El Ateneo Mercantil ha entregado los VII Premios Ateneo Mercantil al profesor Antonio Llombart Bosch; al presentador, actor y productor Arturo Valls y a la diseñadora Amparo Chordá en la categoría de ‘Ciencias de la Salud e Investigación’, ‘Ciencias Humanas y Comunicación’ y ‘Creatividad y Bellas Artes’ respectivamente. Los VII Premios Ateneo Mercantil han sido entregados en el Salón de Actos por parte de la presidenta de la entidad, Carmen de Rosa, que junto a doña Gloria Tello, Concejala delegada de Patrimonio y Recursos Culturales, ha entregado el primer galardón de la noche a Antonio Llombart Bosch.

Zulima Pérez, Directora general de Coordinación del Diálogo Social, y en representación del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, se lo ha concedido a la diseñadora valenciana Amparo Fernández Chordá, mientras que el presidente de la Diputación de Valencia, Toni Gaspar ha hecho lo propio otorgándole la distinción a Arturo Valls Mollá.

La presidenta del Ateneo, Carmen de Rosa, recordó en la apertura de la gala cómo hace siete años decidieron instaurar estos premios al considerar que era fundamental dar un paso hacia adelante y “poner en valor a los valencianos que triunfan y se sienten orgullosos de su procedencia”. “Ese fue, en esencia, el sentido de los Premios Ateneo. Reconocer, por encima de todo, el esfuerzo que hacen y cómo alcanzan el éxito no sólo en su tierra”, dijo.

Tras recibir el Premio Ateneo, don Antonio Llombart dijo sentirse muy orgulloso por la distinción recibida y por el papel que desempeña la institución cultural como referente de la sociedad civil valenciana. “Para mí es un premio excepcional y un honor recibirlo porque ha sido inesperado. Que una institución de primer rango en cultura de la ciudad de Valencia como el Ateneo se acuerde de mí es de agradecer como médico, investigador, catedrático, director y presidente de la Fundación IVO”, señaló. “Mucho de los homenajes se hacen a título póstumo y la familia lo recibe con pena; que te lo entreguen cuando uno está vivo tiene un valor añadido”, reconoció.

Valls: "Llevo ya más años de mi vida en Madrid que en València, y eso me puso en alerta"

En la misma línea de agradecimientos se mostró el reconocido presentador y productor valenciano Arturo Valls, recientemente ganador del Premio Goya 2022 al mejor cortometraje de ficción por ‘Tótem loba’. “Siempre es un placer y un gusto recibir un premio, pero más cuando te lo dan en la ciudad que te ha visto crecer. Me hace ilusión, sobre todo por la institución que me lo concede, el Ateneo, con 144 años de historia… casi como Jordi Hurtado”, bromeó Arturo Valls como solo él sabe hacer. “El otro día caí en la cuenta que llevo ya más años de mi vida en Madrid que en València, y eso me puso en alerta. Siempre hago bandera de Valencia, de nuestra paella, nuestros arroces y tradiciones. Echo de menos mi ciudad, por supuesto, y me satisface enormemente que se hayan acordado de mí”, apuntó.

La diseñadora Amparo Chordá no ocultó la satisfacción que le produjo recibir este premio tras una prolífica trayectoria como modista. “Para mí más que un premio es el cariño con el que me han ofrecido este reconocimiento. Estoy sumamente agradecida. Creo que es importante que una institución con la historia del Ateneo tenga esta deferencia con los valencianos. Que nos reconozcan, valoren y distingan es un motivo de orgullo; que recompense todo el esfuerzo dedicado a lo largo de toda una vida”, recalcó.