"No quiero interpretar a mujeres que solo se dedican a esperar"

Corinne Winters tenía que haber debutado en València el pasado 19 de enero como protagonista de “Jenufa”, la primera obra maestra de Leos Jánacek que se representa esta semana en Les Arts. Pero la baja repentina de Federica Lombardi como la Mimí de “La bohéme” que cerró el año en el auditorio valenciano precipitó los planes de la soprano estadounidense -considerada una de las mejores cantantes de 2022 por la publicación especializada Opera Wire- ya que tuvo que sustituir a la italiana en las dos últimas funciones de la obra de Puccini: “Hacía siete años que no la cantaba pero, por supuesto, me la sabía. Tuve dos horas de ensayo con el maestro Gaffigan y me lancé a la piscina”.

Ha pasado de “La bohème”, una obra conocidísima en València, a “Jenufa”, que es la primera vez que se representa en Les Arts. ¿Qué le ha parecido la reacción del público entre una ópera y otra?

Mi expectativa era que el público valenciano era muy conservador y que respondía sobre todo a óperas como “La traviatta” o “La bohème”. Por eso me ha sorprendido tanto la manera en la que han ovacionado Jenufa, la manera en la que ha emocionado esta ópera pese a que es una obra que está fuera del repertorio más común y es de un compositor que nunca se había representado aquí. Está siendo maravilloso maravilloso. He trabajado mucho en Italia y allí las óperas que no son italianas gustan mucho menos.

¿Cómo se afrontan dos caracteres tan distintos como los de Mimí y Jenufa?

Para mí el rasgo común que tienen Mimí y Jenufa es que las dos eran grandes soñadoras y las dos tenían una visión ideal del mundo. Realmente, Mimí es un espíritu libre pero “La bohème” no deja de ser una ópera de finales del siglo XIX. En cambio, Jenufa es ya una ópera más moderna, del siglo XX y Jenufa es un personaje más real, más terrenal.

¿Cómo se afronta en el siglo XXI a una mujer tan sometida y dependiente de los hombres como Jenufa?

El verdadero contraste es entre Jenufa y Kostenichka, su madrastra, que pertenece a una generación anterior, más inclinada a esa visión patriarcal en la que la mujer está sometida al hombre. Para Jenufa las cosas ya no son tanto así, ha cambiado, cree más en su libertad.

Después de València representará en Sttutgart y Lyon a Katya Kavanova, otra mujer de Jánacek, a la que ya ha encarnado en anteriores ocasiones.

Me encanta hacer los mismos personajes en diferentes producciones porque encuentro nuevas cosas en ellos y en las historias. Jenufa es musicalmente más romántica y Katia más moderna aunque sean del mismo autor pero Janacek la hizo con una década más de diferencia. El sonido es diferente y también los personajes, porque Katia es más abstracta y Jenufa más pegada a la tierra.

Y en Frankfort será Madama Butterfly. Siempre ha dicho que es su personaje preferido. ¿Por qué?

Porque mis personajes preferidos en la ópera tienen esta combinación entre fragilidad y fortaleza que tienen Katia, Jenufa o Madame Butterfly. Es increíble como estos personajes se conectan, mujeres maltratadas que al mismo tiempo tienen un espíritu rebelde y a las que la sociedad las reprime. En el fondo, pienso que son mujeres maltratadas porque los hombres ven en ellas a mujeres fuertes.

¿Se identifica con estos personajes entre frágiles y fuertes?

Sí, personalmente como mujer conecto con esta combinación. Y también intelectualmente me resulta muy estimulante encarnar a este tipo de mujeres con caracteres muy poliédricos, que tienen muchas caras. Mimí, por ejemplo, me gusta si la producción es adecuada, si no muestra solamente esa parte más frágil del personaje. Quiero que tenga una columna, que sea verosímil, que sea real. Por eso no me gusta una Carmen o una Micaela, mujeres que solo se dedican a esperar. Son personajes que, por muy maravillosa que sea su música, no me llenan.

¿Acabará rechazando el público ese tipo de personajes femeninos más pasivos?

