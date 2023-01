El Museo Nacional de Cine de Italia premia este lunes al actor estadounidense Kevin Spacey, lo que ha suscitado cierta polémica debido a los procesos judiciales abiertos que este aún mantiene por supuestos abusos sexuales.

La institución, con sede en la Mole Antoneliana de la ciudad de Turín (noroeste), le hará entrega del premio "Stella della Mole" por su "filmografía, su personal contribución estética y de autor y al desarrollo del arte dramático", según un comunicado.

Spacey ofrecerá una lección magistral esta noche a las 20:30 locales (19:30 GMT) en el museo y el homenaje contará con el presidente de la institución, Enzo Ghigo, y con el subsecretario del Ministerio de Cultura, Vittorio Sgarbi.

Spacey, premio Óscar por 'The usual suspects' (1995) y 'American Beauty' (1999), vio su carrera arrasada en 2017 por la denuncia de acoso sexual del actor Anthony Rapp, de las que fue absuelto dos años después. Actualmente afronta doce acusaciones en Reino Unido.

En Turín el actor tuvo palabras de agradecimiento para un director italiano, Franco Nero, que le contrató a pesar de la polémica para la realización de la película 'L'uomo che disegnò Dio' (2021).

"Toda mi vida estaré agradecido a Franco Nero por haberme hecho volver al set de rodaje, por ofrecerme una película cuando todos los demás tenían miedo. El papel no importa, lo que importa es el gesto, lo que hizo en un momento particular de mi vida", declaró en un evento previo con los medios en los que no aceptó preguntas sobre sus juicios.

Su homenaje en el Museo Nacional del Cine ha suscitado cierto debate entre quienes defienden la decisión y quienes lo lamentan por la situación judicial del actor.

La directora Susanna Nicchiarelli defendió en una entrevista en "La Repubblica" la presunción de inocencia pero cuestionó si era "oportuno", del mismo modo que la realizadora Liliana Cavani: "Podían haber esperado", sostuvo en el diario turinés "La Stampa".

También lo criticaron desde el colectivo feminista "Amleta" y la actriz Cinzia Spanò aseguró que habría sido preferible no invitarle.