y a ser lo más libres posibles. Nos dio una educación muy buena llena de amor y cultura y creo que eso siempre ha sido clave».

Que desde pequeños su madre les pusiera discos de Elvis seguro que también fue importante. Porque la fórmula musical de Los Zigarros viene de ahí, de las madres y los padres fundadores y de sus discípulos aventajados. Riffs inapelables e historias de chicas, resacas y la necesidad vital de pasarlo bien. «Siempre hemos hecho lo que sabemos hacer: componer canciones y tocarlas por ahí -resume-. Pero la reacción del público nunca la puedes prever. Nosotros hemos puesto toda la pasión y todas las horas del día para hacer buenas canciones y parece que a la gente eso le ha gustado».

Mejores que a los 16

Pero Ovidi también reconoce que en este tiempo su manera de convivir y manejar el buen y viejo rock’n’roll también ha evolucionado. «Porque igual de importante es pasártelo bien que mejorar», remarca. «Te abres porque se supone que como ser humano te vas desarrollando y aprendiendo cosas. Si escuchas lo mismo que cuando tenías 16 años es como si siempre tuvieras las mismas opiniones que a los 16 años o como si comes huevos con patatas todos los días. Algo falla».

Al cantante de Los Zigarros este viaje de diez años se le ha «pasado rapidísimo». «Desde el primer momento la banda ha tenido éxito. Hemos grabado los discos que hemos querido, nadie nos ha dicho qué hacer y hemos tenido la suerte de que el público nos haya querido siempre». Cuando estaban en Los Perros del Boogie, Ovidi cantaba que «de nada sirve hacerse mayor». Más de una década después, a las puertas de su primer «Wizink», se enmienda a sí mismo y reconoce que de algo sí ha servido: «Somos más sabios y eso nos permite hacer mejores canciones. Básicamente somos los mismos que con 16 años pero ahora estamos mucho mejor».