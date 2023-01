L'escriptora barcelonesa Marta R. Gustems presentarà divendres que ve a les 19 hores en la llibreria Bangarang "Endins", la seua primera novel·la en solitari. Gustems conversarà amb el programador cultural Amadeu Sanchis sobre aquesta història que parla sobre l'amor en totes les seues formes i transformacions.

A través de les vivències de la dona protagonista, l'autora reflexiona sobre l'art, el desig, la violència i el mateix entorn, en com ens afecten i ens canvien. El llibre parla la fragilitat i la imperfecció, les contradiccions, les pèrdues, i com malgrat tot, l'amor –amb totes les seues disfresses– ens sobrevola i no ens deixa mai de sorprendre.

Gustems és il·lustradora i ha treballat per nombroses editorials catalanes. Després d'una llarga carrera com a dissenyadora de moda, decideix dedicar-se en exclusiva a la il·lustració i a la pintura. La curiositat cap a les diverses disciplines artístiques i el contacte directe amb el món editorial fa que el seu interés per l'escriptura es multiplique de manera exponencial.

El 2020 escriu el poemari narratiu A boca de fosc. El portal Paper de vidre, dedicat en exclusiva al conte, li publica el seu primer relat en prosa Qui. No en cap altre lloc, coescrita amb el Maiol de Gràcia, surt publicada la primavera del 2022. "Endins" és la seua primera novel·la en solitari.