No si las producciones en las que aparecen se enfocan de manera correcta. Hoy, una producción ha de ser fiel a la historia pero presentándola de forma que conecte con el público contemporáneo. Es algo que la Jenufa de Les Arts hace muy bien. Las producciones tradicionales cada vez pierden más audiencia y es algo que se están notando por ejemplo en el Metropolitan de Nueva York. La gente está buscando algo más moderno y el reto de los productores es ese: mantener la integridad pero adaptándola al mundo actual.

¿Es más elitista el público norteamericano que el europeo?

No diría que más elitista pero sí más conservador. La música clásica en Estados Unidos no depende de las ayudas públicas sino de la gente con dinero. Así que la programación es más conservadora porque la gente con dinero lo que quiere es seguir ganando dinero y no les gusta arriesgarse y, como consecuencia, atraen si no a un público más elitista sí a un público más mayor. Por eso en Europa me siento mucho más en casa porque aquí sí se permiten tomar riesgos y encontrar a un público más joven.

No le veo intención de regresar a Estados Unidos.

Como soprano estadounidense para mí es importante tener una carrera allí, y de hecho dentro de dos años tendré un papel protagonista en el Metropolitan y eso es un orgullo para mí. Pero mi base sigue siendo Europa porque me permite hacer papeles más interesantes y más afines a mi personalidad, que es la de asumir riesgos.

Ha aprendido checo para interpretar las óperas de Jánacek y en su primer disco de estudio aprendió a cantar en español, euskera, catalán e incluso ladino. ¿Por qué es tan importante para usted conocer el idioma de sus personajes?

Es la mejor manera de conocerlos a ellos y al público para el que nacieron. Me encanta aprender idiomas y, sobre todo, las maneras diferentes en las que se hablan. He vivido en Roma y en Milán y el italiano entre una ciudad y otra es completamente diferente, es como una experiencia nueva. A las personas las entiendes a través de cómo hablan y esa curiosidad por las lenguas es imprescindible para ser un artista completo.

Antes de ser cantante quiso ser periodista y no empezó a tomar clases de canto hasta los 18 años. ¿No es una edad un poco tardía?

Sí, posiblemente fuese tarde y creo que toda mi carrera es la propia de una “flor tardía”. Pero creo que, al final, ha sido bueno para mí porque necesitaba tiempo para encontrar lo que mejor sabía hacer como cantante y encontrar el repertorio que más me convenía. Y, sobre todo, para tener una infancia y una adolescencia. Al fin y al cabo, esto no es una competición y ahora, a mis últimos 30, creo que estoy en el mejor punto de mi carrera.

Creo que la afición le entró cantando a los Beatles junto a su padre.

Sí. Y ahora creo que lo que me más me ha ayudado a encontrar mi voz operística es haber empezado cantando pop. A partir del pop me encaminé a la música clásica. Los americanos, a no ser que vivas en Nueva York o Boston, no crecemos con raíces en la música clásica igual que hacen los europeos, así que es difícil para los jóvenes introducirse en este género. Mi padre nunca se dedicó profesionalmente a la música, pero era un músico con un oído increíble y me introdujo en los Beatles o Joni Mitchell y de ahí yo pasé a Amy Winehouse...

Joni y Amy, dos mujeres que también combinan fortaleza y fragilidad.

Sí, eran cantantes enormes y sobre todo unas artistas muy completas.

¿Cómo se ha tomado que Opera Wire la eligiera como una de las mejores cantantes de 2022?

Fue una sorpresa total. Me hizo muy feliz porque era por la combinación de cantar bien y tener una forma de interpretar que nacen de mi corazón. Para mí es un acicate para seguir trabajando pero, ¿quién puede decir que alguien es el mejor en algo? Es algo muy subjetivo.

¿Qué echa más de menos en su vida cotidiana una artista de primera línea como usted?

Creo que lo más difícil es vivir lejos de la gente a la que quiero: de mis amigos, de mi familia, de mi marido que también es cantante. Me considero una mujer muy independiente pero pasar tanto tiempo yo sola en ciudades que no son la mía sin la gente a la que quiero es complicado. Paso mucho tiempo como una nómada y, aunque no considero mi carrera como un trabajo de 8 a 5, sino como una pasión, sí que echo de menos un lugar más asentado. Pero es la vida que he elegido vivir y me siento muy agradecida.