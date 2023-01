Doctor divago, 33 años sin perder el Norte

Se hace difícil escribir sobre una conversación de media hora con Manolo Bertrán, de Doctor Divago, intensa, animada, llena de cariño, respeto y admiración por un tipo que, junto a su banda, ha mantenido un rumbo artístico y estético fijo, repleto de inspiración, trabajo duro, amor propio y personalidad. Sin perder el norte en una travesía que, en un mundo justo, podría haber tenido más repercusión, pero que, pese a todos los pesares, los ha identificado para los restos como la banda de rock de la ciudad de València.

En cierto modo es normal que me invada el temor a no hacer justicia a sus palabras y a su música, porque no todos tenemos la capacidad de Bertrán para escribir sus maravillosos textos, tan plásticos, tan sugerentes, tan bellos, tan perfectamente atornillados como esos que, bajo la forma de diez canciones conforman el decimotercer disco de una banda que lleva 33 años en danza, titulado La tierra prometida.

El nivel técnico, artístico, creativo, melódico y sintáctico es espectacular, y algunos pensamos que es su mejor largo, más directo y crudo que el anterior, aquel también magnífico «Complejo Alquería de los Frailes 13». «Eso lo dirá la gente y el tiempo, pero sí es cierto que hay un trabajo cuidado, la preparación ha sido minuciosa y tenemos un lenguaje propio, aunque reconocemos que no hemos inventado nada. Somos un grupo vital y eso se ha visto en este disco, tiene mucho fondo, nos ha dado tiempo a pensarlo todo mucho, cada arreglo, cada armonía», revela Bertrán.

«Después de la pandemia, hicimos el disco con menos agobios que nunca, no teníamos prisa por acabar un elepé que no podríamos presentar a nuestro gusto por la situación sociosanitaria derivada. Por eso tiene ese sabor a guiso reposado, ese aroma a verdad, a curro, a ensayos prolongados cargados de ilusión por volver a tocar juntos», explica. El nuevo trabajo chiva el estado emocional del grupo, su aquí y ahora y la aceptación de su propio destino, a través de sus letras magistrales, con la pizca de surrealismo marca de la casa, sus metáforas ajustadas y la siempre asombrosa capacidad para dibujar los anhelos e inquietudes de la especia humana.

La tierra prometida ha quedado precioso por fuera, gracias al diseño a todo lujo con esas ilustraciones de Antonio Chumillas que cuentan una historia de perderse y volverse a encontrar en un sensacional formato vinilo, pero también por dentro. «No quedaron canciones descartadas, el conjunto era ese y está trabajado a conciencia, puliendo cada verso y cada acorde», desvela Bertrán.

«El día después», «Mi suerte y la tuya también» o «El anciano de la tribu» hablan por sí solas. La súper expresiva y desgarrada «Tan ocupado» es Divago a más no poder. En un mundo musical dominado por ágrafos de estupidez autocomplaciente mola ver que alguien tiene la decencia de meter puentes ente la estrofa y el estribillo. «Me gusta esa escuela tradicional de componer, aunque no ha sido así siempre. A veces lo asumo como un reto, otras veces lo hago más sencillo, regresando al estilo de los rockers clásicos», confiesa riendo.

Musicalmente están en forma, engrasadísimos, potentes, vibrantes, peleones, ansiosos por volver a pisar un escenario, muy por la faena. Y huelen a Beatles, a Dylan, a Dr. Feelgood y a los Clash, con ese equilibrio entre la finura y la contundencia de los grandes púgiles, sobrios, ágiles y enérgicos a la vez. Rotundos, dinámicos y afilados, no viven de esto y están libres de presiones. Son gladiadores infatigables, de vuelta de casi todo y con nada que perder. Presentan su nuevo disco en la sala El Loco el 31 de marzo. Allí es donde se les tiene que hacer justicia, y no en los papeles o en las pantallas. Comprando sus discos, disfrutando de su música, metiéndonos dentro de sus canciones, agradeciéndoles su trabajo con nuestro calor. Y es cierto que siempre estuvieron ahí, pero la pena es que nosotros, en algunas ocasiones, no. Qué larga se va a hacer la espera.